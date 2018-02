Na palubě letadel se už brzy připojíte k vysokorychlostnímu internetu

Je 21. století a doby, kdy bylo nebezpečné mít na palubě letadel zapnutý mobilní telefon, jsou už dávno pryč. A teď už neuškodí ani data. Po dlouhém testování a několika zkušebních letech poskytne cestujícím jako první internetové pokrytí letecká společnost International Airlines Group.

Do té spadá hned několik aerolinek. Komfort v podobě internetu přinesou stroje British Airways, Iberia, Aer Lingus nebo Vueling. Do budoucna by se samozřejmě nabídka měla rozšířit i mezi další dopravce. Svá letadla začnou aerolinky novým zařízením pro vysokorychlostní připojení vybavovat už v polovině letošního roku.

Signál bude prozatím dostupný pouze v Evropě, distribuovat internet na palubu letadel umožní první integrovaná evropská síť (EAN). Za ní stojí technologické společnosti Deutsche Telekom, Inmarsat a Nokia.

EAN kombinuje satelitní síť v pásmu S a pozemní LTE. Pozemní síť tvoří zhruba 300 vysílačů rozmístěných ve všech 28 státech Evropské unie. K nim se navíc přidalo také Švýcarsko a Norsko. Hned čtyři vysílače jsou na území České republiky, pod správou je má společnost T-Mobile Czech. Pokryjí celoplošné území země a přilehlé okolí.

Podle slov ředitele rozvoje nového byznysu českého T-Mobilu, Milana Hába, bude integrovaná evropská síť pasažérům během letu poskytovat nepřerušované vysokorychlostní připojení o rychlostech, které mohou přesahovat i 75 Mbit/s na jedno letadlo. Navíc s velmi nízkou latencí. A to proto, že aerolinky se o kapacitu sítě nebudou muset dělit s žádným dalším klientem mimo oblast leteckého průmyslu.