RECENZE: AMD Ryzen 7 5700X3D - aneb nejvýhodnější procesor s 3D V-Cache na trhu?

Platforma AM4 je s námi již neuvěřitelných osm let, příští rok to bude devět a pořád se nemá k odchodu. Tak trochu mi socket AM4 připomíná LGA775, ale s tím rozdílem, že vyšlo více generací a podpora je vlastně celkově delší. Představte si, že by bylo možné na nějaké LGA775 desce z roku 2006 osadit Sandy Bridge z roku 2011.

Sám v domácím počítači provozuji AMD Ryzen 7 5800X3D na desce z roku 2017, navíc s čipovou sadou X370, nemám tak PCIe čtvrté generace ani plnohodnotné PBO 2. Nicméně Ryzeny 7 5800X3D nám tak trochu vymizely z eshopů, ale AMD tuto díru trochu zaslepuje ještě levnějším Ryzenem 7 5700X3D. Tento procesor je velmi zajímavý, jelikož lze koupit za cenu okolo 5000 Kč včetně DPH, obzvlášť v levnějším tray balení, kde nedostaneme kromě procesoru nic dalšího.

AMD Ryzen 7 5700X3D je zamčený procesor a nelze přetaktovat, má však eso v rukávu ve formě 96MB L3 cache, stejně jako to je u Ryzenu 7 5800X3D. Oproti Ryzenu 7 5800X3D má Ryzen 7 5700X3D značně nižší taktovací frekvence, základní takt je nízkých 3GHz a maximální boost je pak 4,1 GHz, případně 4150 MHz, pokud dovolí PBO.

Jelikož jsou taktovací frekvence nízké, nemůžeme očekávat nějaký super vysoký výkon, při využití všech osmi jader se taktovací frekvence ustálí na 3875 MHz. V herní zátěži, kdy se nevyužívá tolik jader procesor osciluje někde mezi 4000-4150 MHz.

Procesor má poněkud zvláštní napájecí limity, TDP je nastaveno na hodnotě 105 Wattů a PPT limit je dokonce 142 Wattů, což má i 5800X3D, 5900X a 5950X. Jenže díky nízkým taktovacím frekvencím Ryzen 7 5700X3D nedosáhne ani na 90 Wattů, nejvyšší odběr, který jsem viděl byl 82 Wattů, tuto hodnotu tak uvádím v grafech jakožto napájecí limit. V herní zátěži má procesor odběr typicky okolo padesáti Wattů, což je podobné Ryzenu 7 7800X3D, nicméně 5700X3D je pochopitelně pomalejší.

Nijak jsem neměnil nastavení napájecích limitů a PBO, procesor jsem testoval v podstatě tak, jak jsem ho zakoupil. Jako chladič jsem využil AMD Wraith Prism s RGB LED, ten je tuším někdy z roku 2019 a byl přibalen k nějakému Ryzenu 9 3900X, pokud mě paměť neklame.

Vybrat testovací základní desku byla trochu výzva, původně jsem zvažoval použít desku s B450 čipovou sadou, ale tam je absence PCIe čtvrté generace. Zároveň mi došlo, že základní desky s čipsety X570 šly na trh v roce 2019 a B550 o chvíli později. Desky s podporou PCIe čtvrté generace jsou tak na trhu celkem dlouhou dobu.

Jako testovací desku jsem použil spíše dostupnější ASRock X570M Pro4 v microATX velikosti. Na desku jsem flashnul BIOS verze 5.63, osadil jsem testovaný Ryzen 7 5700X3D, 4x8GB DDR4-3200 pamětí, Kingston KC3000 1TB SSD a ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4090.

Pokud se divíte proč čtyři 3200 MT/s moduly, je to jednoduché, nemám žádné rozumně rychlé 16GB DDR4 moduly a desce se moc nelíbilo více než 3200 MT/s v 2DPC osazení. Zároveň jsem pracoval s myšlenkou již existujícího počítače, když uživatel upgraduje třeba z oblíbeného Ryzenu 5 3600.

Vše napájel GIGABYTE UD1000GM zdroj a jako operační systém posloužily Windows 10 Pro 22H2.