Mirari - po dlouhé době zcela nová deska s PowerPC CPU

Zanedlouho to bude kulatých dvacet let, co Apple na tradiční WWDC keynote ohlásil, že opouští procesory architektury PowerPC a přechází na Intel. Pomineme-li celou sedmou generaci herních konzolí (a u Nintenda i osmou) a zaměříme se pouze na počítače, pak od té doby s PowerPC vzniklo vzniklo tak málo nových počinů, že na jejich spočítání nám budou stačit prsty horních končetin.

YDL PowerStation - pracovní stanice založená na procesorech PowerPC 970MP (G5), která přišla na trh shodou okolností v roce 2008, tedy v době, kdy podobné stanice přestalo prodávat IBM a na první i řadu dalších pohledů vypadala prakticky stejně, jako tyto stanice.

- pracovní stanice založená na procesorech PowerPC 970MP (G5), která přišla na trh shodou okolností v roce 2008, tedy v době, kdy podobné stanice přestalo prodávat IBM a na první i řadu dalších pohledů vypadala prakticky stejně, jako tyto stanice. AmigaOne X1000 / X5000 - nex-gen pokračovatelé Amigy, obě desky mají dvoujádrové 64bitové procesory, jen u první je od P.A. Semi, u druhé od Freescale.

- nex-gen pokračovatelé Amigy, obě desky mají dvoujádrové 64bitové procesory, jen u první je od P.A. Semi, u druhé od Freescale. Sam 440ep / 460ex / 460cr / 460LE - desky založené na embedded procesorech odvozených od PowerPC 440, jehož počátky sahají do konce 90. let minulého století a zhruba na této úrovni je i výpočetní výkon.

- desky založené na embedded procesorech odvozených od PowerPC 440, jehož počátky sahají do konce 90. let minulého století a zhruba na této úrovni je i výpočetní výkon. Talos II / Blackbird - počítače postavené na serverových procesorech z druhé strany výkonového spektra - na POWER 9 od IBM. V době uvedení procesory snesly srovnání s konkurencí, žel zaostávala cena - ještě dnes stojí základní dvouprocesorová konfigurace Talos II kolem čtvrt milionu korun (bez cla, DPH a dopravy) a levný model Blackbird postupně vystoupal na skoro dvojnásobek toho, zač se dal pořídit před pěti lety (been there, done that).

- počítače postavené na serverových procesorech z druhé strany výkonového spektra - na POWER 9 od IBM. V době uvedení procesory snesly srovnání s konkurencí, žel zaostávala cena - ještě dnes stojí základní dvouprocesorová konfigurace Talos II kolem čtvrt milionu korun (bez cla, DPH a dopravy) a levný model Blackbird postupně vystoupal na skoro dvojnásobek toho, zač se dal pořídit před pěti lety (been there, done that). A1222+ Tabor - deset let vyvíjená deska určená pro provoz AmigaOS 4.1, která se začala prodávat vloni. Její ambicí je být nástupcem Amigy X1000 i X5000 a mimo jiné přinést do systému podporu více procesorových jader.

Za dvě desítky let v souhrnu opravdu tristní, zvlášť když vezmeme v potaz, že více než polovina uvedeného výčtu vlastně nepřekonává výkonem poslední generaci počítačů od Apple. Tato polovina je nicméně poměrně jasně ohraničena - ty počítače, které nějak navazují na Amigu se za výkonem nehoní a nikdy nehonily, ovšem klamná by byla myšlenka, že jejich nízký výpočetní výkon snad nějak implikoval nízkou cenu. Například deska Sam 460 LE, postavená na jednojádrovém, 32bitovém procesoru PowerPC 460EX vyrobeném 90nm technologií a taktovaném na 1.14 GHz vyšla v roce 2023 na takřka tisíc eur (been there, done that), novější a rychlejší A1222+ stojí aktuálně ještě o sto eur více.

Rozložení desky. Zdroj: amiga-news.de

Deska Mirari, o níž zde dnes bude řeč, je sice co do použitých komponent jen o příslovečný chlup modernější a možná o dva takové chlupy výkonnější, ale podle vyjádření autorů má být její cena podstatně, podstatně nižší - abych byl přesný, cílem je „ukázat, za jak málo lze dnes vyrobit a prodávat desku s PowerPC“. Pro hlavního vývojáře - Harald „Geennaam“ Kanninga - ani pro ostatní nejde o výdělečný podnik, všichni zúčastnění se živí něčím jiným a prostě jen chtěli vytvořit hardware, který by si sami pořídili, kdyby ho za rozumnou sumu nabízel někdo jiný.

Scren z běžícího Linuxu. Zdroj: amiga-news.de

Mirari aktuálně existuje v pěti funkčních kusech, na nichž se podařilo rozeběhat již prakticky všechny existující PowerPC linuxové distribuce, konečným cílem ale je podpora obou aktuálních systémů pokračujících v tradici Amigy - tedy AmigaOS 4.1 i MorphOS.

Dosud zveřejněné parametry:

CPU: Frescale/NXP PowerPC T1042 (čtyři 64bitová jádra PowerPC e5500)

Frescale/NXP PowerPC T1042 (čtyři 64bitová jádra PowerPC e5500) RAM: DDR3L (1.35V) SODIMM DDR1600

DDR3L (1.35V) SODIMM DDR1600 Sloty: PCIe x16 (čtyři použité PCIe linky), PCIe x4 (jedna PCIe linka), PCIe x1

PCIe x16 (čtyři použité PCIe linky), PCIe x4 (jedna PCIe linka), PCIe x1 Úložiště: 2x SATA 2.0, 2x NVMe (nelze použít oba SATA a ona NVMe sloty zároveň), microSD

2x SATA 2.0, 2x NVMe (nelze použít oba SATA a ona NVMe sloty zároveň), microSD Porty: 8 USB 2.0 ports, 4 USB 3.2 Gen1, RS-232

8 USB 2.0 ports, 4 USB 3.2 Gen1, RS-232 Síť: 10/100/1000 Mbit Ethernet

10/100/1000 Mbit Ethernet Zvuk: 192kHz/24bit analog, S/PDIF / Toslink digital

192kHz/24bit analog, S/PDIF / Toslink digital Formát: microATX, 24-pin ATX napájení, 4-pin ATX CPU konektor

microATX, 24-pin ATX napájení, 4-pin ATX CPU konektor TRION FPGA

Zatím neexistuje žádný web, kde by bylo možné cokoliv objednat, veškerá komunikace ohledně projektu i jeho prezentace probíhá na discordovém serveru Amigans, kde jsem kontaktoval jednoho z autorů, Dave „Skateman“ Koelmana, a získal od něj prakticky všechny výšeuvedené informace.

Jeden z testovacích pěti kusů Mirari. Zdroj: amiga-news.de

Vzhledem k nechuti držitelů práv k systému AmigaOS portovat jej kamkoliv mimo hardware pro něj specificky vytvořený, nezbývá než doufat, že Mirari to úspěšně dotáhne až do stádia komerčně dostupného produktu. Pokud totiž AmigaOS nechce postupně úplně zaniknout, levný hardware potřebuje, jinak i poslední věrní uživatelé utečou někam jinam - buď ke konkurenčnímu MorphOS, který již dnes běží na počítačích Apple zhruba z let 2002-2006, nebo úplně někam jinam. Byla by to škoda, když už přečkali všechny ty peripetie Amigy za posledních třicet let.