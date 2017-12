NVIDIA ukončí podporu ovladačů pro 32-bit operační systémy

Podle NVIDIE by měly být připravované ovladače 390 poslední, které budou i pro 32-bit systémy. Jakékoliv další ovladače, které budou následovat, nebudou na 32-bit systémech fungovat ani nepůjdou nainstalovat, a to platí pro všechny GPU architektury společnosti. Stejně tak žádné optimalizace ani zvýšení výkonu, které přijdou v dalších ovladačích, nebudou zpětně integrovány do verze 390 nebo nižší.

Verze ovladačů 390 bude tak poslední pro následující 32-bit operační systémy, a to nejspíš jak klasická verze, tak i profesionální verze ovladačů:

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8/8.1

Microsoft Windows 10

Linux

FreeBSD

Nicméně podle statistik platformy Steam používá 32-bit OS přibližně 2% uživatelů, což není mnoho. Pokud tedy patříte mezi skupinu stále používající 32-bit systém, a zároveň vlastníte grafickou kartu NVIDIA, zvažte upgrade na 64-bit OS. Dnes se zvyšujícími se nároky na RAM to začíná být pomalu nutností.

Současně ukončí NVIDIA podporu také pro produkty NVS 310 a NVS 315. S příchodem profi driverů verze 396 pro Windows pak také ukončí podporu některým Quad-buffered Stereo funkcím z NVAPI, a vývojáři budou muset přejít na nativní Microsoft API (DXGI), pokud chtějí dál používat Quad-buffered Stereo.

Vydání ovladačů by mělo proběhnout ještě v prosinci 2017. NVIDIA podpora by však měla zaznamenávat kritické a bezpečnostní chyby pro klasickou verzi 390 až do ledna 2019, a slibuje opravu kritických bugů do této verze. Profesionální ovladače se pak dočkají podpory až do prosince 2020 a potenciálních oprav do prosince o rok později. Ale jak již bylo řečeno, další vylepšení a optimalizace se zpětně do ovladačů 390 nedostanou.