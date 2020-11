Práce z domova s sebou nese bezpečnostní rizika, chráníte své soukromí?

Bez VPN jste dohledatelní, váš poskytovatel internetového připojení ví o každé vaší aktivitě a díky práci z domova má nyní dokonce přehled i o vašem zaměstnání. Stejně jako vláda vychází z dat telefonních operátorů se může stejně tak snadno dostat k datům o internetové aktivitě občanů. Koneckonců, zrovna tuzemský oligopol mobilních operátorů shodou okolností zaujímá i dominantní postavení na trhu s poskytováním internetu na doma.

Oddělte svoji práci od vaší rodiny. Firmy v současné situace budou náchylnější na různé bezpečnostní útoky. Hackeři jsou si vědomi toho, že uživatelé na základní internetovou gramotnost v domácím prostředí nedbají a budou pokoušet své štěstí. Položte si sami otázku, jak by se váš zaměstnavatel zachoval, kdyby z důvodu vaší nedbalosti došlo k ohrožení bezpečnosti firmy.

K samostatné debatě pak vybízí i důslednost dodržování nařízeného Home Office či přímo karantény. Mnoho lidí se ohrazuje proti eRoušce a odvolává se na ochranu svého soukromí, přitom pobývání na internetu bez VPN je prakticky to samé; ba daleko horší. Jen se jedná o komplikovanější téma, které méně gramotné uživatele snáze míjí.

NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Využívání internetu bez virtuální soukromé sítě téměř veřejně prohlašujete, odkud ke své práci přistupujete. Z jedné strany tak máte zaměstnavatele, který si může snadno ověřit, zda ke svému nařízenému Home Office přistupujete svědomitě, a z druhé strany máte stát, který by při troše pátrání mohl ověřit, zda neporušujete nařízenou karanténu.

Práce v domácím prostředí navíc svádí k různým jiným aktivitám, které nejsou spojeny se zaměstnáním. Nejčastějším únikem do světa zábavy se v dnešní době stávají streamovací platformy jako Netflix, Amazon Prime, Disney Plus a další. Tyto platformy však jsou svázány s regionem, ze kterého na ně přistupujete, a nabízí vám jen velmi omezenou nabídku toho, co provozovateli dovolují zákony.

Pokud například k vysílání některého seriálu má vymezené právo některá tuzemská televizní stanice, nesmí jej nabízet uživatelům z dané oblasti. Těmto opatřením se však můžete vyhnout. Skrze VPN můžete přemostit své připojení přes uzel, který se nachází v jiné zemi, a dané streamovací platformě se tak budete jevit jako např. uživatel z USA. Když už platíme stejný měsíční poplatek jako Američané, máme přeci právo na stejný obsah. Přemostění přes cizí zemi umožňuje například NordVPN, snad nejznámější poskytovatel virtuální soukromé sítě.

NordVPN nainstalujete i do svého mobilního telefonu v pár krocích

Mezi nejdůvěryhodnější poskytovatele se řadí NordVPN, který neuchovává o svých uživatelích žádná data a jehož aplikace je uživatelsky přívětivá i pro naprosté lajky. Navíc ji můžete využívat až na šesti různých zařízeních, včetně Windows, OSX, iOS, Android či Chrome OS.

Čas od času naleznete na oficiálních stránkách příjemnou slevu. Zrovna nyní NordVPN nabízí 2letý plán s 68% slevou.