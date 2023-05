RECENZE: AMD Ryzen 7 7800X3D a GIGABYTE B650E AORUS MASTER

Po nedávné minirecenzi Ryzenu 7 5800X3D se dnes podíváme na jeho nástupce a to ve formě nového Ryzenu 7 7800X3D. Stejně jako jeho předchůdce i tento procesor má osm jader, velkou 96MB L3 cache a překvapivě nízkou spotřebu.

Na ilustračním obrázku níže je dvoučipletový procesor a neodpovídá tak testovanému Ryzenu 7 7800X3D, stačí si však odmyslet druhý CPU čiplet bez V-Cache a máme Ryzen 7 7800X3D.

Podobně jako další Zen4 procesory, je i tento model určen pro nový socket AM5 s podporou DDR5 pamětí a PCIe páté generace.

Stejně jako jeho předchůce i nový Ryzen 7 7800X3D nedosahuje tak vysokých frevekncí, jako běžné modely. Maximální boost dosahuje frekvence až 5GHz, přičemž s dostatečným chlazením je procesor ochoten dosáhnout až 5050 MHz.

Maximální napájecí limit je od AMD nastaven na hodnotu 120 Wattů. Tato hodnota je však podivně vysoká, prakticky nikdy neuvidíte vyšší odběr, než cca 86-88 Wattů. Výjimkou může být situace, kdy používáte iGPU, které si pár Wattů navíc vezme, ale to u tohoto modelu moc nepředpokládám. V grafech tak uvádím 88W jako napájecí limit, jelikož v případě použití přídavné grafické karty se jedná o maximální odběr. V herní zátěži se odběr často pohybuje okolo padesáti Wattů, což je překvapivě nízká hodnota.

Procesor se aktuálně prodává za nějakých 11 000 - 11 999 Kč včetně DPH, což procesor staví na stejnou úroveň, jako dvanáctijádrový Ryzen 9 7900. Asi nikoho nepřekvapí informace, že Ryzen 9 7900 bude ve vícevláknové zátěži typicky o něco rychlejší.

Procesor jsem testoval na základní desce GIGABYTE B650E AORUS MASTER, na kterou se v tomto článku taktéž podíváme trochu více detailněji. Desku jste mohli již několikrát vidět, používám ji společně s šestnáctijádrovým Ryzenem 9 7950X na testování grafických karet. Tentokrát v ní na menší chvíli bydlel onen nový Ryzen 7 7800X3D.

Základní deska samotná je taktéž vcelku hi-endová, prodává se typicky za nějakých 10 000 Kč s DPH. Desky s čipsetem AMD B650E nabízejí PCIe páté generace i v PCIe slotech oproti B650, které to podporují pouze v M.2 slotech.

GIGABYTE B650E AORUS MASTER svou výbavou připomíná spíše vyšší třídu s X670 či X670E čipsety. Deska má FullATX formát a překvapí přítomností celkem čtyř M.2 slotů a nechybí zde vychytávky jako diagnostický POST displej.

Hlavní PCIe sloty jsou zde bohužel jen tři. Všechny jsou provedeny jakožto dlouhé x16 sloty, ale co poskytují elektricky se značně liší. Nejbližší slot k procesoru je samozřejmě onen hlavní a poskytuje celkem šestnáct PCIe linek páté generace přímo z procesoru. Zbylé dva x16 sloty nabízí pouze x4 Gen4 a x2 Gen4 PCIe linky z AMD B650E čipsetu.

Hlavní PCIe x16 slot má navíc prodlouženou odemykací páčku, aby byla snadnější montáž a demontáž velkých grafických karet.

Deska má navíc ještě celkem čtyři M.2 sloty pro NVMe SSD, první slot má masivní pasivní chladič a poskytuje čtyři PCIe Gen5 linky z procesoru. Ostatní tři sloty mají společný chladič a jsou připojeny do AMD B650E čipsetů. Každý z těchto slotů poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky.

V pravém horním rohu desky najdeme celkem tři pinoviště pro RGB LED zařízení, tři čtyřpiny pro ventilátory, zapínací tlačítko a diagnostický POST displej.

