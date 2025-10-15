Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Prodlužte si aktualizace systému Windows 10 zcela zdarma

Středa, 15 Říjen 2025 - 15:00 | Karáš Svorka | Operační systémy, Návody, Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Microsoft

Jak mnozí tuší, včera skončila oficiální podpora Windows 10. Microsoft umožňuje prodloužení zdarma o jeden rok, vyzkoušeli jsme to za Vás.

Mnozí z nás milují Windows 11. Při odchodu z budovy na Brumlovce, kde sídlí česká pobočka Microsoftu, jsem se naposledy podíval na oblohu a s úsměvem jsem si pomyslel, "Miluji Windows 11".

14.10.2025 skončila oficiální podpora operačního systému Windows 10. Microsoft poněkud nečekaně avizoval, že hodlá nabízet jeden rok aktualizací skrze poplatek 35 EUR, aby pomohli organizacím a uživatelům v přechodu na Windows 11.

Téměř na poslední chvíli došlo na další změnu v rozhodnutí a v rámci Evropské Unie lze získat jeden rok aktualizací (téměř) zdarma. Je to podmíněno Microsoft účtem v samotném systému. Pokud patříte mezi nadšence do lokálních účtů a z myšlenky online účtů v systému (podobně děsivé je to u produktů iMoštárny, NVIDIA, Google, mnohých dalších) se Vám rolují ponožky, nemáte bohužel na výběr, tedy pokud další rok aktualizací chcete.

Samozřejmě existují jiné možnosti, například přechod na nějaký Linux (třeba můj oblíbený Mint, což je nejlepší distribuce na světě, diskutujme pod článkem) nebo na Windows 11. Také je možné nadále používat Windows 10, ale má to pochopitelně svá rizika, až se objeví nějaké dostatečně zneužitelné a nebezpečné bezpečeností díry, výrobci softwaru přestanou W10 podporovat(to se děje už nyní, třeba skrze produkty společnosti Autodesk) a tak podobně.

Osobně jsem rozesmut z toho, jak Microsoft zaříznul starší hardware, například první generace AMD Ryzen procesorů a ThreadRipperů je z mě neznámého důvodu zcela nepodporována, přitom procesory jsou dostatečně nové a mají v sobě firmwarové TPM 2.0. Stejně tak u Intelu jsou podporovány až Intely osmé generace, ale sedmá nepodporovaná generace se víceméně mimo počet jader nijak zásadně neliší. Thanks Satya, very cool!

 

Přihlášení do programu ESU

Pokud chcete využívat extra rok aktualizací, stačí se ve Windows 10 extra přihlásit Microsoft účtem. V nastavení účtů stačí kliknout na "Sign in with a Microsoft account instead", tím se propojí MS účte s Vaším lokálním a systém bude prudit s nastavením Windows Hello.

Poté stačí přejít do sekce Windows Update, kde by se měla objevit sekce, která umožňuje přihlášení se do programu ESU (Extended Security Updates).

Nyní stačí provést enrollment a za pár kliknutí máte na další rok vystaráno, je to dost času na promyšlení, zda přejdete na TempleOS nebo nějaký Linux, až podpora Windows 10 zcela skončí.

Aby ESU fungovalo, je potřeba být nadále přihlášený Microsoft účtem v systému, přičemž přihlásit se můžete kdykoliv během následujících měsíců.

Tagy: 
Windows 10, aktualizace, podpora, operační systém
