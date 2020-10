Probuď v sobě hráče a staň se šampiónem 2. ročníku Xbox Masters!

Co si zapaříš?

V letošním ročníku budeš moci zazářit za volantem nadupaných kár ve hře Forza Horizon 4, ukázat se jako zdatný sběrač lebek v Sea of Thieves nebo nemilosrdný lovec achievementů, který se dokáže poprat s každou výzvou. Pokud patříš mezi opravdové hračičky, zkus postavit co nejoriginálnější model konzole Xbox Series S|X ve hře Minecraft a zaujmout porotu i ambasadora. Všechny hry, jsou součástí předplatného Xbox Game Pass, takže pokud ho ještě nemáš, je ideální čas na to si ho pořídit!

Jak se přihlásíš?

Přihlášení je jednoduché. Stačí vyplnit formulář na Alza.cz, kde uvedeš jméno, příjmení, email a tvůj Gametag (spojený s účtem Microsoft). Poté už si jen vybereš, kterých výzev se chceš zúčastnit a tvá cesta šampiona může začít!

O co hraješ?

Vítězové jednotlivých soutěží se mohou těšit nejen na slastný pocit vítězství a uznání v gamingovém světě ale i na šťavnaté a luxusní ceny, jako je nová konzole Xbox Series X, která ti přinese spoustu zábavy až domů, mobilní telefon Samsung Galaxy S20 FE, monitor Samsung Odyssey G7 32" nebo herní závodní sadu Thrustmaster TS-XW.

Kdo jsou letošní ambasadoři?

A co by to bylo za soutěž bez přítomnosti známých osobností! Letošními ambasadory jsou DJ Lucky Boy, člověk, co stojí za zrodem Furt Bokem, propagující celou driftovou komunitu, Rik_Leah, streamer a jeden z nejznámějších pilotů leteckých simulátorů u nás a v neposlední řadě youtuber a minecraftová legenda z kostičkového světa Gejmr.

Pro více informací k Xbox Masters 2020, včetně pravidel, jdi na alza.cz/xboxmasters.

A pokud hledáš super gamingové vybavení pro PC nebo konzole, které ti dopomůže k vítězství, najdeš ho na Alza.cz. Všechny hry máš navíc ihned k dispozici díky knihovně her Xbox Game Pass Ultimate.