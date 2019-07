Probuďte svoji dávnou lásku k Merkuru: Třetímu tisíciletí vládnou 3D tiskárny

V dřívějších dobách byly 3D tiskárny spíše záležitostí ciziny a větších firem. Čím dál tím více se však 3D tiskárny dostávají a doslova integrují do běžných domácností, a to i u nás. Každý, kdo totiž vyzkouší širokou paletu možností zjistí, že si s touto technologickou vychytávkou nejen vyhraje jak malý kluk, ale ještě ušetří kopu peněz.

Najednou je totiž zbytečné běžet do města a shánět držák na mobil, držák na tužky, rámeček na obraz, otvírák, vařečku a spoustu dalších praktických věcí do domácnosti. Pro mnohé se tak stala 3D tiskárna totéž co pro Aladina džin z lahve. Pro ty, kteří se ještě 3D tisku zcela bezdůvodně obávají, můžeme nabídnout profesionální tiskárnu, kterou však zvládne ovládat i začátečník a která je právě zvýhodněna na internetovém obchodě ebay.com.

Jedná se o tiskárnu Ender 3, která je založena na technologii FDM s maximální rychlostí tiskové hlavy 180 mm/s. Oproti běžným tiskárnám v této kategorii nabízí svému majiteli také nadprůměrnou velikost tiskové plochy, která činí 220 x 220 x 250 mm. Mezi její hlavní přednosti lze jistě zařadit vysokou přesnost polohování, plynulý pohyb a extra rychlý tisk, který zajišťuje především ultra přesný váleček ve spolupráci s hliníkovým V-slotovým ložiskem.

Robustní konstrukce dá svému majiteli jistotu, že se při tisku nebude tiskárna klepat jako čivava stojící v zimě na Hlaváku. Celkové nahřívání desky extruderu je tak rychlé, že si během toho nestihnete ani vypít kafe. Po zapnutí má do 5 minut 100 °C. Mimo zábavu je potřeba brát také ohled na bezpečnost – ani v této oblasti není Ender 3 pozadu a nabízí ochranu zdroje i ochranu proti výpadku proudu.

Za naprostou samozřejmost je brán rozsah materiálů, které se dají využít k tisku, včetně PLA, ABS, NYLON, PETG, WOOD, PVA, HIPS a mnoho dalších. Třešničkou na dortu je délka tisku, protože na rozdíl od konkurenčních produktů dokáže Ender 3 jet v kuse až 200 hodin. Což jinými slovy znamená, že zvládne vytisknout i opravdu složitá díla.

Díky globálnímu rozšíření tohoto nového trendu přetékají internetové databáze hotovými a naprogramovanými produkty, které stačí jen stáhnout a vytisknout. Žádný začátečník se tedy nemusí bát, že není odborníkem na 3D grafiku. Tisk hotového projektu zvládne skutečně každý. Navíc převládá obecný názor na Ender 3, že jde o tu nejlepší možnou volbu, pokud jste 3D tiskem nepolíbený. Poskytuje totiž neuvěřitelný kompromis mezi nízkou pořizovací cenou, vysokou kvalitou a přesností a zároveň s tím i velice robustní konstrukci.