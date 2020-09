RECENZE: ASUS Mini PC PN50 - aneb NUC s AMD Renoir APU

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně zajímavé zařízení, malé počítače ála Intel NUC už existují nějaký ten pátek, typicky jsou osazené notebookovými procesory. V nabídce různých výrobců ale chybí modely s AMD Ryzen 4000 procesory, což nyní mění ASUS(a také ASRock). Výhodou má být hlavně vysoký výkon ve velmi malé krabičce.

ASUS u mini PC PN50 nabízí hned několik konfigurací s různými procesory, zaujme také konfigurovatelný port, což jinde nenajdeme. Na zadní straně je totiž možné zvolit DisplayPort 1.4 výstup, sériový port, VGA, nebo druhý gigabitový ethernet. Nevýhodou je, že ASUS nenabízí samostatně moduly, ale je zapotřebí konkrétní počítač s chtěným portem objednat. Nicméně to lehce přidává na konfigurovatelnosti, což je pozitivní.

V ČR už by mělo být možné PN50 zakoupit ve třech různých konfiguracích, všechny mají konfigurovatelný port ve formě velkého DisplayPortu(alespoň co jsem viděl v českých eshopech) a prodávají se jako barebone, musíme si tak dokoupit paměti a disky. ASUS uvádí existenci modelů s Ryzenem 3 4300U, Ryzenem 5 4500U, Ryzenem 7 4700U a také nabízí i Ryzen 7 4800U. V ČR zatím model s Ryzenem 7 4800U dostupný není, ale i tak to nevadí, jelikož mi ASUS zapůjčil model s čtyřjádrovým Ryzenem 3 4300U. Tato konfigurace se prodává za nějakých 9490 Kč s DPH, což je celkem v pořádku cena, nicméně konkurenční Intel NUC nabídnou za tuto částku Core i5-10210U procesor, který má čtyři jádra a navíc HT. Osobně bych si nejspíš připlatil 1000 Kč za model s Ryzenem 5 4500U, ten totiž nabídne rychlejší iGPU, více jader, více L3 cache a celkově vyšší výkon. Sluší se dodat, že Intel doprodává za podobné částky různé NUCy, které pohání dvoujádrové procesory Core i5-7300U a tak podobně.

ASUS s mini PC poskytl také SSD ADATA XPG Spectrix S40G 512GB a jeden Kingston 16GB DDR4-3200 modul, rozhodl jsem se tak otestovat výkon s osazeným jedním modulem a také s dvěma 16GB DDR4-3200 moduly, v jednokanálovém zapojení bude nejvíce trpět iGPU. Některé uživatele možná nepotěší informace, že iGPU má přiděleno 512MB VRAM, nicméně dynamicky si může z RAM brát až 8GB paměti a typicky to není problém, jediný WOT enCore benchmark si myslel, že iGPU má 512MB paměti.

Nejprve se podíváme na samotné balení, to je samo o sobě velmi kompaktní a najdeme zde veškeré potřebné příslušenství. Příslušenství obsahuje několik manuálů, CD s ovladači, licenci na ASUS Control Center(ASUS toto mini PC míří i na firemní zákazníky, takže zde propaguje možnost vzdálené správy, jak to funguje jsem testoval pár měsíců nazpět na základní desce ASUS Pro WS X570-ACE - ECC, BMC a žádné RGB), VESA držák a několik pytlíčků s různými šroubky. Výbavu završuje napájecí adaptér s DC jackem, který dokáže dodat až 65 Wattů, což by mělo být zcela dostatečné.

Samotné miniPC je opravdu malé, podobně jako Intel NUC počítače, na fotografiích je i vizuální srovnání s miniPC ASRock Deskmini A300 pro představu.

Portová výbava PN50 je překvapivě bohatá vzhledem k velikosti zařízení, navíc máme i onen konfigurovatelný port. Vepředu počítače najdeme zapínací tlačítko a stavové LEDky. Dále zde bydlí infraport, zařízení totiž podporuje HDMI CEC, to však musíme v BIOSu zapnout, od výrobce je vypnuté, musí se také zvolit konkrétní HDMI výstup, kde se HDMI CEC použije. Nechybí dva integrované mikrofony a 3,5mm audio combo jack. Čtečka microSD karet se určitě hodí, ale osobně bych uvítal spíše plnohodnotnou čtečku SD karet, redukce na microSD jsou velmi dostupné, naopak to moc dobře nejde. Výbavu završují dva USB porty, jeden je klasický typu A s propustností 5Gb/s, druhý je typu C a poskytuje rovnou 10Gb/s USB konektivitu a DisplayPort.

