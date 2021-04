Notebooky s GeForce RTX řady 30 jsou ideálním řešením při nedostatku grafik

Stavba klasického herního počítače ještě donedávna byla tou lacinější cestou, jak si zahrát nejnovější herní pecky, pokud jste byli ochotni svoji mašinu ukotvit na jednom místě a vzdát se přenosnosti. Při současné situace, kdy trh s grafickými kartami ovládli těžaři a spekulanti, se však karty obrací. Herní notebooky zatím zůstávají v rukou hráčů.

Kdybychom se ohlédli jen pár generací hardwaru do minulosti, zřejmě by spojení herní mašiny a notebooku vzbuzovalo pochybnosti. Migrace hráčů z desktopů a rostoucí poptávka po výkonných přenosných zařízení však donutila výrobce vměstnat moderní technologie do kompaktnějších rozměrů.

Výkonnostní hranice mezi mobilními variantami grafických karet je čím dál tenčí, a Nvidia tento rozdíl ještě více maže za využití technologie Max-Q 3. generace. Nvidia si název této technologie vypůjčila z leteckého průmyslu, kde označuje maximální množství aerodynamického stresu, které letadlo může vydržet.

V kontextu grafických karet tato technologie zastává správnou konstrukci pro přenos grafického výkonu a produkci tepla, lépe řečeno maximální herní výkon při zachování tenkých a lehkých rozměrů, které jsou u přenosných zařízení klíčové. A jaké funkce tedy od notebooků s grafickými kartami GeForce RTX řady 30 a technologií Max-Q 3. generace můžete očekávat?

Nvidia Dynamic Boost 2.0

Funkce Dynamic Boost 2.0 se stará o balancování distribuce elektrické spotřeby mezi grafickou kartou a procesorem. Dříve si jednotlivé komponenty musely vystačit s dedikovaným přídělem energie, což však vedlo k nevyváženosti v různých scénách, jelikož některé hry či přímo jejich pasáže jsou náročnější na procesor a jiné naopak na grafickou kartou.

Dynamic Boost 2.0 se za využití sítě umělé inteligence stará o řízení spotřeby na základě analýzy jednotlivých scén, aby uměla předpovídat nedostatky (bottleneck) na straně grafické karty či procesoru. V případě, že následuje scéna citlivá na grafický výkon, převelí Nvidia trochu výkonu z procesoru do grafické karty, či naopak předá trochu šťávy z grafické karty do procesoru, pokud by jinak přicházel výkon grafiky vniveč.

Dynamic Boost 2.0 v testech ukázal výkonnostní nárůst až 16 % oproti stejným konfiguracím s touto funkcí vypnutou. Náročnost nejnovějších herních titulů je vskutku rozmanitá, a nikdy nevíte, která komponenta začne vypovídat službu dříve – Dynamic Boost 2.0 se postará o to, aby docházelo k těm správným kompromisům.

DLSS a Ray-tracing

Samozřejmostí pro grafické karty RTX je podpora realistického nasvícení scén pomocí raytracingu a funkce Deep Learning Super Sampling, známého spíše pod zkrátkou DLSS. Tato technologie vyhlazování využívá výkonných tensor jader pro renderování scén s nižším množstvím pixelů pro navýšení snímkové frekvence, aniž by nižší rozlišení bylo od pohledu patrné.

Chybějící informace dopočítává metoda strojového učení a neuronové sítě. Výsledek je natolik nerozeznatelný od nativního rozlišení, že se tato technologie stává postupně standardem. V některých případech je DLSS jediným způsobem, jak si daný titul užít ve 4k rozlišení na cenově dostupném hardwaru či jak dosáhnout vysoké snímkové frekvence na špičkových monitorech.

Díky této technologii navíc získáte výkon i ve hrách, na které by v nativním rozlišení grafická karta již nestačila, a prodloužíte tak praktickou životnost hardwaru.

Nvidia Reflex

Na poli herních zařízení je nejvíce skloňovaným parametrem odezva, tedy nejkratší přenos informací mezi vaším inputem na klávesnici či myši a tím, co vidíte na obrazovce. Samotné snímky za sekundu jsou jen špičkou ledovce, pod povrchem je cesta snímku na vaši obrazovku daleko komplexnější. Zkusme ji zjednodušit.

V praxi zadává procesor grafické kartě úkol, jaký snímek má zpracovat a poslat do monitoru. Kdyby se stalo, že grafická karta nestíhá pokyny od procesorů včas zpracovávat, fronta těchto snímků ke zpracování se může v jeden okamžik nakupit. Stává se tak běžně, že snímky, které se dostanou na řadu, už jsou pár milisekund neaktuální a do obrazovky jsou posílány s křížkem po funuse.

