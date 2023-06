Připravte se na léto! Tato elektrická kola nyní seženete s až -62% slevou

Ušetřete s elektrickým kolem čas a peníze na hledání parkovacího místa a vyhněte se dopravním zácpám. S neuvěřitelným 1000W motorem je tento elektrický skútr schopen dosáhnout rychlosti až 40 km/h a zdolat stoupání až do úhlu 35°. Bez problému se dostanete do práce či na nákup, do města či na výlety do přírody. S odnímatelnou lithiovou baterií o kapacitě 13 AH máte k dispozici až 45 km dosahu v čistě elektrickém režimu a maximálně 110 km dosahu v asistenčním režimu.

Integrovaný 5" LCD displej vám poskytne klíčoví informace jako stav baterie, aktuální rychlost, ujetá vzdálenost a další. S robustní konstrukcí z hliníkové slitiny zvládne tento skútr nosit jezdce o váze až 200 kg. Přizpůsobitelná výška sedadla vám umožní najít ideální polohu pro pohodlnou jízdu, svést se může každý jezdec, který se vejde do doporučené výšky od 165 do 190 cm.

Díky 26" x 4.0" tukovým pneumatikám a 7stupňové převodovce můžete bez námahy projet různými terény, včetně písku, pláže, hor a sněhu. GOGOBEST GF600 je certifikováno voděodolností IP54, takže se na něj můžete spolehnout i v nepříznivém počasí.

GF600 je vyroben z kvalitní hliníkové slitiny a je k dispozici v třech atraktivních barvách: zelené, šedé a žluté. GOGOBEST GF600 nyní seženete v -56% slevě v internetovém obchodě Cafago. Proměňte tuto slevu na ještě sympatičtějších -62% s naším slevovým kupónem FFGF600. Součástí nabídky je i doprava zdarma z německého skladu do 3-5 pracovních dní.

Samebike MY-SM26 bychom doporučili méně náročným jezdcům, kteří by raději ušetřili -30% oproti výše zmíněnému modelu, byť za cenu nižší nosnosti (150 Kg), menší rychlosti a kratšího dojezdu. S výkonným bezkartáčovým motorem o výkonu 350 W toto kolo dosahuje rychlosti až 30 km/h.

Samebike MY-SM26 nabízí elektrický dojezd 35-40 km a dojezd s pomocí motoru až 70-80 km. Ideální pro městskou dopravu, dojíždění do práce, krátké výlety či nákupy. Přední vidlice s tlumičem absorbujícím nárazy zajišťuje hladkou jízdu i při nerovném terénu, zatímco přední a zadní dvouokruhová brzdová soustava zajišťuje vysokou účinnost brzdění pro vaši bezpečnost.

Samebike MY-SM26 se pyšní širokou škálou funkcí, které vám umožňují přizpůsobit jízdu vašim potřebám. Můžete zvolit mezi čistě elektrickým režimem, režimem s pomocí pedálů, jízdou pouze na sílu vašich nohou nebo dokonce režimem tlačení, kdy můžete kolo tlačit do kopce a nezapotit se u toho.

Centrální displej s podsvícením vám poskytuje všechny důležité informace o vaší jízdě v reálném čase. Můžete sledovat rychlost, stav baterie, ujetou vzdálenost, a dokonce i diagnostiku případných poruch. Tento přehledný displej vám dává plnou kontrolu nad vašimi jízdními daty a umožňuje vám jízdu přizpůsobit svým potřebám.

Super jasný LED přední světlomet vám poskytuje dostatek osvětlení pro bezpečnou jízdu i v temných podmínkách. A s nastavitelnou výškou sedadla od 82 do 102 cm si můžete najít pohodlný posed pro každou jízdu.

Samebike MY-SM26 nyní seženete v -52% slevě v internetovém obchodě Cafago. Součástí nabídky je i doprava zdarma z německého skladu do 3-5 pracovních dní.