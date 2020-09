Používáte internet v práci? Zabraňte svému zaměstnavateli, aby vás šmíroval

Internet je natolik zakořeněný v moderní kultuře, že by jeho využívání jen málokdo zpochybňoval. Jeho přístupnost je ovšem zároveň stinnou stránkou, jelikož drtivá většina uživatelů opomíjí základní internetovou gramotnost v podobě jeho bezpečného využívání.

Představte si, jako byste každý váš krok na internetu komentovali. Šeptem byste četli každou svoji zprávu, každou navštívenou stránku nebo každou transakci provedenou ze svého internetového bankovnictví. Nejspíš by vás nikdo neslyšel, ale kdo by se chtěl zaposlouchat, stačilo by mu nastražit ucho.

Připojením na jakoukoliv síť se stáváte zranitelnými. Vaše aktivita je viditelná minimálně pro vašeho poskytovatele internetového připojení, takže ani v domácím prostředí nejste zcela v soukromí. Vaše internetová aktivita možná vašeho poskytovatele nezajímá, ale vašeho zaměstnavatele by už mohla. Právě veřejně přístupné sítě (včetně vaší pracovní Wi-Fi) skýtají bezpečnostní riziko, jelikož nejmenší tušení, kudy vaše komunikace protéká.

Jediným způsobem, jak si udržet na internetu své soukromí, je využití virtuální soukromé sítě. Stačí mít na svém počítače či ve svém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci, která vaše připojení přemostí a zašifruje. Některým uživatelům se takový popis může zdát zbytečně matoucí, ale v praxi vás využití tzv. VPN zdrží pouze jediným kliknutím.

NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Využívání VPN by dnes mělo být naprostou samozřejmostí, jelikož prevence před šmírováním není žádným odrazem paranoii. Nedávno jsme například zmiňovali bezpečnostní slabinu mobilního prohlížeče Mozilla Firefox, který umožnila zneužít jakékoliv zařízení na veřejné WiFi a dovolila hackerům nainstalovat škodlivá rozšíření či vzdáleně otevřít škodlivý web. Před podobnými hrozbami se lze jednoduše bránit právě využitím VPN, která vaše připojení do sítě zašifruje.

