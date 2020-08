Nejlepší zdarma dostupný editor pro střih videa? Vyzkoušeli jsme Filmora9

Při hledání vhodného programu ke střihu videí se obvykle obracíme na bezplatná řešení, obzvláště pokud patříme mezi amatéry, kteří se k úpravě videa uchylují jednou za uherák. Bohužel najít vhodný program je jako hledat jehlu v kupce sena, nalézáme samý balast nebo programy, jejichž funkce jsou tak osekané, že jsou prakticky nepoužitelné.

Vyzkoušeli jsme proto Filmora9, který se nebojí nabídnout v bezplatné verzi všechny prémiové funkce. Již po prvním zapnutí pocítíte, že se s tímhle program lehce ztotožníte. Uživatelské rozhraní s vámi hovoří srozumitelně a veškeré funkce naleznete zcela intuitivně. Každá funkce je lehce aplikovatelná ve svém původním formátu, který stačí jednoduše přesunout do videostopy, ale stejně tak snadno si můžete pohrát s pokročilejším nastavením každého efektu.

Hned z kraje musíme podtrhnout možnost pracovat hned s větším počtem videostop a audiostop. Seznam stop funguje typicky podle žebříčku priorit, tedy vyšší stopa v seznamu je upřednostněna před všemi nižšími. V rámci jedné scény tak můžete pracovat s několika videi naráz a jednoduše přepínat mezi záběry (což u produktových videí využijete například pro střídání úhlů pohledu).

Mezi pokročilejšími funkcemi naleznete například možnost zoomu, přehrávání pozpátku, funkci picture-in-picture, softwarovou stabilizaci, úpravu barevné palety a vylepšení barev. Filmora9 dokonce podporuje záběry s green screenem, neboli zeleným plátnem. Pochválit musíme množství přechodových prvků a titulkových efektů, jsou propracované a čiší z nich kvalita, kterou byste si za rámeček rozhodně dali.

Skvělou pomůckou, kterou byste jen stěží hledali v konkurenčních bezplatných editorech, je funkce split screen, tedy možnost do jednoho záběru umístit hned několik videí. Na výběr máte mezi 30 různými rozloženími v různých tvarech, a to až do počtu šesti videí v jediném záběru. Každé z videí můžete následně samostatně upravit, včetně jeho ořezu.

Řada počítačů má problém s náhledem videa, obzvláště u obrovského zdrojové videa o vysoké kvalitě. Filmora9 ovšem dává uživateli možnost ovlivnit kvalitu náhledu, a to až do 1/16 původní kvality, se kterou si poradí i zastaralé počítače. Finální projekt můžete poté samozřejmě exportovat v nejvyšší kvalitě, a to až ve 4k rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Bezplatná verze Filmora9 kvalitu výstupu nijak nelimituje. Stáhnout ji můžete zde.