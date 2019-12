Při výběru grafické karty myslete na příští rok. Nové konzole zvednou HW nároky

Při výběru grafických karet si obvykle vypíšeme seznam titulů, které plánujeme hrát, a omrkneme, jak si ten či onen model vede v různých testech a recenzích. Jakmile nalezneme svoji přijatelnou rovinu, ať z hlediska rozlišení či snímkové frekvenci, pak obvykle máme jasno a daný model letí do košíku. Jenže situace je drobet složitější. Zejména dnes, kdy za rohem číhá nová generace konzolí a vývojáři budou mít opět o něco volnější ruce v optimalizaci her.

Hranice náročnosti, pod kterou vývojáři tlačí své hry, totiž i nadále diktují především konzole. V příštím roce nás oba konzolové tábory zasypou svými nástupci, kteří tuto hranici opět posunou. Zejména se pak můžeme těšit na plnohodnotnou utilizaci revoluční technologii RayTracingu, která změní pouhou imitaci osvětlení a odrazů paprsků na plnohodnotnou simulaci fyzikálních zákonů.

Pokud si tedy pořídíte grafickou kartu, která jen tak tak utáhne dnešní hry, v příštím roce budete muset ze svých nároků hodně slevit, abyste si budoucí hry vychutnali alespoň průměrnými doušky. Vyberte si tedy grafickou kartu, která má výkonu u současných her na rozdávání. Za rok si budete děkovat, až se všichni kolem vás budou zbavovat svých průměrných karet.

A na jaké hry se vlastně můžeme těšit?

Jakou grafickou kartou vybrat pro Cyberpunk 2077

Začneme hned tím největším koněm příštího roku, který k nám přicválá zaklepat ze sousedního Polska. Vývojářské studio CD Projekt RED se dostalo na vrchní příčky herního průmyslu se svým třetím Zaklínačem, který i po dlouhých čtyřech letech patří mezi vrcholy RPG žánru a hráči na něj pějí ódy. Očekávání od Cyberpunku 2077 jsou tedy více než vysoká, a naplnit by je měl již za necelé čtyři měsíce.

Cyberpunk 2077 má být naprostá pastva pro oči, ve které strávíme opět stovky hodin hraní. Když už zainvestujete tolik času do jediné hry, měli byste si ji alespoň užít naplno. Prožít takovou hru napoprvé můžete jen jednou za život. Také byste litovali, kdybyste třetího Zaklínače hráli na bramboře.

Ke hraní Cyberpunku 2077 doporučujeme sáhnout po některé z grafických karet nejnovější řady RTX od společnosti Nvidia. Hardwarové specifikace, o které se vývojáři podělili ještě vloni, se s vysokou pravděpodobností ještě několikrát změní. Doporučujeme tedy sáhnout pro hraní ve 1440p po GeForce RTX2060, pro hraní ve 4k při standardním nastavení alespoň po GeForce RTX 2070 SUPER a pro nejlepší možný zážitek ve 4k se zapnutým RayTracingem alespoň po GeForce RTX 2080.

Jakou grafickou kartou vybrat pro Watch Dogs Legion

Ještě o měsíc dříve, tedy v březnu příštího roku, se dočkáme dalšího nadějného titulu. Od Watch Dogs: Legion můžeme očekávat, že je vyvíjen již simultánně pro konzole nové generace s tím, že si jej PC platforma vychutná naplno o půl roku dříve než konzolisté, kteří se v březnu budou muset spokojit s vizuálně ořezaným titulem ještě na starém železe.

Watch Dogs Legion by měl plně utilizovat technologii RayTracingu, která je v poslední době hojně skloňovaná a s příští generací konzolí by mělo jít již o naprosto zajetý standard. Při výběru grafické karty byste se tedy měli zajisté poohlédnout po modelu, který tuto technologii ovládá a i s budoucími hrami si hravě poradí.

Sázkou na jistotu je nejvýkonnější model GeForce RTX2080 spolu se svým o něco výkonnějším bratříčkem GeForce RTX 2080 Ti či SUPER. Pokud byste chtěli slevit z nároků na RayTracingu, ale stále byste si rádi užili Watch Dogs: Legion ve 4k s plynulým snímkováním, pak sáhněte po GeForce RTX 2070. Pro hraní ve 1440p bez zapnutého RayTracingu byste si měli vystačit i s GeForce RTX 2060.

Jakou grafickou kartou vybrat pro Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Upírských titulů je na herní scéna žalostně málo, přestože ve filmech a seriálech se s nimi setkáváme poměrně často. Možná i proto je dodnes natolik opěvován původní Vampire The Masquerade, kterému se podařilo tohoto světa plnohodnotně využít na herní scéně, a ještě navíc hráčům dopřát solidní RPG titul s velkým důrazem na rozvětvený příběh se skvěle napsanými dialogy a nápaditými úkoly. Tehdy vizuální stránka hrála až druhé housle, s pokračováním se však vývojáři pochlapili.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 vypadá už od pohledu precizně zpracované s herní atmosférou natolik hutnou, že by se dala krájet. Opět jde o titul, ve kterém pravděpodobně strávíme několik desítek hodin, což už je čas, do kterého se vyplatí investovat pořádným hardwarem, který celkový zážitek jedině umocní.

Přestože má titul vyjít někdy v březnu příštího roku, stále se vývojáři nepodělili o očekávané systémové požadavky. Pravděpodobně nepůjde o nikterak náročný titul, tak byste si měli při 1440p rozlišení vystačit i s GeForce RTX 2060 a pro plynulé hraní ve 4k rozlišení by mohla stačit i GeForce RTX 2070, dokonce se zapnutým RayTracingem.

Jaké další hry na nás v příštím roce čekají?

Výše zmiňovaná trojice her se dočká vydání poměrně brzy, dvakrát březen a jednou duben. Po zbytek roku se na nás ovšem budou valit hry ze všech velkých i malých vývojářských domů, které už budou vyvíjeny s úmyslem se ocitnout na konzolích nové generace, čemuž budou odpovídat i vysoké hardwarové nároky na grafickou kartu.

Téměř s jistotou se můžeme těšit například na Doom Eternal, Dying Light 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, Skull and Bones, Beyond Good & Evil 2, dále na nové díly Assassin’s Creed, Call of Duty, Dragon Age a možná The Elder Scrolls VI, Overwatch 2 či Diablo IV. Nejvíce toho opět odhalí v červnu největší herní veletrh E3 2020, na kterém se představí nejnovější pecky pro zimní sezónu.

Příští rok bude velký. Tak si ho vychutnejte plnými doušky s pořádnou grafickou kartou.