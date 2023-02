Máte sedavou práci a bolí Vás zápěstí? Nepodceňujte to!

Pokud jsou vaše hlava a prsty tím, co je pro vás při práci nejdůležitější, co v práci potřebujete nejde o nic pěkného. Dnes se proto spolu podíváme na to, jak těmto bolestem předejít a jak se co nejlépe vyvarovat.

Koho se týkají tyto problémy nejvíce

Velkým předpokladem pro vznik různých bolestí zápěstí je činnost, respektive práce, vyžadující opakované používání prstů. K jejímu rozvoji dochází především při nadměrném, dlouhodobém a stereotypním či jednostranném přetěžování ruky a zápěstí. Proto se má za to, že nejčastěji postihují lidi, kteří se zabývají kancelářskou prací. Ale i při těchto profesích jsou bolesti zápěstí a prstů velmi časté:

Výroba

Šití

Dokončovací práce

Čištění a balení masa

A podobně

Kromě různých bolestí můžete cítit v rukou i nepříjemný tlak, brnění, slabost v prstech, bolesti v celé paži a tak dále. Podobné příznaky jsou typické i u syndromu karpálníhotunelu. Abyste se tomuto problému vyhnuli, podívejte se na tento článek o syndromu karpálního tunelu!

Léčba bolestí v zápěstí

Podle příčiny a závažnosti onemocnění se používají léky proti bolesti a zánětům nebo rovnou infekce, které ulevují od bolestí a otoků mnohem rychleji. K dalším metodám, ke kterým se lékaři často uchylují, jsou rehabilitace, fixace (buď v sádře nebo v ortéze). V nejhorších případech se problémy řeší chirurgickou cestou. Pro prvotní příznaky můžete sami sáhnout po ledových obkladech a volně prodejných lécích proti bolesti. Následně si pomůžete tím, že začnete své zápěstí šetřit. Pokud i po několika dnech se problémy nezačnou zlepšovat, neváhejte a běžte k lékaři.

Prevence je základem!

Zápěstní kloub patří mezi nejsložitější klouby v našem těle. Skloubení je tvořeno sedmi kůstkami ve dvou řadách. V každé řadě se mezi kůstkami nachází drobné vazy, které jsou velmi náchylné na poranění. Proto by preventivní péče o zápěstí mělo být vaší každodenní prioritou. Existuje několik cviků, které můžete dělat i v práci:

Protažení flexorů předloktí a ruky

Protažení extenzorů předloktí ruky

Opisování vzdušné kružnice

Atd…

Pořiďte si ergonomické vybavení

Jako dokonalá prevence před problémy a bolestmi z určité míry řeší ergonomické vybavení, které dnes není vůbec těžké sehnat. Začněte ergonomickou myší, která zajistí správné držení zápěstí. Ale je dobré se podívat na recenze vertikálních myší, abyste si vybrali kvalitní myš s dlouhou výdrží! Jako další byste měli rozhodně vyzkoušet ergonomickou klávesnici. Díky její pomoci se naučíte správně pokládat ruky a bude se vám pohodlněji psát.

Nezapomínejme však ani na další důležité části našeho těla – a sice naše záda, ramena a hýždě. I to určuje, jaké bolesti budete mít. Správné sezení, ergonomická židle (nebo podsedák na židli) vás může zachránit od nepříjemných bolestí. A nakonec se poohlédněte po ergonomické podložce pod nohy. Možná si říkáte, proč zrovna ji – ale vězte, že dobře podložené nohy pomáhají ke správnému držení těla během sezení. Pokud si nejste jistí, co vše si pořídit a proč, podívejte se na tipy, jak si vybavit kancelář.