Deska má i velmi solidní napájecí kaskádu s mohutnými chladiči, přičemž pro přídavné napájení zde slouží dva osmpiny, deska je tak připravena i pro velmi žravé procesory.

Na delší straně desky dále najdeme 24pin přídavné napájení, další dva čtyřpiny pro ventilátor a diagnostické LEDky.

O něco níže se nachází konektor pro USB-C pro přední panel skříně, pětipin pro připojení ThunderBolt PCIe karty, čtyři SATA 6Gb/s porty a 19pin s dvěma USB 5Gb/s porty.

Ve zcela spodní části desky najdeme hlavní kupu pinovištť, jsou zde piny pro připojení LEDek a tlačítek skříně, Reset tlačítko, celkem pět 4pin PWM konektorů pro ventilátory a pumpu, nechybí i dvě dvouportová USB 2.0 pinoviště.

Spodní pinovišťě doplňuje ještě dvojice RGB LED pinů, konektor pro externí TPM a piny pro připojení předního audio panelu skříně.

Musím zmínit i portovou výbavu zadního panelu desky, ten má integrovaný I/O shield, jak je už mnoho let zvykem u lepších desek. Deska má podsvětlená tlačítka pro funkce Q-Flash a vymazaní CMOS, což je opět standard u hi-endu. Dále zde můžeme vidět dva RSMA konektory připojené na AMD RZ616 WiFi 6E čipset.

Deska má zde i slušné množství USB portů, najdeme zde čtyři USB 2.0 porty, čtyři USB-A 5Gb/s porty, čtyři USB-A 10Gb/s porty a jeden USB-C 10Gb/s. Deska má k dispozici i HDMI 2.1, ale velký DisplayPort zde chybí. Nechybí zde i RJ45 připojen do Realtek RTL8125 2,5 GbE čipsetu, dva 3,5mm audio jacky a optický audio výstup TOSLink. Bohužel, 20Gb/s USB port nebo dokonce USB4 na desce nenajdeme.

Ke každé desce patří samozřejmě i nějaký ten softvér. GIGABYTE podobně jako ASUS ke svým deskám nabízí nástroj pro stahování ovladačů, utilit, řízení RGB LEDek a ladění. Nástroj GIGABYTE CONTROL CENTER mi přijde méně otravný, než některé jiné utility, ale i tak nabízí placené programy třetích strach, například Norton Internet Security. Pokud tedy nainstalujete vše najednou. Jak program vypadá můžete vidět na snímcích obrazovky níže.

Co se týče testovací sestavy, procesor jsem chladil postarším AIO Cooler Master 240ML, které je možná trochu overkill, ale zajistí teploty v maximální zátěži do 80°C. Procesory s vrstvenou vyrovnávací pamětí třetí úrovně dosahují relativně vysokých teplot i přes menší množství odpadního tepla. Předpokládám, že je to prostě onou vrstvou cache navíc. Lehce studenější procesor nám bude trochu více boostovat, ale asi jen o 50 MHz oproti tomu, co uvádí AMD.

Jako paměťový kit posloužil starý známý HyperX Fury RGB LED 2x16GB DDR5-6000 CL36, s EXPO profilem nebyly žádné potíže a systém byl celou dobu zcela stabilní. Jako SSD posloužilo Kingston KC3000 1TB. Pro testování jsem dále využil operační systém Windows 10 Pro ve verzi 22H2.

Mohl bych samozřejmě testovat i ve Windows 11, ale to by znamenalo rozhodnutí, zda testovat s VBS a Core Isolation, nebo bez. Navíc by to znamenalo používat Windows 11 a tak jsem raději zůstal u desítek. Procesory AMD totiž nevyžadují nějakou super speciální úpravu CPU plánovače a tak je možné použít W10 i W11 dle chuti. Nebo můžete nainstalovat Linux a získat extra výkon oproti Windows v některých situacích.

Jako grafická karta posloužila tentokrát MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, podobně jako v několika předchozích testech. Vše krmil zdroj Gigabyte 1000 UD, která má i nativní 16pin, což se hodí vzhledem k použité grafické kartě.

A nyní hurá na testy!