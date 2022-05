Na co koukat při výběru pracovního notebooku?

1. Baterie

U baterie vás primárně bude zajímat její výdrž. Protože operace, které se běžně používají k výkonu kancelářské práce, nejsou tak náročné jako například hraní her, nepotřebuje notebook tolik energie a měl by vám vydržet alespoň 8 a více hodin.

Tip: Některé novější ultrabooky disponují technologií Power Delivery, díky které umožňují napájení pomocí kompatibilních powerbank.

2. Úložiště

Kapacita úložiště určuje rychlost počítače, tedy jak rychle dokáže vyvolávat z paměti aplikace, soubory apod.

Na trhu běžně najdete pevné disky HDD, SSD nebo jejich kombinaci SSHD. Na běžné psaní ve wordu a otevírání e-mailů vám stačí buď HDD, nebo SSD. Náročnější uživatelé by ale měli sáhnout po kombinaci HDD disku, kde jsou uložena data, a SSD disku, kde se nachází operační paměť systému a aplikace.

Optimální velikost harddisku u kancelářských počítačů je 256 GB. V případě operační paměti si vystačíte s 8 GB. Samozřejmě ale platí, že čím vyšší kapacita, tím výkonnější notebook, ale i vyšší cena.

Zajímavost: Samotný Chrome se třemi záložkami využije přibližně 1,5 GB operační paměti.

3. Displej

Pro práci v klasických kancelářích vám bude nejvíce vyhovovat matný displej, na kterém se nebudou odrážet zářivky.

Co se velikosti úhlopříčky týče, ideální je 14" až 15". Větší displej by příliš zatěžoval baterii, které by se tak snížil výkon, a naopak menší displeje nejsou vhodné na delší práci.

Tip: Aby vás po celodenním koukání do počítače nebolela hlava, ujistěte se, že je notebook vybaven technologií Flicker-free nebo filtrem modrého světla.

4. Procesor

Ani pro základní kancelářskou práci není dobré sahat po noteboocích s nejméně výkonným procesorem. Například v případě Intelu vybírejte minimálně Intel Core i5, a to nejnovější generace. Pro náročnější úkony opět zvolte raději výkonnější Intel Core i7.