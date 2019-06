Pijte chytrou vodu, přechytračte starou televizi a zvoňte na sousedy bezdrátově

Každý máme vlastní rozsah toho, do čeho necháme zasahovat chytrými technologiemi. Někdo se na ně spoléhá pro zábavu, jiní pro zdraví a dalších důvodů. Ať už je necháte vstoupit do jakékoliv části vašich životů, je vhodné znát alespoň své možnosti. V internetovém obchodě Ebay se pravidelně objevují různé vychytávky. Která upoutá vaši pozornost?

S kabely je samá potíž. Zadrhávají se o oblečení, nedosáhnou do kapsy, motají se kolem krku a strhnou telefon vstříc podlaze, když se nevhodně zvednete ze židle. Navíc jistě každý zná jejich osud, když se zkroutí ve spoji a je pak nutné s nimi všelijak kvedlat. S bezdrátovými peckami tyto problémy odpadají. Je na čase okusit komfort. Doba nazrála.

Bezdrátové pecky QCY T2C eliminovaly všechny potíže, které ještě donedávna byly spojené s bezdrátovým poslechem. Díky šikovnému pouzdru, který sekunduje jako powerbanka při uchování pecek, si s nimi vystačíte až na 32 hodin. Každá z pecek v sobě drží až 43 mAh, které vystačí na 4-5 hodin hudby. V samotném pouzdru se však skrývá dalších 800 mAh, které tak vystačí až na 8 nabíjecích cyklů.

Budete se divit, jak rychle si zvyknete na pohodlné vstávání od stolu, aniž byste chmatali po telefonu nebo řešili kabeláž okolo těla, když si jej schováváte do kapsy. V těchto vedrech jistě oceníte, že se vám na hruď nelepí plastové lano. QCY T2C se nezaleknou ani záplavy potu, díky voděodolnosti IPX4.

O nás bez nás. Také si tak připadáte, když se mění televizní vysílání a obchodníci vás nutí si pořídit nový model, i když jste plně spokojeni se stávajícím? Pak na ně vyzrajte a pořiďte si za pár kaček chytrou televizní krabičku, která váš stávající gaučink podpoří ještě několik dalších let.

Q plus TV Box disponuje vnitřkem, který byste obvykle hledali v chytrém telefonu, tedy 4 GB operační pamětí a čtyřjádrovým procesorem H6 Cortex-A53. Stejně tak jej pohání operační systém Android, díky kterému máte přístup k nepřebernému množství aplikací, oficiálních i neoficiálních.

Zejména pak tedy oceníte možnost do krabičky nainstalovat například věhlasný Kodi, se kterým získáte přístup prakticky jakémukoliv filmu či seriálu na jediný kliknutí a zdarma. Nebo si do zařízení můžete stáhnout některou z her pro mobilní telefon a využívat ji i jako domácí herní konzoli. Meze se nekladou ani emulátorům starších konzolí, jako Playstation 1, Playstation Portable nebo GameBoy.

Starým dveřním zvonkům odzvonilo. Žijeme v době chytrých zařízeních, na kterých si udržujeme konstantní přehled o všem možném i nemožném. S bezdrátovými zvonky si třeba můžete pohlídat, zda pošťák skutečně zazvonil se vaším balíčkem nebo jen zbaběle hodil do schránky upomínku.

Zázrakem přírody u tohoto zvonku je systém sebedobíjení, pod kterým by si leckdo snad představil perpetuum mobile. Prakticky je však koncept jednoduchý jako facka, doslova. I taková facka produkuje kinetickou energii, kterou by zařízení převedlo do formy elektrické energie. Tlačítko však nemusíte fackovat, stačí jen stisknout.

Každý den nám vtloukají doktoři i média, že máme dostatečně pít, obzvláště v těchto vedrech. Co když ale do sebe lijeme tekutiny, ve kterých máme nezvané hosty? Společnosti Xiaomi přišla s řešením, které testuje kvalitu vody a detekuje nečistoty, slanost, organické ionty a těžké kovy.

Ověřte si konečně, co vám teče z kohoutku doma. Sice co oko nevidí, srdce nebolí, ale určitě byste rádi, zda nepijete ze zrezlých trubek a své tělo pomalu ale jistě intoxikujete.