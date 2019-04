Nabíjejte bez kabelů na cestách: Ulovte si ve výprodeji powerbanku od Xiaomi

Většina výrobců v dnešní době cílí hlavně na pohodlí zákazníků. A pohodlí se v mnoha případech rovná bezdrátové technologii, resp. bez zbytečných kabelů, které jen obtěžují život. Člověk si musí nestále dávat pozor, aby nevytrhl mobil z nabíječky, něco nepoškodil, apod.

Když si chcete nabít svůj mobilní telefon pomocí powerbanky, nezbývá vám nic jiného než obě tyto propojené zařízení opatrně strčit do tašky či do kabelky. Jenže pak stačí pár prudkých zatáček v MHD a powerbanka zapadne kamsi do hlubin. Hodně štěstí pak při jejím vytahování, neboť s kabelem většinou vytáhnete i celý obsah batohu či kabelky.

Prakticky všechny běžné problémy vyřeší bezdrátová powerbanka Xiaomi SOLOVE, která je momentálně k dostání na Ebayi za více než příjemnou cenu. Tato powerbanka má velmi kompaktní rozměry, takže se vcelku bez problémů vejde všude a se svou váhou 234g ji ani neucítíte. I přes malé rozměry i malou váhu je napěchovaná 10 000 mAh.

Xiaomi SOLOVE podporuje 10 W bezdrátové indkuční nabíjení standardu Qi, ale zároveň disponuje dalšími dvěma USB porty, z čehož vyplívá, že z této jedné powerbanky se můžou nabíjet až tři telefony současně. Mimo tyto úžasné vlastnosti je vybavena i nespočtem bezpečnostních funkcí, jako ochrana proti přehřátí, zkratům, aj.

Objektivně lze konstatovat, že tato powerbanka ušetří čas, peníze i nervy. Je to nepostradatelný pomocník do každé kabelky či batohu, kterého stačí jednou nabít a pak čekat na strýčka Příhodu, aniž by vás v mezičase jakkoliv otravovala kabeláž. Odpadnou jednou provždy starosti s hledáním volné zásuvky na nabíjení. Xiaomi Solove může být vaše za bezkonkurenční cenu 543 Kč s dopravou zdarma.