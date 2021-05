Nejlepší VPN za nejlepší cenu? NordVPN seženete v 68% slevě jen do zítra

Informace o naší identitě je jednou z našich nejcennějších komodit, na které si všichni zakládáme, ovšem málokdo tuší, jakými způsoby se proti krádežím citlivých informací chránit. O virtuálních soukromých sítích se na školách neučíme, ačkoliv by internetová gramotnost měla dnes patřit již do základního vzdělání. Napravme tuto křivdu.

Zjednodušeně řečeno, virtuální soukromá sít se stará o to, aby vaše aktivita na internetu nepřipadla do špatných rukou, především poskytovateli vašeho internetového připojení – který s těmito informacemi může zcela legálně nakládat. Z každé vaší návštěvy lze podle IP adresy zjistit vaši polohu. Virtuální soukromá síť vaše chování na internetu anonymizuje, přemostěním vašeho spojení přes vzdálený server. Váš poskytovatel tak nebude mít páru, co na internetu děláte.

Obzvláště v době, kdy internet je součástí prakticky každé chytrého příslušenství, je internetová bezpečnost stěžejní. S NordVPN můžete ochránit prakticky všechna zařízení, jelikož pod jedním předplatným můžete zaregistrovat až 6 různých zařízeních od Windows, přes Android po iPhone/iOS, ba dokonce i jednotlivé prohlížeče jako Google Chrom či Mozilla Firefox.





I kdybyste věřili svému poskytovateli internetové připojení doma, pak nikdy nevíte, do jaké míry je bezpečná síť, na kterou se připojujete v práci; v kavárně; ve vlaku; na hotelu či kdekoliv jinde. I podniky s tuctem hvězd mohou být terčem nezbedného hosta, který je trochu více zručný s počítačem. A na takové síti se rozhodně nechcete připojovat do internetového bankovnictví, na sociální sítě či třeba jen objednávat něco z e-shopu, kde zadáváte platební údaje. VPN služby tyto problémy řeší, vaše aktivita na internetu bude jedna velká hatmatilka.

Klíčová je samozřejmě rychlost, na které si NordVPN velice zakládá, jelikož se prezentují jako ideální řešení i pro hráče počítačových her, u kterých je stěžejní každá milisekunda odezvy.





NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Pro ty, pro které je bezpečnost na internetu spíše abstraktní pojem, pak takzvané VPN potěší několika dalšími benefity. Při sledování populární streamovacích služeb, jako je Netflix či BBC se setkáváme velice často s tzv. geoblokátory. Stejně jako na příkladu výše, může Netflix a podobné služby zjistit, že pocházíte ze země, kde nemá v úmyslu Netflix něco vysílat.

NordVPN se stará o stav svých serverů, aby se na ně jejich uživatelé mohli vždy spolehnout. Kdykoliv by se tak, z jakéhokoliv důvodu, objevil některý ze serverů na černé listině těchto služeb, server jednoduše vyřadí z nabídky a nahradí jej jiným.

Pomocí VPN můžete přemostit své spojení přes jakýkoliv server na planetě, a tedy se těmto službám jevit jako například uživatel z Ameriky. Po přihlášení do Netflixu budete velice překvapeni s tím, kolik filmů máte najednou k dispozici.

NordVPN se může pochlubit celkem 5 534 servery napříč 59 zeměmi. Multimediální obsah celé planety máte na dosah jediného kliknutí.

Při výběru správné VPN služby se nenechte opít rohlíkem. Důvěryhodnost poskytovatele je skutečně jedním z nejdůležitějších parametrů. NordVPN patří mezi nejznámější poskytovatele virtuální soukromé sítě, které mohou doporučit i známé značky jako Forbes, BBC, Yahoo, Chip, The Verge, PC Mag či osobnosti jako Casey Neistat či třeba PewDiePie.





Především se vyhněte bezplatným službám. Na internetu totiž platí jedno pravidlo: Pokud je něco zadarmo, vy jste ten produkt. Sáhněte proto raději bezpečném řešení za pár korun. NordVPN nyní slaví osm let své úspěšné existence a v rámci těchto narozenin nabízí 68% slevu pro každé 2leté předplatné. Předplatné můžete zrušit bez udání důvody kdykoliv během prvního měsíce s nárokem na vrácení peněz.