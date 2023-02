Minirecenze: MSI Titan GT77 12UHS - největší, nejtěžší, nejrychlejší

Tento článek je zkrácený a vzniknul víceméně jako taková ukázka několika herních notebooků a nových her, které budu využívat v recenzích. Rozhodl jsem se totiž aktualizovat některé testy CPU, GPU a také herní testy. Jenže ve své zásobě mám jen starý Acer Predator Helios 500 a hardware z roku 2018 už dnes velmi dobrý pro srovnání s novými notebooky, které jdou aktuálně na trh.

Požádal jsem tak několik výrobců notebooků, zda nemají v zásobě některé aktuální a předchozí modely, které bych mohl otestovat. Bohužel většina těchto strojů putovala pryč, ale společnosti MSI, GIGABYTE a ASUS i tak nějaké stroje zapůjčily a je dost možné, že se povede získat ještě nějaké další, než se objeví recenze prvního notebooku s novými procesory a grafickými kartami.

Z těchto zapůjčených notebooků byl nejzajímavější právě MSI Titan GT77 a tak jsem se rozhodl mu vydat samostatnou a zkrácenou minirecenzi, díváme se primárně jen na výkon. Omluvte tak menší množství notebooků v některých nových testech, pracoval jsem s tím, co se povedlo v rychlosti získat na testy.

Nabízí se i zajímavá otázka, mají čtenáři zájem o takto zkrácené minirecenze? Existuje nenulová šance, že bych zvládl takto kratší články psát o něco rychleji a mohly by vycházet častěji. Podělte se prosím o svůj názor v diskuzi pod článkem.

Společnost MSI poskytla rovnou dva notebooky, velmi rychle se podíváme na meníš a slabší model. Tím je MSI Prestige 15 A12UC. Temtp model vnímám jako něco podobného DELL XPS notebookům. MSI Prestige 15 nabízí několik konfigurací, testovaná se prodává za 41 990 Kč s DPH, přičemž dražší konfigurace nabízí 32GB připájené RAM a lepší UHD 160 Hz displej. MSI Prestige 15 je zajímavý notebook i v tom smyslu, že využívá LPDDR4X-4266 paměti, budeme tak mít srovnání s různými notebooky, které mají Alder Lake procesor, DDR4, DDR5 a LPDDR4X RAM.

MSI Prestige 15 není nějaký trhač asfaltu, ale má celkem slušný procesor, Intel Core i7-1280P má totiž šest P-Cores s HT a 8 E-Cores, celkem má čtrnáct fyzických jader a je tak velmi podobný Core i7-12700H, MSI navíc u tohoto notebooku dovoluje napájecí limit u CPU až 50 Wattů. Grafická karta je spíše slabší, GeForce RTX 3050 4GB brzdí primárně nízký napájecí limit, ale je to alespoň lepší GPU, než třeba řada MX. Navíc se jedná o zajímavý kus do srovnání slabších grafických karet. Grafická karta je k procesoru připojena přes čtyři PCIe linky čtvrté generace, což odpovídá osmi linkám Gen3, u této úrovně GPU to považuji za dostatečné.

MSI Prestige má bohužel pájenou RAM, osobně bych sáhl po modelu s 32GB RAM, 16GB je v dnešní době málo a v některých situacích může škodit. Na druhou stranu LPDDR4X-4266 paměti mají typicky lepší výkon, než pomalejší DDR4-3200, které jsou v jiném testovaném notebooku a proto může Prestige občas dopadnout překvapivě lépe. Pozitivní je, že chladič má dva ventilátory a je možné přidat druhé PCIe M.2 2280 SSD, což je hezké. Potěší i vyměnitelná WiFi karta. Notebook jsem testoval s Windows 11 Home v22621.1105 a nejnovějšími ovladači od MSI, pro RTX 3050 jsem použil ovladač přímo od společnosti NVIDIA ve verzi 528.24.

A nyní k Titánovi.

MSI Titan GT77 12UHS byl ještě předevčírem nejvyšším modelem společnosti MSI na poli herních notebooků. Aktuálně existuje nová verze s procesorem Intel třinácté generace a RTX 4080/4090, nicméně to neznamená, že GT77 je za zenitem, pořád se jedná o velmi rychlý notebook.

Na test jsem měl k dispozici nejvyšší konfiguraci s cenovkou 129 990 Kč s DPH.

