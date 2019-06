Přenosný opakovač Wi-Fi? Xiaomi Mi WiFi Repeater 2 zapojíte i do powerbanky

Opakovače bezdrátového signálu jsou skvělou metodou, jak protáhnout dosah připojení ve velkém bytě, domě či mezonetu. Bohužel jsou výhradně odkázány na elektrickou zásuvku, která pole působnosti omezuje. Můžete je zapojit jen v určitých místech, kde působí nevzhledně, a ještě blokují jiné spotřebiče. Nemluvě o tom, že z dané zásuvky nemusí chytat signál, jak potřebujete, a ve výsledku jsou kontraproduktivní. Xiaomi proto zvedlo laťku.

Xiaomi Mi Wifi Repeater 2 je jednoduché zařízení, které jednoduše přeneslo funkce běžného opakovače bezdrátového signálu do kapesní podoby. Namísto elektrických jehlic zde naleznete USB přípojku, díky které opakovač můžete vložit do klasické nabíječky od telefonu, do notebooku nebo třeba do powerbanky.

Obzvláště možnost spojení powerbanky s tímto zařízením je vskutku geniální, jelikož si můžete spojením dvou jednoduchých zařízení udělat přenosný opakovač, který jednoduše přenesete tam, kde potřebujete nejvyšší kvalitu připojení. Přestanete být odkázáni jen na počet zásuvek v bytě a bez starostí si najdete vhodné místečko, i kdyby mělo jít o sklep, půdu nebo zahradu.

Xiaomi Mi WiFi Repeater 2 pojme až 16 zařízení najednou, takže jej můžete vzít třeba před dům, posedět s přáteli u grilovačky a přehrávat si filmy z internetu, aniž byste se vztekali u protivného bufferingu. Rychlost připojení poskytuje zařízení až do 300Mbps.

Pro nejlepší možnou cenu za Xiaomi Mi Wifi Repeater doporučujeme aktuálně sáhnout po internetovém obchodě Ebay, kde zařízení seženete za bezmála 200 Kč.