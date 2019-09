Podzimní slevové tornádo: Hoňte vánoční dárky včas. Ušetříte peníze, čas i nervy

Kdo by to neznal, ráno zaspíte, musíte honit čas, MHD ujede a do práce musíte utíkat nebo si stopnout taxi – prostě noční můra. To se vám s novou elektrickou koloběžkou z dílny Xiaomi nemůže stát. Je to ideální partner do městského provozu, díky kterému si jedete pohodlně po silnici, když se objeví na semaforu červená, tak jako chodec přejdete na druhou stranu. A zatímco auta dál čekají, vy si vesele pokračujete dál.

S touto koloběžkou můžete mastit až 25 km/h s dojezdovou vzdáleností 45 km, což na běžný provoz po městě bohatě dostačuje. Koloběžka je dále vybavena duálním brzdovým systémem s kotoučovými brzdami na zadním kole a E-ABS na předním. Samozřejmostí je pak ochrana proti zkratu, přepětí, vybití, osvětlení a další. Celou koloběžku pak zvládne každý složit do třech sekund a pohodlně přenést či uskladnit.

Creality Ender 3 je vysoce kvalitní 3D tiskárna, která je díky svému intuitivnímu ovládání vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Každého překvapí svým kvalitním provedením již při svém rozbalování, kdy v každém probudí malého kluka, co si hrával se skládačkami. V zájmu bezpečné přepravy je totiž dodávaná rozložená. Nemusíte však mít strach, protože složit ji zvládne každý během deseti minut. Pýchou této tiskárny je technologie FDM s maximální rychlostí tiskové hlavy až 180 mm/s a maximálními rozměry pro tisk 220 x 220 x 250 mm.

Elektrické kolo je dnes již běžnou výbavou většiny z nás. Tento model je však vylepšen o možnost praktického složení a uskladnění, které využije každý, kdo bydlí v městském panelákovém bytě. Kolo je vyrobeno z velice pevné slitiny hliníku, takže bez problémů unese 120 kg živé váhy. Jeho elektro srdce tepe o výkonu 250 W a může uhánět maximální rychlostí za pomoci elektromotoru 25 km/h. Pokud na něm pojedete jak na skútru, doveze vás do vzdálenosti až 35 km. Pro vaši bezpečnost je zde pak namontován kvalitní kotoučová brzda na předním i zadním kole.

Tato šikovná digitální kamera zdokonalí fotoaparát každého slabšího telefonu pouhým zasunutím do USB-C zdířky. Nabízí panoramatické 5K fotografie, videa v neobvyklém rozlišení 2K či 360° snímky pro neobyčejný zážitek. Huawei CV60 můžete dokonce využít pro pořizování selfie snímků, a to buď pomocí dálkového ovládání připojeného přes Bluetooth či můžete pohodlně nastavit 10s zpoždění spouště. Mezi její další přednosti dozajista patří i její extrémně malá váha, která činí pouhých 30g a díky které se CV60 stává velice praktickou a skladnou záležitostí.

LEMFO M1 je chytrý náramek, který na současném trhu nemá takřka konkurenci. Mimo chytrého náramku a všech jeho standardních funkcí, jako je několik sportovních módů, měření srdečního tlaku, apod. má v sobě integrovanou tajnou schránku s bezdrátovými sluchátky, které tak nikdy nemusíte hledat všude možně i nemožně. LEMFO využijete jak při cestě do práce, tak při sportu a trávení volného času. Díky kvalitní baterii a úspornému systému vydrží v provozu nepřetržitě až 15 dní.