Nvidia Reflex se stará o perfektní synergii mezi procesorem a grafickou kartou, aby procesor bral v potaz výkon grafiky a předával ji vždy jen ty nejaktuálnější pokyny ke zpracování. Pro minimalizaci odezvy lze tuto funkci kombinovat také s herními periferiemi od Logitech, MSI, Corsair, Alienware, Acer, Asus, SteelSeries a Razer, které jsou s Reflexem kompatibilní a umožňují například přesné měření koncového zařízení od jeho zobrazení na monitoru za využití speciálního kabelu.

Nvidia Studio

Grafické karty nejsou jenom nástrojem pro hraní her, ale také stěžejní komponentou pro tvůrce multimediálního obsahu, od fotografií přes videa až po tvorbu 3D scén ve vizualizačních softwarech. Nvidia Studio proto obsahuje dedikované ovladače a exkluzivní nástroje pro maximalizaci výkonu v renderovacích a editovacích programech.

S grafickými kartami řady 30 hravě zvládnete realizovat své projekty v extrémně vysokém rozlišení 8k, obsah pro virtuální realitu, a to i za podpory fotorealistické technologie ray tracingu. Nvidia spolupracuje s více než 50 partnery na poli kreativních softwarových nástrojů, pro které optimalizuje své grafické karty za účelem dosažení rekordního výkonu. Nejvyšší modely této řady disponují až 24 GB grafické paměti, které si hravě poradí i s těmi nejkomplexnějšími projekty s enormními nároky.

Druhá generace RT jader poskytuje až dvojnásobný výkonnostní nárůst ve špičkových renderovacích nástrojích jako Blender, Cycles, Chaos V-Ray či Autodesk Arnold. Třetí generace Tensor jader pak akceleruje procesy využívající metody umělé inteligence, jako například odšumění 3D renderů.

Nvidia Whispermode 2.0

Herní notebooky si v minulosti nikdy příliš netykaly s tichým chlazením. Obvykle hry ždímou výkon vašeho hardwaru do poslední kapky, na což chladiče adekvátně reagují a roztáčí své větráčky na maximum. Za takové turbíny vám nepoděkují členové vaší domácnosti, ani vaše prsty, ani vaše uši a ani vaši spoluhráči na hlasovém chatu.

Nvidia na tento palčivý problém hráčů reaguje integrací funkce pro ovládání hluku. V režimu Whisper Mode 2.0 si nastavíte ideální úroveň hluku při zachování nejlepšího možného výkonu. Zjednodušeně řečeno povíte notebooku, že se nemusí za každou cenu snažit vyždímat všechny snímky za sekundu, když si vystačíte s vámi zvolenou hodnotou.

Algoritmus se pak postará o adekvátní distribuci výkonu napříč grafickou kartou, procesorem při zachování rozumné teploty systému a hlučnosti ventilátoru. Jelikož jsou grafické karty řady 30 tolik výkonné, mají dostatek výkonu na rozdávání ještě předtím, než se začnou dušovat aktivního chlazení.

Nvidia Broadcast

Funkce Nvidia Broadcast sice cílí především na streamery, kteří by rádi své herní seance sdíleli se světem. Její funkce ale využijí všichni uživatelé, kteří jsou v době pandemie odkázání na dálkové meetingy a pracovní videohovory. Při streamování videoher oceníte především maximální výkon pro zpracování videa, abyste mohli v reálném čase sdílet se světem záběry o vysokém rozlišení při zachování maximálního množství snímků za sekundu.

Nvidia Broadcast váš pokoj transformuje v takové malé studio a zastane i funkci kameramana. V průběhu vysílání je schopna udržet vaši postavu v záběru tak, abyste nemuseli neustále přemýšlet, zda sedíte správně či nikoliv. Kdykoliv se pro něco natáhnete, zapřete se o židli či opřete loktem do boku, Nvidia Broadcast seřízne obraz tak, aby vaše postava zůstala vždy uprostřed záběru (viz video výše v čase 2:40).

Nemusíte ani přemýšlet, zda náhodou kamera nezabere část pokoje, kde zrovna nemáte uklizeno, jelikož se tento program postará i o rozmazání vašeho pozadí či přímo o jeho nahrazení za statický obrázek, animaci či efekt. Díky hardwarovému enkoderu působí efekt velice čistě, a to bez využití zeleného plátna.

Nvidia GeForce Now

K novým notebookům GeForce RTX řady 30 nabízí Nvidia bezplatný přístup ke službě GeForce Now, se kterou si užijete výkon RTX grafických karet i na slabších PC, Macu, Chromebooku či mobilních zařízeních. Tuto službu můžete využít na cestách, kam si zrovna neberete svůj herní notebook, nebo na svém pracovním počítači, když se zrovna šéf nedívá.

