RECENZE: Asus ROG Phone je herní démon s 90Hz panelem, 4000 mAh baterií a dokem

RECENZE: Xiaomi Mi A2 s Androidem One na palubě 27. 11. 2018 | Kjutl | diskuse (18) Xiaomi Mi A2, jde o značné vylepšení od předchozího modelu A1 nebo půjde stejně jako v případě Note 5 vs. Note 6 spíše o vzhledový upgrade? Tak se na to podíváme.