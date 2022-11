Předvánoční výprodeje startují: Nakupujte ze zahraničí o 70 % levněji

Ohlídejte si vlhkost a teplotu v bytě s digitálním teploměrem Xiaomi

Možná se vám to bude zdát divné, ale i když bydlíte v malém panelákovém bytě, tak se můžou teploty a vlhkost v jednotlivých místnostech rozhodně lišit. V kuchyni, kde se vaří nebo v koupelně, kde se sprchujete, bude pravděpodobně větší vlhkost než v obýváku, kde jen koukáte na televizi.

Tyto údaje jsou důležité, protože právě nižší vlhkost v ložnici může být důvodem, proč máte ráno pocit, že vás škrábe suchem v krku. Nemusí to být nemoc a řešením může být položit na topení nádobu s vodou.

I když se ale jedná o základní údaje v každém bytě, málokdo má umístěný teploměr v každé místnosti, ale většinou má každá rodina jeden digitální teploměr umístěný někde za oknem, aby věděla, kolik je venku stupňů, ale o teplotu vevnitř se již příliš nestarají.

Právě pro tyto případy je ideálním dárkem sada čtyř digitálních teploměrů a měřičů vlhkosti od společnosti Xiaomi, kterou v současné chvíli seženete v 63% slevě!. Tyto digitální teploměry jsou vybaveny 1,5palcovými LCD displeji a přesnými švýcarskými senzory. Jedna z výhod těchto teploměrů je rozhodně jejich elegantnost a malá velikost. Díky malé baterii je navíc zaručená velice dlouhá životnost. Pokud máte i klimatizaci, inteligentní topení či další zařízení z chytré domácnosti od Xiaomi Miija, můžete do své chytré domácnosti zařadit i tyto teploměry.

Obdarujte sebe i někoho blízkého s dvojitou sadou bezdrátových sluchátek Lenovo QT82 se 70% slevou

Stejně jako v minulosti každý měl klasický telefon s kabelem vedoucím do stěny a dneska má každý bezdrátový telefon, tak stejným způsobem můžeme říci, že odzvonilo klasickým sluchátkům. Jsou velká, nepraktická, mají zamotaný kabel a velice často se stávalo, že se vám tento kabel někde skřípl a zvuk se přerušil. To se vám u bezdrátových sluchátek zkrátka stát nemůže.

Nejpopulárnějším druhem jsou pak klasická sluchátka typu „špunty“, která většinou mají i svou vlastní krabičku, která je v tomto případě nejen chrání před prachem a vlhkostí, ale zároveň slouží jako dobíjecí stanice. Pokud tak jedete do práce a posloucháte hudbu, po příjezdu do práce dáte sluchátka do krabičky a na cestě zpět je máte opět plně nabitá.

Důležitými parametry při výběru těchto sluchátek je tak kvalita zvuku, výdrž a maximálně ještě odolnost. Ve všech těchto kategoriích bodují sluchátka Lenovo QT82 BT5.0, která mají certifikaci odolnosti IPX5, což znamená, že jsou potuvzdorná, vodotěsná a to je přímo předurčuje pro každodenní potřeby, poslouchání hudby v dešti či při fitness. Lenovo se navíc vždy vyznačuje výjimečnou kvalitou zvuku a u těchto sluchátek to není jinak.

Ušetřete za benzín a osedlejte si elektrickou koloběžku NAVEE S65 500W

Jízda autem je čím dál dražší a vzhledem k rostoucí ceně pohonných hmot to asi levnější nebude. Zároveň při jízdě po Praze či velkém městě musíte mít velkou trpělivost, abyste vyčekali nekonečné dopravní zácpy. Nejlepším řešením, na které již mnoho lidí přestoupilo, je elektro koloběžka.

Na koloběžce totiž pohodlně stojíte a nejste shrbení jako na kole a její maximální rychlost je 25 km/h, což je pro jízdu po městě naprosto dostačující. V dřívějších dobách byl největším problémem dojezd, který by příliš krátký. Současné modely mají dojezd i 65 km, takže s tím můžete jezdit do práce na jedno nabití i celý týden. Přesně tyto parametry má i koloběžka NAVEE S65, která má navíc 10palcové pneumatiky, které jsou odpružené.

Využijte při nákupu slevový kupón FFNAS65 a získejte dodatečnou slevu. Elektrická koloběžka je zasílaná ze sousedního Polska. Nejen že se na ni budete moci projet již za 3-8 pracovních dní, ale dorazí k vám s dopravou zdarma a bez doplácení CLA či DPH.