Intel Core i9-12900HX 16C/24T - 2,5GHz, Turbo až 5GHz, 30MB L3 cache, 135W TDP, 10nm

2x32GB RAM DDR5-4000 CL-32-32-32-63 2T

Intel UHD Graphics

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop 16GB - 175W TGP

17,3“ 3840x2160, IPS-level, 120 Hz, 100% DCI-P3

Samsung PM9A1 2TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4'

Intel Killer AX1675i WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 99h baterie

330W adaptér

Windows 11 Pro, build 22000.1516

Notebook dorazil ve svém standardním prodejním balení, přičemž jsem nebyl první, kdo notebook rozbalil, nějakou dobu už totiž koloval po různých redakcích. Uvnitř fancy kartonové krabice najdeme mimo samotného notebooku hromádku příslušenství.

Mezi roztomilé příslušenství patří klíčenka s dráčkem Lucky, překvapilo mě, že není červený, ale černý.

Dále jsem našel krabičku se 128GB USB flashkou, což je opět příjemné překvapení, flashka totiž má USB-C i USB-A konektor. MSI dále tvrdí, že zvládá čtení až 110 MB/s a zápis 40 MB/s, což není špatné, je to rozhodně užitečné příslušenství.

Dále je v krabici herní myš MSI Gaming Mouse RGB. Myš je příjemná do ruky a má i boční tlačítka zpět/vpřed, přičemž se jedná opět o příjemný bonus k notebooku.

V bublinkové obálce s logem MSI najdeme kupu manuálů a záruční list.

K notebooku je přibalen i napájecí adaptér, ten je poměrně obří, umí totiž dodat až 330 Wattů a váží asi jeden kilogram. Zajímavé je, že se jedná o prakticky totožný adaptér, jaký mám u svého Aceru z roku 2018, liší se jen koncovka na kabelu.

Samotný MSI Titan GT77 je poměrně masivní kousek, tvar je spíš čtvercový, jelikož je notebook prodloužený, aby se do něj vlezlo mohutnější chlazení. I tak došlo na menší ztenčení notebooku, rozměry jsou 397 x 329 x 23 milimetrů a hmotnost je slušných 3,3 kilogramu. Jedná se tak spíše o těžší notebook, ale není zcela nejtěžší v testu, jak naznačuji v nadpisu.

Horní víko notebooku je kovové a má na sobě MSI logo podsvícené za pomoci RGB LEDek.

Pod displejem je plastová část s děrováním, které slouží pro přístup vzduchu ventilátorům, ty jsou totiž v notebooku celkem čtyři.

V zadní části notebooku je výfuk chlazení po celé délce a i ten je podsvícený za pomoci RGB LEDek.

Portová výbava je celkem slušná, na levé straně notebooku můžeme vidět jeden výfuk chlazení, napájecí konektor pro 330 adaptér, dva USB-A 10Gb/s porty, čtečka velkých SD karet(je připojena přes PCIe), 3,5mm audio combo jack a také je zde LEDka signalizující stav nabíjení baterie.

Na pravé straně notebooku je zbylá portová výbava, RJ45 konektor připojený na Intel Killer E3000 2,5 GbE čipset, HDMI výstup (MSI neuvádí verzi, jen podporu 8K @ 60Hz a 4K @ 120Hz, takže tipuji HDMI 2.1), miniDisplayPort (opět neznám verzi, ale tipuji, že se jedná o 1.4), dva USB-C porty připojené na jeden ThunderBolt 4 řadič(to znamená, že oba porty sdílí čtyři PCIe linky třetí generace a není možné použít oba dva najednou plnou rychlostí).

Výbavu zde zakončuje jeden USB-A 10Gb/s port.

Po otevření notebooku nás přivítá klávesnice a obří touchpad. Bohužel, zde dle mého názoru šlápli inženýři v MSI trochu vedle. Klávesnice je sice mechanická(výrobce je údajně společnost SteelSeries) a využívá Cherry MX spínače, ale rozložení je na 17,3" notebooku poněkud bizarní. V levé části máme klávesu Control a Shift o stejné délce, což je to nejmenší.

Opravdu zvláštní je pravá část, kam se schovala klávesa Fn, numerický blok je zmenšený na tři sloupce, což u 17,3" notebooku nechápu. Navíc zde nechybí obligátní zapínací tlačítko v pravém horním rohu. Pokud bych na notebooku hrál pouze hry, je to asi OK, ale při práci je toto rozlišení ne zrovna příjemné, navíc prostor na větší klávesnici v notebooku je.

