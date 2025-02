RECENZE: ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5090 32G - největší, nejtěžší, nejrychlejší

NVIDIA GeForce RTX 5090 šla na trh relativně nedávno a recenzi přinášíme s mírným zpožděním, musel jsem totiž přetestovat nějaké grafické karty na nové testovací sestavě a do cesty mi bohužel vstoupily nějaké nepříjemné potíže.

Tou první potíží je určitá nestabilita samotné GeForce RTX 5090 v některých hrách(Shadow of Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Wicher 3), což mě přivedlo na zcestí, kdy jsem několik hodin ladil testovací počítač v domnění, že mám nestabilní přetaktování CPU a RAM.

Další menší problém se objevil při retestování GeForce RTX 4090. Přidávám se tímto oficiálně do klubu lidí, kterým se roztekl šestnáctipinový konektor 12VHPWR a zároveň jsem o tom nepsal na Redditu.

Prosím čtenáře o minutu ticha za zdroj GIGABYTE UD1000GM, jehož 12VHPWR kabel a konektor padl za vlast. Naštěstí jsem toto zachytil včas a kupodivu nedošlo k fatálnímu poškození grafické karty a zdroje, jen 16pin kabel a konektor na zdroji není použitelný.

Samozřejmě toto je něco, co lze označit za "user error", jelikož jsem tento úžasný konektor odpojil vícekrát, než běžný uživatel, který počítač jednou složí a už na něj nikdy nesáhne. Za ty dva roky je možné, že jsem ten kabel celkově odpojil/zapojil možná i 30x, přičemž jsem se specificky snažil, abych tento konektor z grafické karty neodpojoval v rámci možností nikdy. Ale pravidelně jsem nekontroloval, jak moc dobře konektor sedí na straně zdroje, protože s touto částí se nemanipulovalo.

Samozřejmě jsem měl určitou obavu, abych na RTX 4090 nerozpustil kabel znovu a tak jsem kartu pro jistotu testoval s přiloženým 4x8pin adaptérem, což dopadlo dobře a toto pondělí jsem se s těmito komponentami rozloučil a předal je dalšímu recenzentovi. Doufám, že má pojištění proti požáru.

ASUS tuto situaci zachránil, jelikož s grafickou kartou ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5090 32GB zasílá recenzentům i pořádný napájecí zdroj a to sice ASUS ROG STRIX 1200W PLATINUM. Jedná se o zdroj podporující novější specifikaci ATX 3.1 a má tak k dispozici novější šestnáctipin značený jako 12V-2x6. Na 12V větvi tento zdroj navíc umí dodat až 100A, takže by měl bez potíží zvládat vysoké krátkodobé špičky, které RTX 5090 umí generovat.

Zdroj má příjemně zpracovanou kabeláž typu lanko, je tak velmi ohebná a to usnadní manipulaci ve skříni, což je něco, co mě při "open bench" testování netrápí. V balení zdroje najdeme lepíky, stahovací pásky, pásky na suchý zip a hlavně samotný zdroj s hromadou kabeláže.

Je zajímavé, že ASUS se rozhodl modulární kabeláž koncipovat tak, že každý PCIe osmipin má pouze jeden konec a jedná se vždy o samostatný kabel. V balení najdeme celkem čtyři, pro testování RTX 5090 jsem využil přiložený šestnáctipin standardu 12V-2x6, což bylo bezproblémové. ASUS do tohoto konektoru přibalil ještě extra dva piny, které mají sloužit na regulaci napětí, ale nejsem si zcela jistý, jaký je benefit tohoto řešení.

ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5090 32GB je snad největší a nejtěžší grafická karta, kterou jsem kdy testoval. Toto monstrum má i monstrózní cenovku, doporučená koncová maloobchodní cena je totiž 76 999 Kč s DPH. Jsou zde neironické výhody oproti FE verzi, která trpí na vyšší hlučnost, teploty a tavení konektoru.

Připravte se na to, že karta váží tři kilogramy, podpora karty je tak extrémně důležitá, aby nedošlo k příliš velkému namáhání PCIe slotu základní desky. Bohužel ASUS zde downgradoval pomocný držák karty, u RTX 4090 byl hliníkový, u RTX 5090 je plastový. Na druhou stranu v hromádce příslušenství dostaneme i malé pravítko, kolečko a malý model grafické karty. Nechybí samozřejmě 12V-2x6 adaptér vyžadující čtyři osmipiny.

