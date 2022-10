RECENZE: AMD Ryzen 5 7600X - nejmenší Zen4 v testu

Mnozí čtenáři jistě ví, že nové Ryzeny řady 7000 jsou už téměř jeden týden na trhu. Testovací kousky jsem měl k dispozici předem, ale bohužel jsem vydání nestihl, jelikož jsem byl zrovna uprostřed stěhování a neměl jsem absolutně čas recenze dopsat. Pozitivní je na tom snad jen to, že další testovaný Ryzen 9 7900X jsem otestoval s novějším produkčním BIOSem a ovladači.

Asi největší změnou u Zen4 procesorů pro desktop je nový socket. AMD desky už tak nebudou mít starý dobrý PGA socket, ale LGA socket, který používá i Intel, nicméně samotné AMD používá LGA už řadu let u serverových EPYCů. Osobně očekávám, že se po světě začnou potulovat poškozené AM5 desky od některých lidí, jelikož na LGA piny se někdy stačí špatně podívat a dojde k jejich ohnutí.

Celkově AM5 platforma doznala mnohých změn, například podpora DDR5 je očekávaná a skrze nové AMD EXPO profily pro paměti(něco jako XMP v podstatě, pro koncovoého uživatele je to víceméně stejné) je dokonce podporována rychlost 6000 MT/s skrze EXPO profil a samotné AMD takto paměti doporučuje provozovat pro lepší výkon. Další změnou je podpora PCIe páté generace, o něco lepší než u Intelu, všechny AM5 desky totiž poskytují primárně PCIe 5.0 linky z procesoru a nějaké PCIe Gen4 linky z čipsetu, záleží však na konkrétním čipsetu.

Další skvělou novinkou, ze které mám osobně velkou radost je integrované grafické jádro založené na AMD RDNA2 architektuře. Toto miniGPU je doslova mini, má totiž jen dva výpočetní bloky, takže nečekejte nějaký vysoký výkon. Ale naopak je to dobře, je to v podstatě základní zobrazovač, který utáhne čtyři monitory, podporuje akceleraci HEVC, AV1 videa a nic moc energie nesebere. Tento malý Radeon je umístěn v centrálním IO čipletu a mnoho křemíku nezabírá. Jsem rád, že v AMD se rozhodli neosadit nějaké obří iGPU, ale naopak je to něco základního, ale pořád schopného na nějakou běžnou ne-3D práci. Herní výkon tohoto iGPU jsem samozřejmě testoval, jelikož mně zajímalo, jak jsou na tom dvě RDNA2 jádra proti starším integrovaným Vegám.

AMD tvrdí, že bude AM5 socket podporovat alespoň do roku 2025, přesněji uvádí 2025+, třeba se tak dočkáme vysoké životnosti desek jako to bylo u AM4 socketu, což je něco, co je velkým plusem AM4 platformy, jelikož i na desky z roku 2017 lze osadit modernější Zen3 procesory.

Skvělé je také to, že na AM5 platformě můžeme využít stávající AM4 chladiče, desky mají totiž stejné rozteče a stejné úchyty chladičů, jako to bylo na AM4 deskách, což je opět skvělá zpráva. Nicméně pokud chcete použít chladič, který má vlastní backplate, budete mít problém. Na AM5 deskách je totiž kryt okolo socketu zašroubovaný do kovového backplate. Použitelné chladiče tak musí využít originální backplate nebo plastové zobáčky. Na toto je tedy třeba si dát pozor, ale velká spousta AM4 chladičů využívá originální kovový backplate, který byl namontovaný na desce, pokud je ke chladiči nějaký plastový backplate, vnímám to jako downgrade. Každopádně to znamená, že kompatibilita s AM4 chladiči není stoprocentní.

Aktuálně jsou na trhu čtyři různé procesory pro AM5 socket, dnes začínáme odspodu a to sice s šestijádrovým Ryzenem 5 7600X. Procesor si zachoval stejné množství jader i cenu Ryzenu 5 5600X, což je pozitivní, vyloženě zdražení se tak vlastně nekoná a dostaneme i něco navíc. Je však třeba počítat s vyšší cenou X670/X670E základních desek a DDR5 RAM.

Oproti Zen3 procesorům jsou Zen4 procesory vyráběné modernějším procesem, tradičně od TSMC. Procesorové čiplety jsou 5nm a centrální IO čiplet je 6nm technologie. Šesti a osmijádrové Ryzeny pro AM5 mají pouze jeden procesorový čiplet, zatímco 12-16C modely mají dva procesorové čiplety a tím pádem i více L3 cache. Jednou menší novinkou je podpora AVX512 instrukcí, což je něco, co Intel tak trochu opustil. AMD se také chlubí tím, že jejich Zen4 jádro zabere méně místa, než jedno jádro Intel Alder Lake.

Nyní k samotnému Ryzenu 5 7600X, procesor mi dorazil v krabici společně s Ryzenem 9 7900X, základní deskou GIGABYTE X670E AORUS MASTER a paměťovým kitem G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38. Samotný procesor byl ve svém prodejním balení, přičemž k Ryzenu 5 7600X nedostaneme žádný chladič.

Procesor AMD Ryzen 5 7600X má šest fyzických jader a podporuje SMT, máme tak celkem dvanáct vláken. Žádný trolling ve formě malých a ještě menších jader se nekoná. Pozitivní je, že jsou podporovány i Windows 10 a vše tam funguje bez problémů včetně Ryzen Master.

Základní frekvence procesoru je nastavena na vysokých 4,7 GHz, boost dosahuje až 5,3GHz, ale reálně je to ještě více. V AMD se rozhodli přitlačit na napájecí limit poněkud více. TDP je nastaveno na 105 Wattů, ale PPT limit je u Ryzenu 5 7600X nastaven na 142 Wattů, což je dost vysoko. Většinou si procesor vystačí s nějakými 90 Watty, přes stovku se dostaneme pouze v AVX2/AVX512 zátěži.

Osobně se mi jeví 105/142 W limit u šestijádra jako trochu "Intelovský", procesor totiž podává skvělý výkon i při nižších limitech, předpokládám, že je to z důvodu, aby bylo dosaženo co nejvyšších frekvencí, jelikož Zen4 procesory tikají průměrně o 600-800 MHz výše, než Zen3 procesory.

Zaujalo mně i to, že Ryzen 5 7600X velmi často boostoval až na frekvenci 5450 MHz, což je krapet více, než co slibuje AMD. Tradičně je možné různé parametry ladit skrze Ryzen Master program.

Procesor jsem testoval se základní deskou GIGABYTE X670E AORUS MASTER, společně s 32GB DDR5-6000 RAM. Víceméně vše jsem nechal v továrním nastavení, v době testování jsem měl k dispozici pouze BIOS verze 813b pro novináře, Ryzen 9 7900X jsem pak testoval s produkčním BIOSem, který obsahuje novější AGESA mikrokód. Do desky jsem osadil pouze jedno Kingston KC3000 1TB PCIe NVMe SSD, grafickou kartu GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME Edition 11GB (ovladače ve verzi 516.94). Jako zdroj posloužil starý dobrý Corsair HX12000. Na testování ve Windows jsem využil klasiku ve formě Windows 10 Pro v21H2.

Jako chladič posloužil celkem běžný Arctic Freezer 34 eSports DUO.