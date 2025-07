RECENZE: AMD Ryzen ThreadRipper 9970X - aneb Zen5 ve velkém balení

Někteří pamětníci si možná pamatují první generaci ThreadRipperů s čipovou sadou X399. Jednalo se tehdy o dostupné řešení, které nabízelo až šestnáct jader (později až 32 Zen+ jader), 64 PCIe linek třetí generace, čtyřkanálový paměťový řadič, ale celkově to byl takový prvotní pokus. Podpora ECC RAM tak vesměs téměř neexistovala, ale celkově se jednalo o dostupnou platformu.

Časem se to změnilo a ThreadRipper se stal více profi, cenově šel nahoru, výkonnostně ale také, je to vlastně ořezaný serverový EPYC, který má k dispozici vyšší taktovací frekvence.

AMD ThreadRipper rozdělilo na "normální" a PRO ThreadRipper. PRO ThreadRipper je ještě blíže serverovým EPYCům a setkáme se s ním hlavně v hotových pracovních stanicích velkých Lenovo/DELL výrobců, jako třeba OEM.

ThreadRippery, které nemají přídomek PRO tak mají méně PCIe linek a méně paměťových kanálů. Následující tabulku a krátký odstaveček jsem ukradl no-Xovi z jiného článku.

čipset podpora RAM PCIe pozn. AMD WRX90 PRO 9000 WX až 8 kanálů

2TB DDR5-6400 RDIMM 148 / 144

až 128 5.0 AMD PRO

OC (ne OEM) AMD TRX50 PRO 9000 WX

9000 až 4 kanálů

1TB DDR5-6400 RDIMM 92 / 88

až 80 5.0 OC

Řadě PRO (pracovní stanice) je určena platforma WRX90, řadě bez PRO (HEDT) TRX50. Do té lze ale osadit i řadu pro, jen nebude mít dostupnou vyšší výbavu. Kompatibilní však je. S levnější řadou klesá počet celkových PCIe linek ze 148 na 92, využitelných ze 144 na 88, PCIe 5.0 může být přítomno až 80 (namísto 128).

AMD staví dnes testovaný ThreadRipper 9970X proti Intel Xeon W9-3575X, což je procesor, který má dokonce 44 fyzických jader. ThreadRipper 9970X si má zachovat cenu $2499 a konkurenční Xeon se prodává za nějakých $3799.

Než se pustíme do samotné recenze, musím upozornit, že pracovní stanice tohoto kalibru příliš často netestuji a ani nepoužívám, s výjimkou dnes již archaických ThreadRipperů 1950X/2920X a ještě starších Intelích X79/X99 platforem.

Nejsem tak úplně dobře připraven na "velmi-mnoho jádrové" procesory a prakticky žádné nemám ke srovnání. Pokud čtenáře napadne něco zajímavého, co by chtěli otestovat, nechť napíší do diskuze a zkusím případně připravit nějaký doprovodný článek.

Sice relativně běžně řeším servery, ale jejich použití je úplně jiné, než u klasického desktopu a zkoušet nějaké akce ála "Nainstalovat Proxmox/ESXi + 200 virtuálů, připojit to k diskovému poli a několik měsíců to testovat.", na to bohužel nemám kapacitu.

Společnost AMD mi na test zaslala kompletní kit, ten obsahuje procesory AMD ThreadRipper 9970X a 9980X. Dále základní desku GIGABYTE TRX50 AERO D, paměťový kit G.Skill F5-6400 4x32GB DDR5-6400 CL32 a SSD společnosti Krucinál, konkrétně se jedná o PCIe Gen5 model T705 v kapacitě 1TB.

Základní deska je na trhu už nějaký ten pátek, podporuje samozřejmě starší Zen4 ThreadRippery, s novým BIOSem samozřejmě zvládne i nové Zen5 kousky. Deska má pouze čtyři sloty a můžeme tak teoreticky osadit až 1TB RAM, pokud použijeme 256GB DIMMy, což je celkem dostatečné množství.

Dále zde najdeme tři plné PCIe x16 Gen5 sloty a čtyři M.2 sloty pro PCIe NVMe SSD. Potěší i přítomnost osmi SATA 6Gb/s portů a dva ethernety. Jeden podporuje až 2,5 Gb/s a druhý využívá čipset Marvell® AQtion AQC113C, ten podporuje 10GbE a 5GbE.

Procesor je samozřejmě třeba chladit, na to společnost AMD poskytla vodní chlazení společnosti Silverstone, kde musím pochválit absenci RGB blikátek.

Nyní k procesoru AMD ThreadRipper 9970X. Tento procesor nabízí celkem třicet dva Zen5 jader s podporou SMT, maximální boost jednoho jádra je pak nastaven na konzervativních 5,4 GHz, všechna jádra mohou s 350W napájecím limitem boostovat okolo 4,5 GHz.

Procesor najdeme v prodejní krabičce s lepíkem, redukcí na Asetek vodníky a nechybí zde starý dobrý AMD momentový šroubovák, ten je velmi důležitý, zámek LGA socketu opravdu nechcete přetáhnout na krev, nebo naopak nedotáhnout, protože se tím způsobí nedobrý kontakt mezi procesorem a deskou.

Procesor jsem nainstaloval na základní desku a využil jsem BIOS ve verzi NA2m(v této verzi je při každém zapnutí delší POST, cca dvě minuty, ale vše jinak funguje korektně), což není veřejná verze, ta půjde ven společně s procesory trochu později. Jako operační systém posloužily Windows 11 Pro 24H2, což je samo o sobě velmi děsivé.

Paměti měly k dispozici EXPO profil s propustností 6400 MT/s a tak jsem ho použil, což se ukázalo být naštěstí bezproblémové.

Jako grafická karta mi tradičně posloužila ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4090 24GB OC, přičemž z časových důvodů jsem vynechal většinu herních testů.

Vše napájel zdroj GIGABYTE UD1300GM, takto výkonný zdroj je při takto žravém hardwaru prakticky nutností.