RECENZE: ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI s Core i5-13600K a RTX 4090

Intel Core i5-13600K jsem už v minulosti testoval, tento článek je tak trochu duplicitní, nicméně využil jsem příležitosti a procesor přetestoval hlavně s výkonnější grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 4090, abych rozšířil testovací data různých procesorů v kombinaci s lepší grafickou kartou.

Navíc se podíváme na celkem slušně vybavenou základní desku ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI, která se aktuálně prodává za nějakých 6500 Kč včetně DPH, což je cenovka spíše hi-endu.

Asi nejvíce zamrzí fakt, že desky vybaveny čipsetem B760 neumožňují nějaké přetaktování a detailnější ladění. Nicméně v Intelu někdo myslel a můžeme alespoň používat XMP profily, což u starších generací s čipsety řad B typicky nešlo a rychlost pamětí byla striktně dodržována dle JEDEC standardů, které podporoval daný procesor.

Deska samotná má FullATX formát a logicky se tak nevejde do skříní, které podporují jen microATX či miniITX desky. Tedy vlézt by se mohla, ale může to vyžadovat zásah flexou, nebo jiným nástrojem.

V krabici kromě desky najdeme i hromádku příslušenství. Najdeme zde děkovnou kartu, manuál, ASUS ROG nálepky, dva SATA 6 GB/s kabely, ASUS ROG klíčenku, WiFi antény, stahovací pásky a teplovodivou psáku pro M.2 SSD.

Zadní panel desky nabízí celkem bohatou portovou výbavu, přičemž nechybí speciální tlačítka jako Clear CMOS a důležité tlačítko pro BIOS Flashback. Dále má deska jeden velký DisplayPort 1.4 (až 8K @ 60Hz) a HDMI 2.0 (až 4K @ 60Hz). RJ45 konektor je připojen na oblíbený a 100% funkční Intel I-225V čipset. WiFi 6 antény jsou pak připojeny do Intel AX210 čipsetu.

Jako zvukový kodek zde slouží Realtek ALC 4080, ten je pak připojen interně přes USB 2.0. Dále a zadním panelu najdeme celkem šest USB-A 5Gb/s portů, jeden USB-A 10Gb/s a USB-C 20Gb/s.

Portová výbava je tak celkem OK, ale některé uživatele nemusí potěšit poruchová síťovka od Intelu (s gigabitem jsem potíže nezaznamenal) a audio kodek připojený přes USB 2.0(osobně jsem trable neměl, ale zvukovky netestuji nějak super detailně).

Nyní se podíváme na všelijaká veselá pinoviště a další výbavu desky. V pravém spodním rohu najdeme piny pro připojení předního panelu skříně, dva PWM 4piny pro připojení ventilátorů, ThunderBolt header, externí teplotní senzor, celkem čtyři USB 2.0 porty, a ARGB konektor pro RGB LED zařízení.

Dále v dolní část najdeme ještě další RGB čtyřpin, 4pin pro připojení PWM ventilátoru a piny pro připojení audio jacků v přední části skříně.

Deska má dále k dispozici celkem čtyři SATA 6Gb/S porty, poskytuje je Intel B760 čipset.

Na pravé straně desky najdeme klasický 24pin ATX konektor, interní USB-C pro připojení předního USB-C skříně, a dva USB 5Gb/s porty integrované v 19pin konektoru.

V horním rohu desky pak najdeme dvě pinoviště pro RGB LEDky a také diagnostické LEDky desky, diagnostický POST displej zde nenajdeme.

Pro přídavné napájení desky zde najdeme osmipin a čtyřpin, což by mělo bez problémů stačit pro většinu Intel procesorů. Deska navíc nepodporuj taktování, takže by nemělo hrozit nějaké roztékání konektorů či něco podobného.

Deska má samozřejmě i nějaké PCIe sloty, celkem de najdeme čtyři. První PCIe x16 slot je připojen přímo do procesoru a poskytuje celkem šestnáct line PCIe páté generace. Tento slot má i vychytávku ve formě mechanického odemykátka kousek nad čipsetem.

