RECENZE: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING OC Edition

Jednu RTX 4070 Ti už jsme v redakci měli a to sice model od společnosti MSI, krátce na to ke mně dorazila i tato verze společnosti ASUS a jakmile jsem se pustil do testování, vyskystl se menší problém. Obě dvě karty podávaly prakticky identický výkon, což se mi jeví jako taková menší duplicita. Rozhodl jsem se, že u ASUS ROG Strix verze vyzkouším nějaké veselé přetaktování a třeba z karty vymáčknu vyšší výkon, aby recenze byla trochu zajímavější.

Samotnou RTX 4070 Ti asi netřeba velmi detailně představovat, ale pro osvěžení paměti si můžete přečíst tuto novinku:

Grafická karta ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti O12G GAMING se aktuálně prodává za nějakých 28 999 Kč s DPH, karta existuje ve dvou variantách, přičemž se liší cenovým rozdílem cca 500 Kč a maximální taktovací frekvencí GPU. Výkonnější model má ještě přídomek OC Edition a je to karta, která je v testu. Zároveň se obě karty na první pohled tváří jako totožné a řekl bych, že funkčně jsou stejné a OC edici si vyrobíte i z normální "ne OC" verze. Cena je tak celkem vysoká, ale jedná se o nejvyšší model společnosti ASUS v nabídce.

Karta ke mně dorazila ve svém standardním prodejním balení a krabice samotná je celkem obří.

Ke kartě je samozřejmě i nějaké příslušenství. Za zmínku stojí podpůrný držák pro kartu, manuály a hlavně redukce ze tří klasických osmipinů na jeden šestnáctipin. U RTX 4070 Ti se tavení bát nemusíte, karta bere méně jak 300W a i okolí konektoru se na této kartě nijak moc nezahřívá. Já jsem raději testoval s nativním 16pin kabelem, který poskytuje napájecí zdroj GIGABYTE UD1000GM, jelikož redukce z osmipinů celkem slušně překáží.

Samotná grafická karta je obří, velikostně odpovídá RTX 4080, což zaručuje velmi tichý a chladný chod. Nevýhodou je, že karta zabere efektivně vzato čtyři sloty v počítači. Přesné rozměry jsou 336 x 150 x 63 milimetrů, takže si je třeba dát pozor, zda se karta vejde do skříně. Já jsem u nových grafik na skříň rezignoval a testuji raději jen tak na stole.

Karta má celkem pět výstupů pro připojení monitoru, ale GPU podporuje maximálně čtyři. Máme zde tři DisplayPorty 1.4a a dva HDMI 2.1a výstupy, na DisplayPort 2.0 můžeme zapomenout.

Na přední straně karty můžeme vidět tři 100mm ventilátory, karta má i celkem střídmé podsvícení za pomoci RGB LED, je zde podsvícené logo REPUBLIC OF GAMERS a zadní kus karty.

Na zadní straně najdeme i dva čtyřpinové konektory pro připojení ventilátorů, což se hodí, pokud chcete, aby si grafická karta řídila ventilátory ve skříni podle grafické karty.

Zadní strana karty má kovový backplate, je samozřejmě částečně průchozí pro lepší chlazení.

Karta má přepínač dvou BIOSů, P Mode nastaví Boost grafického jádra až 2790 MHz a vyšší otáčky ventilátorů, napájecí limit je standardních 285 Wattů. Q Mode nastavuje limituje maximální takt GPU na 2760 MHz a ventilátory se točí na nižší otáčky pro maximální tichost provozu.

Protože jsem celkem rychle zjistil, že karta má stejný výkon jako dříve testovaný model společnosti MSI, rohodl jsem se zkusit kartu přetaktovat a vymáčknout nějaký výkon navíc, jinak by v grafech byly prakticky totožné výsledky.

Na přetaktování jsem využil ze zvyku nástroj MSI Afterburner. Kartě jsem přifouknul napájecí limit na maximální možnou hodnotu, takže karta tak mohla odebírat až 365 Wattů a proto v grafech uvádím tuto hodnotu. Nicméně 365 Wattů se podařilo využít pouze ve Furmarku, v hrách typicky ne a karta většinou nebrala o moc více energie, než v továrním nastavení. Paměti se mi podařilo zrychlit z 21 Gbps na 22 Gbps, což znamená propustnost 528 GB/s oproti továrním 504 GB/s.

Grafické jádro bylo obtížnější, stabilita v hrách se různí, všude byla stabilní hodnota +115 MHz k boostu. Grafické jádro tak bylo ochotné prakticky kdekoliv tikat v rozpětí 2955-2985 MHz, metu 3GHz se mi překonat nepodařilo. Aby to bylo možné, musel bych zvýšit napětí do GPU, což nebylo softwarově možné a nejspíše bych to nedělal, abych náhodou kartu nepoškodil.

Původní sestava na testování GPU využívala AMD Ryzen 9 5900X a GIGABYTE X570 AORUS PRO základní desku. To se změnilo a procesor, který pohání novou sestavu je AMD Ryzen 9 7950X, který by měl poskytovat velmi dobrý nejen herní výkon a občas se podívá i do jiných desek na nějaké testy.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 7950X

G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38

GIGABYTE B650E AORUS MASTER (BIOS F3c)

GIGABYTE AORUS 7000s 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen4

GIGABYTE UD1000GM zdroj (podporuje nativně nový 16pin konektor)

Windows 10 Pro v22H2

Jelikož procesor chladím AIO vodníkem, nedochází zde k nějakému přímému ofukování VRM a NVMe SSD. Na tyto účely jsem použil ventilátor z nějakého Intel BOX chladiče, tentokrát se zde hodily ony pověstné plastové nožičky, takže ventilátor sedí na místě.