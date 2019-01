Naučte svoji domácnost v letošním roce chytrým technologiím s těmito #5 gadgety

Každý z nás chce ušetřit nějaký ten ždibec času navíc. Tak to má být a je to správně. A k tomu se v dnešním světě úžasně hodí technologické možnosti, které vám v cuku letu udělají z domova chytrou pevnost, nedobytnou např. vůči špíně.

Znovu jsme vybírali na internetovém obchodě Gearbest, který garantuje doručení do ČR během 5 – 7 pracovních dnů, což zní vskutku parádně. Tak co tu dnes máme?

Čistička vzduchu Alfawise P1

Kouř, pyl, malé alergeny a různé další pachy mají definitivní utrum. A to vše díky malé (s kompaktní velikostí 25x16 cm) bílé krabičce Alfawise P1 za cca 850 Kč. Nejlépe když takového pomocníka umístíte do ložnice, ale dobře poslouží pro čerstvý a dobrý vzduch i v kancelářském prostředí. Během jediné hodiny vyčistí až 80 kubických metrů. Alfawise P1 využívá k práci třívrstvý filtrační systém a nastavení airspeedu je možné na dvě úrovně. Zařízení vás samo upozorní na výměnu filtru – životnost jednoho je na tak cca 4 měsíce.

Inteligentní videozvonek Alfawise L9

S tímto chytrým pomocníkem se vám dostává do rukou moc, o jaké se vám asi ještě nesnilo. Co všechno tento bezdrátový bílý videozvonek umí za cca 1 440 Kč? Tak třeba detekci pohybu před dveřmi a v okolí a okamžité odeslání upozornění na váš telefon (požadavky jsou Android 6.0 a iOS a novější verze). Dále umí přenášet vzdálený videohovor (rozlišení 1280x720) a součástí jeho výbavy je také IR-cut noční vidění, ale co je skutečnou parádou, tak to je šestnáctistupňový širokoúhlý obraz. Videozvonek má slot na paměťovou kartu o max. 32 GB – ta ale není součástí balení.

Čistič oken Alfawise WS – 860

Mytí oken – to je noční můra všech domácností. Znáte to, nikomu se do toho nikdy nechce apod., ale nyní s tímto „smart“ čističem oken Alfawise WS – 860 máte nadosmrti vyřešeno. Mytí oken na dálkové ovládání (lze ho i dokonce korigovat hlasem) je daleko efektivnějším, a to po všech stránkách.

Nevynechá jediné místo na okně a vše okamžitě prokoukne – takového výsledku sám člověk s hadrem a obyčejnou stěrkou nikdy nedosáhne. Tloušťka čističe je 70 mm, a tedy je vhodný i pro použití v místech, kde jsou okna vybavena např. bezpečnostní sítí. Převodové kolo má z PC materiálu, díky kterému je čistič daleko odolnější proti opotřebení. A cena za tohoto šikulu, kterého ocení každá žena v domácnosti? Cca 4 990 Kč.

Elektrický zubní kartáček Oclean One

Hledáte optimální komfort pro vaše zuby? Zkuste dobíjecí zubní kartáček Oclean se 3 režimy procesu čistění (Clean, Whiten a Massage) a 4 stupňů procesu čistoty. Představte si, že v tomhle miniaturním kartáčku je přítomen vysoce účinný magnetický levitační motor o vibracích 42 tisíc úderů za minutu! To pohání vodu a pěnu zubní pasty tak, aby se dostatečně silně dostala všude kam správně má.

I rychlost samotného nabíjení kartáčku je úctyhodná – stačí jen pouhých 3.5 hodiny (po kterých vydrží až 60 dnů) a jede zase na plné obrátky. Oclean kartáček také disponuje vodotěsností IPX7, což je v praxi, že může být uložen kdekoliv na vlhkých místech. Funguje pro iOS 8.0 + a Android 4.4 +.

Robotický vysavač Xiaomi Mi

S našimi tipy si už doma užíváte čerstvý a ničím nezkažený vzduch, pohodlně umyjete okna na lusknutí jednoho prstu a nyní bez vašeho přičinění se navždy zbavíte na podlahách různých špín a nečistot. Je tu totiž při prací tichý ale vysoce účinný robotický vysavač Xiaomi Mi. Díky svým laserům skenuje okolí 360 stupňů a 1800krát za sekundu – takže má naprosto vše pod kontrolou v jakoukoliv denní nebo noční hodinu.

Trojice procesorů vše vyhodnocuje v reálném čase a vybírá automaticky ten nejefektivnější způsob čištění. Díky aplikace Mi Home v telefonu je vše tak s robotem snadné – zapínáte ho, dálkově řídíte, měníte preference úklidu a děláte rozvrh. Prostě pohoda na pár kliknutí. A co překážky v cestě? 2 cm v pohodě vyleze a pro rozpoznání schodů má už dokonce 4 snímače. Výkon vysavače je 55 W a pracovní doba v kuse 2, 5 hodiny.