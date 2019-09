Procházka ve vlastním obýváku: Běžící pás od Xiaomi schováte i pod gauč

Běžící pásy ještě donedávna představovaly ohromné kolosy, které zabíraly i v posilovnách většinu kardiozóny. Technologie už ovšem pokročila, a dnes se stejně funkční zařízení vlezou do obyčejné podložky, kterou si můžete pořídit i domů a schovat ji v mezičase klidně pod gauč. Vyjděte si na procházky u televize se skládací běžeckou podložkou od Xiaomi.

Škarohlídi by mohli argumentovat, že k procházce a běhu stačí vystrčit paty ven, ale ruku na srdce – všude hezky, doma nejlíp. Vykopáním se ven takové procházky totiž jen začínají. Musíte přemýšlet, kam se vydat, abyste nechodili každý den po stejné stezce. Oposloucháte si i svá nejoblíbenější hudební alba. Ukoušete se nudou. Ochodíte si boty. A než se vzdálit příliš daleko a pak se odtamtud vracet, to už to radši po chvíli otočíte.

Doma však můžete frkat desítky tisíc kroků doslova jak na běžícím páse. Pusťte si ke svému pohybu televizi a spálíte za pár dní více kalorií, než kolik kdy vyšlo dílů Ulice. Opepřete si chůzi činkami nebo láhvemi a procvičte si farmářskou chůzi, abyste posílili celou horní část těla. Běhejte ve svém soukromí vlastním tempem a neřešte cizí páry očí. A až budete vyplazovat jazyk, přeskočte do sprchy a za pár minut ležte ve své teplé peřině.

Xiaomi Folding Walking Pad je letošním hitem, která dokonce získala cenu Red Dot Award 2019 pro produktový design. Svými rozměry o 44 centimetrech čtverečních se spolehlivě vejde pod gauč nebo stůl. Povrch tvoří protihlukový materiál, vypadá stylově a moderně. Potěší navíc úžasnou funkcí adaptivní rychlosti.

V režimu adaptivní rychlosti se přístroj automaticky přizpůsobuje vaším nohám. Upalujete-li příliš rychle nebo naopak pomalu, přístroj se s vaším tempem ztotožní. Na pásu se nachází totiž dvě různé zóny. Když se dostanete do horní třetiny, pak přístroj předháníte a ten na oplátku zrychlí. Když naopak zklidníte a dostanete se do dolních dvou třetin, pak na rychlosti ubere. Jednoduše řečeno, běžíte, co stačíte, a neřešíte tlačítka. Manuální mód s pevně danou rychlostí je ovšem také k dispozici.

Xiaomi Folding Walking Pad je v tuto chvíli možné sehnat pouze prostřednictvím zahraničních e-shopů. Na Ebay jej nyní naleznete s dopravou zdarma a dodáním do 2 týdnů za příznivou cenu. Veškerou objednávku, transakci a její dodání navíc kryje garance vrácení peněz.