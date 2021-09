Neunavujte se uklízením. Svěřte svůj byt robotickému vysavači

Zdroj

Během pandemie koronaviru a zejména během karantény strávilo mnoho lidí svůj volný čas nekonečným a opakovaným úklidem svého bytu. V tomto případě to však neznamená, že by někdo musel pobíhat zběsile s vysavačem pořád dokola. V dnešní době totiž existují daleko sofistikovanější systémy v podobě chytrých robotických vysavačů, jejichž cena navíc během posledních měsíců neustále klesá.

Jde i o naprosto vyhovující alternativu pro toho, kdo chodí do práce a má mnoho povinností a naopak nestíhá doma uklízet. Robotický vysavač jako Xiaomi Roidmi EVE Plus se může totiž o všechny tyto záležitosti zcela autonomně postarat. Můžete ho nechat při odchodu do práce běžet a při příchodu budete mít vyluxováno.

Některé kvalitnější modely umí nejenom vysávat, ale i vytírat. Přesně takový je i model Xiaomi Roidmi EVE Plus, který mimo tyto dvě funkce nabízí i samovyprazdňování pomocí stanice na odpad. Nemusíte tak mít obavy, že díky jeho kompaktním rozměrům nepojme žádný nepořádek. Stanice totiž obsahuje prostor pro 3l odpadní pytle, což v praxi znamená až desítky sběrných košů robota.

Při vysávání jsou asi dva nejdůležitější faktory, a to je výdrž baterie a sací tlak, přičemž Xiaomi Roidmi EVE Plus má nadprůměrný sací tlak 2700 Pa a jeho baterie o kapacitě 5200 mAh vydrží vysávat až 250 m² plochy. Pokud se však stane, že i tato velkokapacitní baterie bude vyčerpána, zajede si robotický vysavač sám dočerpat energii do nabíjecí stanice. Po dobytí na 100% kapacity se vysavač vrátí automaticky tam, kde přestal.

Stejně, jak je tomu zvykem u všech produktů společnosti Xiaomi, tak i tento výrobek se dá spárovat s vaším mobilním telefonem, kde si můžete nastavit časový rozvrh vysávání, pojmenovat jednotlivé místnosti či nastavit jednotlivé úklidové zóny. To je možné díky špičkové laserové navigaci LDS Lidar, která celý váš byt zmapuje a chytrý algoritmus SLAM následně dokáže vypočítat tu nejefektivnější cestu, kudy má robotický vysavač jet.

Xiaomi Roidmi EVE Plus můžete získat v akci se slevou ve výši 3200 Kč na českém e-shopu Robotworld s dopravou zdarma.