Na bocích PN50 toho moc nenajdeme kromě otvorů chlazení a zdířky pro zámek typu Kensington. Zbytek portů je tradičně vzadu, zde sídlí DC jack pro napájení mini PC, dva USB-A 5Gb/s porty, gigabitový ethernet ve formě RJ45, druhé USB-C 10Gb/s s podporou DisplayPortu, velké HDMI a konfigurovatelný port. V této konfiguraci je konfigurovatelný port DisplayPort 1.4. Je poměrně zajímavé, že miniPC podporuje až čtyři monitory. Zkusil jsem tedy pokusně připojit čtyři FullHD monitory, jeden přes velký DP, jeden přes HDMI a poslední dva jsem připojil přes zadní USB-C skrze dokovací stanici Dell WD15, která podporuje tunelování DP a oba dva monitory jsou tak pověšené na jednom portu. K mému překvapení to fungovalo bez problémů, ASUS dále tvrdí, že je prý možné připojit čtyři 4K monitory, nebo i jeden 8K @ 60Hz panel v DisplayPort Dual-Mode, nicméně monitor musí DP++ podporovat.

Je čas podívat se dovnitř krabičky, rozebrání je velmi snadné, stačí odšroubovat čtyři křížové šrouby, které drží dno počítače na místě. Dno se poté z počítače vysune, má i funkci držáku SATA 2,5" disků, což je hezky přímočaré, pokud chceme přidat 2,5" SATA disk, stačí ho našroubovat do tohoto držáku a nasunout do počítače, SATA kabel je totiž přímo na základní desce, nemusíme tak řešit nějaké proprietární SATA kabely, jak to občas u některých zařízení bývá.

Uvnitř máme snadný přístup k dvěma SODIMM slotům, kde můžeme osadit dokonce dva 32GB DDR4-3200 moduly, takže je možné mít v malé krabičce 64GB RAM. Dále zde vidíme jeden M.2 2280 slot, který poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky přímo z CPU pro NVMe SSD. Pod NVMe diskem bydlí druhý menší M.2 2232 slot, ve kterém je osazena síťová karta Intel AX200, anténey jsou pak umístěny někde v krabičce.

Více detailní rozborku jsem nedělal, je zde dost flex kabelů a poněkud mě tlačil čas, takže netuším jak přesně vypadá chladič. Nicméně předpokládám malý pasiv s jednou heatpipe a ventilátor jako v notebooku, horký vzduch PN50 vyfukuje zadem, jako podobné mini PC. Čerstvý vzduch ale není nasáván přímo u ventilátoru, obtéká základní desku a prochází okolo NVMe SSD a RAM skrze boky krabičky, což není zrovna nejefektivnější.

Mnoho uživatelů jistě potěší informace, že napájecí limit pro APU činí rovnou 25 Wattů, při větší zátěži se sníží na rovných dvacet. MiniPC jsem testoval s čistou instalací Windows 10 Pro v2004 a nejnovějšími ovladači od AMD. V grafech miniPC uvidíte dvakrát, jelikož mě zajímalo, jaký vliv na výkon má konfigurace s dvěma SODIMM moduly a s jedním. Původně jsem pro single channel zapojení zvažoval použít nějaký pomalejší 2133 MT/s modul, jenže jsem neměl žádný s kapacitou 16GB.

Konfigurace testovaného ASUS PN50 vypadá takto:

AMD Ryzen 3 4300U – 2,7GHz, Turbo až 3,7GHz, 4MB L3, 25W TDP, 4C/4T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 5 Mobile 512MB

ADATA XPG Spectrix S40G 512GB

Samsung SSD 850 Pro 1TB SATA

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.0)

65W napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

BIOS

BIOS v miniPC je překvapivě "old school" a myslím si, že to vůbec nevadí, vše lze krásně rychle a přehledně konfigurovat jen klávesnicí, vzhlede je podobný starým Phoenix BIOSům. V BIOSu můžeme konfigurovat poměrně dost věcí, chování ventilátoru, nastavení TPM, konfigurace HDMI CEC a tak podobně. Chybí možnosti nějakého většího ladění a také možnost konfigurovat VRAM pro iGPU.

Protože má miniPC notebookový procesor, výkon srovnávám primárně s různými notebooky, přidal jsem také nově kapitolu o Linuxu a testy optimalizované pro slabší iGPU, data se budou časem rozšiřovat.