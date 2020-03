Odvažte uši z liány a pořiďte si bezdrátová sluchátka QCY s výdrží až 32 hodin

Doba zlatých devadesátých let, kdy každé měl sluchátka přes půl hlavy a kabel od nich omotaný kolem těla končící někde na dně batohu je pryč. Dnes frčí spíš styl v duchu klasika Cimrmana, který pravil: „Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“ a měl pravdu. Obzvláště co se týče bezdrátových sluchátek, které mají život zpříjemnit a ne komplikovat.

Bezdrátová sluchátka QCY T2C TWS se vysmívají předsudkům, které ještě donedávna měli lidé proti jejich výdrži. Díky chytrému dobíjecímu pouzdru s kapacitou 800 mAh zvládnou přehrávat hudbu vkuse až 32 hodin. Bez jakýchkoliv problémů vás tak doprovodí na celodenní jízdě na kole či při dlouh cestě autobusem.

Dlouhá výdrž však není vše a sama o sobě by nezaručila kvalitní poslech. Ten je podpořen technologií pro minimalizaci okolního ruchu, takže i když pojedete metrem, budete si připadat jak na velkém koncertě. Redukci okolního ruchu oceníte i při hands-free hovorech, které jsou zprostředkovány nejnovější bezdrátovou technologií Bluetooth 5.0.

Propojení přes Bluetooth 5.0 zaručuje, že budete mít kvalitní přenos zvuku i na vzdálenost až 10 metrů. Pokud se chystáte vyrazit do jarní přírody na trochu joggingu, uvítáte i certifikaci IPX4, která zaručuje odolnost proti vodě, vlhkosti a potu. Bezdrátová sluchátka QCY T2C TWS jsou tím pravým společník do nepohody.