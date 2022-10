RECENZE: AMD Ryzen 9 7900X - dvanáct Zen4 jader v akci

V minulosti byly dvanáctijádrové Ryzeny 9 3900X a 5900X poměrně oblíbené, jelikož nabízely více fyzických jader než osm, ale zároveň byly tyto procesory levnější, než šestnáctijádrové varianty. Nový AMD Ryzen 9 7900X je tak celkem zajímavý, jelikož cenově vychází stejně, jako předchozí generace, tedy 5900X. Aktuálně se nový Ryzen 9 7900X prodává za nějakých 16 000 Kč s DPH, menší trolling je však v tom, že předchozí Ryzen 9 5900X seženeme za nějakých 11 000 Kč s DPH, což není vůbec špatná nabídka vzhledem k dostupnosti AM4 desek, DDR4 pamětí a odladěnosti platformy. AMD si tak trochu dělá konkurenci sama sobě, ale to neznamená, že by AM5 platforma byla špatná.

Jedná se o novou platformu s AM5 socketem, podporou PCIe páté generace, DDR5 pamětí a také jsou zde další novinky ve formě malého iGPU a AVX512 instrukcí. Nová platforma podporuje i vyšší napájecí limity a AMD tak navyšuje TDP a PPT limity až na 170/230 Wattů.

Na malé RDNA2 iGPU se dnes nepodíváme, jelikož výkon je stejný ve všechy čtyřech procesorech, konfigurace i takty jsou totiž totožné, malý vliv na výkon může mít výkon CPU části a hlavně použité paměti.

Nyní k samotnému Ryzenu 9 7900X, procesor je samozřejmě určený pro novou patici AM5, která je nově v LGA provedení. AMD poslalo produkční kus a nejedná se tak o ES vzorek, ale o křemík, který by mělo být možné zakoupit v obchodě. V samotné krabičce najdeme jen procesor, lepík a záruční papír.

Procesor má celkem dvanáct fyzických jader a SMT, nabídne tak celkem 24 vláken. Základní frekvence je nastavena na vysokých 4,7GHz, Turbo boost dosahuje až 5,6GHz, ale během testování jsem několikrát zažil situaci, kdy CPU boostovalo jedním či dvěma jádry na 5,7GHz.

AMD i zde uvádí TDP pro základní frekvenci, což činí nově 170W a maximální PPT limit 230 Wattů. To je značné navýšení z původních procesorů, které měly maximálně 142 Wattů PPT limit, ale asi je to kvůli tomu, aby procesory dosáhly vysokých taktovacích frekvencí. Nicméně stejně jako u nedávno testovaného Ryzenu 5 7600X i u 7900X jsem nedokázal napájecí limit vyčerpat. Při ne-AVX2/AVX512 zátěži si procesor vzal maximálně 155 Wattů, za předpokladu, že jsem vytížil všechna fyzická jádra se SMT. V AVX2/AVX512 zátěži si procesor vzal až 195 Wattů, což je pořád méně, než maximálních 230 Wattů a i v této situaci drželo všech dvanáct jader frekvenci přes 5GHz.

Procesor je složen z více čipletů, máme tedy centrální 6nm IO čiplet, který poskytuje PCIe linky, SATA, USB porty, DDR5 paměťový řadič, iGPU založené na dvou RDNA2 CU a Infinity Fabric sběrnici, která pojí ostatní CPU čiplety k sobě. Zbylé dva čiplety obsahují procesorová jádra a každý z nich má aktivních 6 fyzických Zen4 jader a 64MB L3 cache.

A zde je jedna věc, která je stejná, jako u Zen2 a Zen3 procesorů pro AM4 socket. Pokud chtějí CPU jádra v CCX modulu zapisovat do RAM, jde to pomaleji, než při čtení. I z těchto důvodů mají Zen4 procesory nižší rychlost zápisu do DDR5 RAM, než je očekávané, je to znát více u procesorů s jedním CCX. Nicméně důležitý je výsledný výkon a dost možná se toto nijak negativně neprojeví.

Testovací sestava je stejná, jako u Ryzenu 5 7600X. Procesor jsem testoval se základní deskou GIGABYTE X670E AORUS MASTER, společně s 32GB DDR5-6000 RAM. Do desky jsem osadil pouze jedno Kingston KC3000 1TB PCIe NVMe SSD, grafickou kartu GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME Edition 11GB (ovladače ve verzi 516.94). Jako zdroj posloužil starý dobrý Corsair HX12000. Na testování ve Windows jsem využil klasiku ve formě Windows 10 Pro v21H2.

Oproti Ryzenu 5 7600X došlo na upgrade BIOSu na verzi F7e, staženou ze stránek GIGABYTE a sestava je tak díky tomu zcela "produkční". Povýšil jsem i ovladače AMD čipsetu a AMD Ryzen Master. Ten v nejnovější verzi podporuje přepnutí na ECO mód přímo ve Windows, ale různé napájecí limity jsem testoval tak, že jsem hodnoty měnil manuálně v BIOSu/UEFI.

Hlavní změnou je pak výměna chladiče za výkonnější, tentokrát jsem osadil SilentiumPC Navis RGB280 AIO, což je vodník s dvěma 140x140 mm ventilátory. Uchycení přímo na kovový AM5 backplate bylo bezproblémové, protože AM5 platforma využívá stejné rozteče a úchyty na chladiče jako to bylo u AM4.