Nejlepší routery do bytu, domu nebo firmy? Synology má odpověď pro každého

V digitálním ekosystému společnosti Synology aktuálně naleznete čtveřici routerů, v jejichž jádru tepe operační systém Synology Router Manager (SRM). Jeho funkce, kterými Synology poráží své konkurenty, si představíme níže. V samotném závěru článku pak porovnáme hlavní rozdíly mezi jednotlivými zařízeními, podle kterých si vyberete ideální řešení pro vaši situaci.

Safe Access je pravá ruka rodičů i zaměstnavatelů

Operační systém SRM disponuje řadou aplikací, které vám dávají kontrolu nad vaší konektivitou i nad uživateli, kteří ji využívají. Safe Access je jednou z těch, kterou uplatníte v domácím i firemním prostředí. Vytvořte každému členovi domácnosti či zaměstnanci vlastní uživatelské profily a spárujte je s jejich zařízeními, ať už se jedná o chytrý telefon, notebook či tablet.

Jednotlivé uživatelské profily mohou následně podléhat vámi specifikovaným pravidlům, která jednoduše stanovíte přímo v aplikaci. Vytvořte například černou listinu se stránkami pro dospělé a spárujte je s profilem vašeho dítěte – aby je nemohl navštěvovat – či vašich zaměstnanců.

Nastavit ovšem můžete i jiná omezení, nejen v přístupu na konkrétní internetové stránky. Vytvořit můžete každému profilu i datovou či časovou kvótu, ba dokonce rozvrh. V domácnosti takto budete mít pod kontrolou množství času, který vaše dítě tráví na internetu – a stanovit jeho profilu třeba večerku po 22. hodině, kdy mu chytrý router odepře přístup. V podnikovém prostředí můžete tímto omezit například návštěvníky restaurace, aby vaši veřejnou síť příliš nezneužívali.

Pro jednotlivá pravidla lze také zapnout systém notifikací na mobilní telefon, počítač či do e-mailu, abyste byli upozorňováni na každý pokus o porušení daného pravidla – tedy že se někdo pokoušel otevřít webovou stránku na černé listině nebo že překročil datový či časový limit. Přímo z aplikace můžete uživateli pravidlo dočasně uvolnit.

Buďte nad věcí s internetem věcí

Stále více elektroniky a spotřebičů vyžaduje pro své funkce internetové připojení. Takzvaný internet věcí je sice předpokladem moderní domácnosti, ale přináší i stinné stránky v podobě zabezpečení. Jejich nepravidelné aktualizace systému či konec podpory výrobce otevírá zadní vrátka potenciálním útočníkům. V aplikaci Safe Access můžete vytvořit specifickou skupinu pro každé IoT zařízení, oddělit je od primární sítě a stanovit jim jen omezený přístup k internetu.

S Mesh Wi-Fi pokryjete signál po celém domě i firmě

Routery od Synology nabízí řešení pro velké objekty i bytové jednotky v hustě zabydlených oblastech. Pokud řešíte konektivitu ve velké firmě či třeba pokrytí domu se zahradou, s technologií Mesh můžete zkombinovat vícero routerů od společnosti Synology, a vytvořit tak pokrytí celého objektu pod jedinou Wi-Fi a stejným heslem.

Při správném umístění jednotlivých prvků tak pokryjete mrtvé zóny, kde jste doposud signál nechytali, a rozšíříte jej na celou zahradu či do dalších pater firmy. Jednotlivé nody v síti Mesh nemusí představovat stejné modely routerů, do méně využívaných částí objektu můžete umístit i slabší modely, například nejlevnější MR2200ac.

BSS Coloring pomůže s "rušivými" sousedy

Opačným problémem je konektivita v hustě obydlených oblastech, kde se signál překrývá na stejných frekvenčních pásmech. Technologie BSS Coloring, kterou routery Synology disponují, upravují jejich komunikaci tak, aby mezi sebou zařízení sdílející stejný kanál dokázala komunikovat bez rušení signálu.

Synology routery nahradí síťové úložiště a mediální server

Společnost Synology se specializuje na síťová úložiště NAS, a vliv jejich dominantního postavení na trhu je znát i v oblasti chytrých routerů. Nejenže operační systém SRM náramně připomíná Diskstation Manager, ale zároveň nabízí možnost zapojit jakékoliv USB úložiště přímo do routeru a využívat jej jako NAS s jednoduchými funkcemi.

Mezi doprovodnými aplikacemi je i mediální server, díky kterému si můžete pouštět filmy či seriály na své televizi, aniž byste se museli trápit s přepojováním kabelu. Dále v centru aplikací naleznete Downloader Manažer, DNS server či dokonce nástroj pro provozování VPN serveru.

RT6600ax je aktuálně nejsilnějším modelem z rodiny routerů od společnosti Synology. Jako takový si jej představme jako první a postupně přejděme k levnějším variantám. Nutno podotknout, že právě tento model nabízí nejlepší poměr cena:výkon – ale je v tom háček. Musíte se nacházet v podmínkách, ve kterých jste schopni jej využít.

Hlavními přednostmi Synology RT6600ax je podpora Wi-Fi 6 neboli standardu IEEE 802.11ax. Také číslo samotné v jeho názvu napovídá dalšímu parametru, a totiž součet maximální rychlosti všech bezdrátových přenosů 6,6 Gbps. Synology RT6600ax komunikuje souběžně na třech pásmech, na jednom 5GHz až do rychlosti 4800Mbps, na druhém 5GHz až do rychlosti 1200Mbps a na třetím 2.4GHz až do rychlosti 600Mbps.

Tento model je vhodný do firem, kde budou po síti komunikovat desítky až stovky zařízení po místní síti i do internetu; a kde se očekává rozsáhlé využití mesh technologie. V domácích podmínkách však tyto rychlosti pravděpodobně nevyužijete.

Jestliže hledáte chytrý router s podporou Wi-Fi 6 neboli IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, pak si vystačíte s levnějším modelem Synology WRX560. Podrobnější rozdíly naleznete zde, mezi ty hlavní patří simultánní dvoupásmová komunikace po 2.4 GHz pásmu o rychlosti až 600Mbps a po 5GHz pásmu o rychlosti až 2400Mbps.

Ačkoliv router Synology RT2600ac nedisponuje Wi-Fi 6, stále je možné s nimi vytvořit užitečnou síť mesh, která bude dostačující pro většinu domácností. Synology RT2600ac komunikuje souběžně po dvou pásmech, po 2.4GHz až o rychlosti 800Mbps a po 5GHz až do rychlosti 1.73Gbps.

Dále v nabídce Synology naleznete model MR2200ac, komunikující ve třech pásmech (1x 2.4GHz až do rychlosti 400Mbps a 2x 5GHz až do rychlosti 2x 867Mbps). Jelikož síť mesh podporuje kombinaci různých routerů Synology, doporučili bychom jej k pokrytí mrtvých zón vašeho objektu.