Karta zabere v počítači celkem pět slotů, ale efektivně vzato je to vlastně pět, rozměry jsou 357 x 149 x 76 milimetrů. ROG ASTRAL RTX 5090 má celkem pět výstupů, ale najednou umí pouze čtyři monitory. K dispozici jsou tři DisplayPort 2.1 výstupy a dva HDMI 2.1b výstupy. NVIDIA tak konečně podporuje DisplayPort 2.1, což je něco, co řada RTX 4000 neumí.

Karta má celkem čtyři ventilátory, ale přiznám se na rovinu, že čtvrtý ventilátor působí tak trochu do počtu a v situaci, kdy karta odebírá přibližně více jak 520 Wattů je tento čtvrtý ventilátor více slyšet, řekl bych, že by karta fungovala dobře i bez tohoto extra ventilátoru, ale většině uživatelům to nejspíše vadit nebude.

Vedle 16pin konektoru najdeme dva 4pin konektory pro PWM ventilátory, to může být užitečné, pokud chceme, aby přímo grafická karta řešila regulaci ventilátorů ve skříni. Dále zde najdeme přepínač BIOSů, P Mode a Q Mode.

Od výrobce je zvolen P Mode a v tomto režimu jsem také testoval, oproti RTX 5090 FE s 575W limitem tento režim nastavuje dokonce 600W napájecí limit. Nicméně není třeba se bát, na 600W není úplně jednoduché dosáhnout, většina her navíc v nižších rozlišeních způsobí odběr jen něco přes 300W, ale jsou samozřejmě hry, které konzumují 500W+ limitu na kartě+.

Pro testování karty jsem použil ovladače verze 572.16, což byla zatím jediná dostupná verze. Tyto ovladače mají bohužel nějaké nemilé bugy, což způsobuje pády některých her, v mém případě šlo o Shadow of Tomb Raider a relativně často padal i Cyberpunk 2077, pokud jsem zapnul Path Tracing. Ale napadal tak často, abych nemohl testovací sekvence dokončit. Někteří jiní recenzenti a uživatelé hlásí potíže s PCIe Gen5, ale s tím jsem problém neměl.

ASUS ke kartě nabízí software ASUS GPU TWEAK III, ve kterém je relevantní hlavně detekce jednotlivých pinů napájecího konektoru. ASUS totiž oproti FE verzi implementoval měření proudu u jednotlivých pinů a měla by zde být dostupná ochrana, v případě, že jeden pin má příliš vysoký odběr. Trochu mě vyděsilo, že ve Furmarku piny 1 a 2 ukazovaly menší odběr, než ostatní.

Po skončení všech testů jsem navíc zjistil, že jeden pin má jinou barvu, ale nevím, zda to tak není z výroby, protože jsem si to nevyfotil předem. Navíc nedošlo k žádnému poškození kabelu nebo konektoru. Nicméně od zážitku s rozpouštěním už nikdy nenechám žádný 12V-2x6 systém bez dohledu.

Testovací sestava je založena na AM5 platformě, využívám základní desku ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI s chladičem ASUS ROG RYUJIN II 360 ARGB a paměťovým kitem Kingston něco, odladěný na 6400 MT/s, podobně jako v recenzi desky a Ryzenu 7 9800X3D. Jako procesor slouží samozřejmě AMD Ryzen 7 9800X3D, PBO posunuté na +200 MHz a CO -22. Procesor je tak ochotný boostovat až na 5425 MHz zcela stabilně, byť za cenu vyšší spotřeby, ale nejedná se o nic hrozného.

Testoval jsem samozřejmě ve Windows 11 Pro 24H2, které jsem nainstaloval na GIGABYTE 7000s 2TB PCIe Gen4 x4 SSD a vše napájel dříve zmíněný ASUS ROG STRIX 1200W PLATINUM.

Co se ovladačů týče, NVIDIA karty jsem testoval s verzí 572.16 a Radeony s verzí 25.1.1. Aktuálně mám otestováno více karet a další jsou na cestě, ale nestihl jsem vše zpracovat do této recenze a u RTX 5090 je stejně nejrelevantnější srovnání s předchůdcem, což je RTX 4090.