Notebook má samozřejmě i displej, MSI se chlubí, že tento 17,3" panel je "IPS level" a celkem hezky se na něj kouká, 120 Hz obnovovací frekvence a 100% DCI-P3 pokrytí taktéž potěší. Nicméně jsem musel používat 125% škálování, čímž efektivně přicházím o prostor na displeji, při 100% škálování už to bylo příliš malé, tedy alespoň pro mně subjektivně. Asi bych ocenil spíše 2560x1440 nebo 2880x1620 panel, ale UHD je OK.

Nad displejem najdeme ještě 720p webkameru, mikrofony a IR kameru, kterou lze použít třeba s Windows Hello.

Spodní víko notebooku je plastové s kovovou částí pod chladičem. Víko jsem demontoval a můžeme vidět vnitřnosti notebooku.

Horní část zabírá celkem robustní chlazení, které si musí za pomoci čtyř ventilátorů a sedmi heatpipes poradit s až 250 Watty tepla, což je celkem vysoká hodnota pro notebook. Chlazení to dokáže, ale hlučnost notebooku v zátěži je velmi vysoká, když jsem orientačně měřil hlučnost telefonem, dostal jsem se na 45-46 dB v zátěži. Procesor může konzumovat až 135 Wattů dlouhodobě a grafická karta dokonce až 175 Wattů.

Pod hromádkou chladičů najdeme celkem pět M.2 slotů, nejmenší M.2 2230 obsahuje WiFi kartu Intel Killer AX1675i WiFi 6E. Zbylé čtyři M.2 sloty mají standardní 80mm délku a můžeme tak osadit čtyři NVMe SSD. Teoreticky tak můžeme mít celkem 32TB kapacitu úložišť, což je velmi zajímavé a čtyři NVMe sloty vítám.

Dva sloty jsou připojeny do procesoru, přičemž jeden z nich podporuje dokonce PCIe páté generace, druhý slot podporuje PCIe čtvrté generace a bylo v něm osazeno Samsung SSD PM9A1 2TB, bohužel chlazení je v notebooku řešeno za pomoci teplovodivého polštářku, který teplo odvede do základní desky.

Zbylé dva M.2 sloty podporují čtyři linky PCIe čtvrté generace a jsou připojeny do Intel HM670 čipsetu.

MSI skrývá malé překvapení pod plechovým krytem. Najdeme zde rovnou čtyři DDR5 SODIMM sloty, přičemž osazeny jsou dva. MSI zde osadilo dva Samsung M425R4GGA3BB0 32GB 2Rx8 DDR5-4800 moduly. Nicméně moduly běžely v 4000 MT/s režimu, předpokládám z důvodu stability, což je asi hlavně kvůli čtyřem slotům a podpoře až 128GB RAM. Opět palec nahoru za čtyři sloty a možnost osadit až 128GB RAM.

Vnitřnosti máme za sebou a nyní je čas podívat se na software a další omáčku. Pro zajímavost ještě přikládám screenshot z HWiNFO zobrazující zapojení zařízení na PCIe sběrnicích.

Jak jsem zmínil dříve, procesor Intel Core i9-12900HX může dlouhodobě využívat napájecí limit 135 Wattů, krátkodobě si může vzít klidně 150W+, což je brutální hodnota pro notebook. Teploty jsou tak velmi vysoké v delší i kráté zátěži. Procesor má k dispozici celkem osm P-Cores, která mohou boostovat až na frekvenci 5GHz, zatímco osm E-jader může tikat až na frekvenci 3,6GHz. Procesor tak má celkem šestnáct fyzických jader a dvacet čtyři CPU vláken díky HT. Změna paradigmatu je zde.

Grafická karta GeForce RTX 3080 Ti má k dispozici 16GB GDDR6 16Gbps VRAM, což je zajímavé, většinou mají mobilní GeForce 14 Gbps paměti, tento upgrade tak zvýšil propustnost VRAM z 448GB/s na 512GB/s. Karta může díky technologii NVIDIA Dynamic Boost sosat až 175 Wattů, byť ve Furmarku jsem viděl odskoky i přes 180W. Notebook má k dispozici MUX čip, takže jsem přepnul pouze na RTX 3080 Ti pro maximalizaci výkonu.

Z hlediska předinstalovaného softwaru nenajdeme nic speciálního, jen ovladače, Norton a další utility.

V programu MSI Center můžeme konfigurovat hromadu věcí, včetně aktulizací ovladačů a konfigurování napájecích režimů. Aktivoval jsem režim Extreme Performance a přepnul pouze na dGPU.

Jako operační systém posloužily Windows 11 Pro v22000.1516 a NVIDIA ovladače byly ve verzi 528.20.