Levné příslušenství pro Apple Watch: Pořiďte si řemínky a sklíčka za zlomek ceny

Když už vyplázneme skoro celou kapsu za jakýkoliv produkty prémiové značky Apple, je na místě, abychom si jej i řádně chránili. Bohužel jsou oficiálně distribuovaná příslušenství pro většinu produktů z jejich portfolia nesmyslně drahá.

Mnoho z nás tedy volí cestu, jak si ochranná tvrzená skla, silikonová pouzdra či jiné doplňky objednat z Číny, ale to si kolikrát počkáme i několik týdnů – zejména pak při současné situaci. Objednat však můžete i na českém trhu za stejně sympatickou cenu, rozsáhlou nabídku naleznete například v českém e-shopu Daklos. Vedle ochranných prvků pro chytré hodinky Apple Watch zde naleznete i desítky různých řemínků z několika druhů materiálu.

Přestože jsou původní řemínky Apple Watch vcelku vytrvalé, je vždy jen otázkou času, než vám rupnou. V případě, že nejste na takový scénář připraveni, pak zbytečně sháníte nový řemínek na poslední chvíli a utratíte majlant v nejbližším otevřeném obchodě. A kdo by se vám divil, vždyť originální řemínky jsou tak drahé, že by znělo nerozumně mít jich několik válejících se doma. Za stejnou cenu jich ovšem na Daklosu pořídíte klidně 10x tolik. To otevírá i další možnosti, jak si své hodinky více personalizovat.

Produkty společnosti Apple jsou sice svým designem nadčasové, ale rozhodně nejsou univerzální pro každou příležitost. Chytré hodinky Apple Watch pak jsou nejen pouhým kouskem elektroniky, ale zejména pak designovým doplňkem; a řemínky jejich nedílnou součástí. Na Daklosu naleznete desítky různých designů, které můžete libovolně střídat. Nejen že se vám vaše drahé hodinky jen tak neokoukají, ale budou zářit při každé příležitosti.

Vzhledem k současné situaci v Číně byste měli dvakrát zvážit, zda se vám vyplatí objednat produkty ze zahraničí; nikdy nevíte, zda se zrovna vaše objednávka nezdrží. Většinu produktů má Daklos skladem v České republice, takže mohou zaťukat u prahu vašich dveří ještě tentýž týden.