Toto je velmi užitečná vlastnost, s rostoucími rozměry grafických karet je občas nemožné hlavní PCIe slot odemknout, jelikož zámeček je překrytý kartou samotnou.

Zbylé tři sloty jsou připojeny do Intel B760 čipsetu, oba dva x1 sloty jsou pouze třetí generace PCIe a druhý x16 slot je elektricky pouze x4, opět PCIe třetí generace.

Dále na desce najdeme tři M.2 sloty pro PCIe NVMe SSD. Slot nejblíže procesoru poskytuje čtyři linky PCIe čtvrté generace a můžeme zde vložit až 80mm dlouhé SSD.

Zbylé dva M.2 sloty jsou připojeny do Intel B760 šipsetu, oba dva podporují až čtyři linky PCIe čtvrté generace.

Deska podporuje i pseudo-hardwardový RAID. nicméně byl jsem tím poněkud vytrolován. Fór je v tom, že Intel B760 neumí NVMe RAID, podporuje pouze RAID skrze SATA porty. Jenže BIOS desky umožňuje zvolit i NVMe disky, ale pole vytvořit nelze. Já jsem do desky osadil dva 512GB Micron 2210 disky vytažené z ASUS ExpertBooků L2502, ale bohužel nebylo možné z nich RAID vytvořit, i když se to tak tvářilo na screenshotech výše.

Do desky jsem osadil procesor Intel Core i5-13600K, který zapůjčila společnost ASUS. Procesor má šest rychlých P-Cores s HT a osm pomalejších E-Cores. Taktovací frekvence jsou 3,5-5,1 GHz pro P-Cores a 2,6-3,9 GHz pro E-Cores. Napájecí limit má tento procesor nastavený na 181 Wattů, ale většinou si nevezme více jak 150 Wattů a limit nepřekračuje, dokud procesor nezkoušíme taktovat.

Jelikož jsem neměl po ruce rozumný chladič s podporou Intel LGA1700 patice, rozhodl jsem se jeden zakoupit, konkrétně jsem pořídl Endorfy Spartan 5 MAX, což je vylepšená verze chladiče SilentiumPC Spartan 5 MAX. Pokud jste zmateni z názvu Endorfy, společnost SilentiumPC se rozhodla přejmenovat na Endorfy.

Chladič má na sobě 120x120mm ventilátor a dle výrobce dokáže uchladič až 180 Wattů tepla. Považoval jsem ho tak jako dostatečný k testované i5-13600K, jelikož ta má podobný maximální odběr, ale většinou bere okolo 150W.

Chladič má od výrobce nanesenou teplovodivou pastu, ale během montáže jsem narazil na menší problém. Zobáček chladiče, který je třeba upevnit šroubem kolidoval s chladičem napájecí kaskády. U chladičů, které využívají styl upevnění jako právě Spartan 5 MAX bude třeba nějakého šíbování a je možné, že některé chladiče nebude vůbec možné osadit.

BIOS/UEFI

U každé desky důležitý i BIOS/UEFI, testoval jsem s nejnovější verzí 0812 a je dost možné, že během psaní této recenze vyšla novější verze. BIOS je typicky ASUSí, ale lehce mě naštvala mystifikace s NVMe RAIDem, pokud je to zcela nepodporované, tak by ani nemělo být možné NVMe disky pro pseudo HW RAID zvolit.

Jak BIOS vypadá můžete vidět na screenshotech níže.

Jako paměti posloužily dva 16GB DDR5-6000 moduly společnosti Kingston, XMP profil s 6000 MT/s propustností fungoval bez potíží.

Jelikož jsem testoval změnu paradigmatu, rozhodl jsem se testovat na oblíbených Windows 11 v nejnovější verzi 22H2. Jako grafická karta posloužila MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G s ovladači verze 531.31.