Zaatharen RECENZE: ASUS ROG STRIX RX 5700 O8G GAMING https://diit.cz/sites/default/files/rog-strix-rx5700-o8g-gaming1.png 11/15/2019 14:00:00 https://diit.cz/clanek/recenze-asus-rog-strix-rx-5700-o8g-gaming/diskuse Hardware Recenze Grafiky RX 5700 ASUS ROG ASUS RX 5700 XT Navi Gigabyte GAMING GDDR6 RX Vega 56 RX 590 RX Vega Polaris 30 HBM2 GDDR5X GTX 1080 Pascal RTX 2070 RTX 2070 SUPER Turing GTX 1660 AMD Nvidia Ryzen 9 3900X X570 Blender PCIe 4.0 3D Mark Unigine Heaven Unigine Valley Unigine Superposition Half-Life 3 Counter-Strike: Global Offensive The Talos Principle Grand Theft Auto V Deus Ex: Mankind Divided Rainbow Six: Siege Strange Brigade Prey The Witcher 3: Wild Hunt World of Warships World of Tanks FurMark