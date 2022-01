Nový chytrý vysavač od Roidmi EVA sám dočepuje vodu i vyprázdní odpad

V dnešní době chytrých robotických vysavačů již mnoho lidí přešlo na tuto pohodlnou a bezstarostnou variantu úklidu. S robotickými vysavači to je však stejné jako s automobily. Mají různý vzhled, různé výkony a různý dojezd.

Můžete proto mít takový vysavač, který nevysaje ani větší drobky a nezvládne uklidit ani jednu místnost v kuse. Přesně pravým opakem je nový vysavač od společnosti Roidmi s označením EVA, který mimo klasických funkcí mopování nabízí i revoluční samovyprazdňovací stanici na odpad.

Záviděníhodné jsou i jeho další parametry jako je speciální laserová navigace a sací tlak až 3200 Pa. Díky to si také dokáže poradit i s úklidem hrubších povrchů, jako jsou tvrdé podlahy či koberce s delšími chlupy. Navíc je zde poměrně pozitivní zpráva týkající se jeho výkonu, který zajišťuje vysokokapacitní 5200 mAh Li-lon baterie.

To je zhruba dvakrát větší plocha, než je průměrná velikost bytů. Takže na jeden cyklus by měla uklidit celý váš byt a baterie při tom neklesne ani na polovinu. Pokud by přeci jenom vysavač nedokázal uklidit celý prostor najednou, dokáže si zapamatovat, kde přestal, vrátí se do nabíjecí stanice a po nabití pokračuje na stejném místě.

Naprostou samozřejmostí je pak možnost ovládat vysavač přes mobilní telefon, kde si můžete zvolit časový rozvrh vysávání, pojmenovat si jednotlivé místnosti nebo nastavit úklidové zóny. Asi nejzajímavější na tomto vysavači je, jak už bylo řečeno výše, jeho stanice.

Ta disponuje funkcí automatického vysypávání sběrného koše do velkého 4l odpadního pytle, který se nachází uvnitř stanice. To vám v praxi umožní nestarat se vůbec o svůj vysavač, protože 4l pytel pojme až desítky úklidů vašeho vysavače. O přeplnění pytle se také nemusíte starat, protože v momentě, kdy dojde k naplnění se vám v mobilní aplikaci objeví upozornění.

Mimo nádobu na odpad se zde ale ještě nachází druhá nádoba na čistou vodu. To je zase jen další krok k většímu pohodlí, protože nemusíte doplňovat do vysavače vodu pokaždé, když chcete mopovat. On si ji zkrátka vezme sám. ROIDMI EVA je také zřejmě jediný vysavač, který nabízí 5 v 1, protože dokáže umýt mopovací podložky, sušit mopovací podložky, vyprazdňovat odpad, inhibovat růst bakterií a plísní, vysávat a mopovat.

V tuto chvíli lze navíc získat v předprodeji na Indiegogo za exkluzivní cenu 14 459 Kč.