RECENZE: ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IU, aneb G14 s ethernetem a lepší klávesnicí

ASUS ROG Zephyrus G14 byl jedním z prvních notebooků na trhu, který přinesl nové 7nm AMD Ryzen 4000 mobilní procesory a získal tak titul nejvýkonnější malý notebook na světě. ASUS dále přichystal větší 15,6" model, který nabízí oproti 14" verzi menší vylepšení. Konfigurace notebooku je lehce jiná, než co bude dostupné v ČR, aktuálně se v ČR bude prodávat pouze model v následující konfiguraci(cena by se měla pohybovat okolo 36-38 000 Kč s DPH):

AMD Ryzen 7 4800HS – 2,9GHz, Turbo až 4,3GHz, 8MB L3, 35W TDP, 8C/16T

2x8GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T (jeden slot)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB Max-Q - 60W TDP

Intel 660p 512GB PCIe x4 Gen3 NVMe SSD

15,6“ 1920x1080 144Hz IPS LCD

Intel AX200NGW (802.11ax + Bluetooth 5.0)

4 cell 76Wh baterie

180W napájecí adaptér

Windows 10 Home

ASUS však aktuálně nemá prodejní sample k dispozici, zapůjčili mi tedy jejich interní testovací vzorek, který je prakticky stejný jako prodejní modely pro jiné regiony. Může se takt typicky lišit třeba použitý displej, konfigurace RAM a SSD. Testovací konfigurace, která v ČR nepůjde údajně koupit tedy vypadá takto:

AMD Ryzen 7 4800HS – 2,9GHz, Turbo až 4,3GHz, 8MB L3, 35W TDP, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB Max-Q - 60W TDP

Micron 2200V 1TB PCIe x4 Gen3 NVMe SSD

15,6“ 1920x1080 240Hz IPS LCD

Intel AX200NGW (802.11ax + Bluetooth 5.0)

4 cell 76Wh baterie

180W napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

Myslím si, že by ASUS mohl dovážet i model s 32GB RAM, zbytek komponent by mohl zůstat stejný, ale zatím mám informaci, že v ČR bude dostupná pouze verze s 16GB RAM, což je poněkud mrzuté.

Jak jsem zmínil dříve, měl jsem k dispozici interní testovací kus, který není určený pro lokální trh. Uvnitř balení tak nejsou lokalizované manuály, pouze samotný notebook a napájecí adaptér. Vnitřek krabice je vyklápěcí podobně jako u dalších ASUS ROG notebooků.

Přiložený adaptér poskytuje až 180 Wattů energie a používá ASUSí DC jack, nicméně notebook podporuje nabíjení i provoz přes USB-C konektor, nicméně zde je limit nastaven na 65 Wattů, takže nebude možné notebook provozovat na plný výkon.

Notebook váží příjemných 2,3kg, rozměry pak činí 360x275x25,8 milimetrů. Horní víko notebooku je kovové s logem ASUS ROG, nicméně na tento povrch se rády chytají otisky prstů, v zadní části pak můžeme vidět tři stavové LEDky, které jsou vidět i když je notebook zaklapnutý. LEDky signalizují, zda má notebook připojený napájecí adaptér, stav nabíjení baterie a třetí LED signalizuje aktivitu disku.

Na zadní straně notebooku najdeme dva poměrně malé výduchy chlazení a logo Republic of Gamers.

Na pravé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, třetí výduch chlazení a dva USB-A 5Gb/s porty.

Na levé straně notebooku najdeme hlavní sadu portů, DC jack pro adaptér, gigabitový ethernet s RJ45 konektorem(to je hlavní výhoda oproti menšímu Zephyrusu G14), HDMI 2.0b, USB-A 5Gb/s, 3,5mm audio combo jack a také USB-C port. Tento USB-C port poskytuje 10Gb/s USB, DisplayPort 1.4 výstup a také Power Delivery, nicméně můžeme posílat maximálně 65 Wattů. I tak se jedná o masivní výhodu, CPU sice pracuje s napájecím limitem 25W, ale díky vysoké efektivitě 7nm TSMC procesu poskytují AMD Ryzeny 4000 i tak velmi vysoký výkon. Jedná se navíc o skvělou možnost jak notebook nabíjet na cestách slabším adaptérem, nebo pokud si zapomenete doma hlavní 180W adaptér.

Po otevření víka displeje se nám naskytne pohled na palmrest. I na tomto povrchu se rády drží různé otisky rukou, pro představu jsem je na notebooku nechal, nicméně nejedná se o nějaký zásadní problém, takto na přímém slunci jsou vidět poněkud více. Klávesnice doznala dost zásadního vylepšení oproti čtrnácti palcové verzi, přibyl zde segment pěti kláves zcela vpravo, Home, PgUp, PgDown, End a druhá Fn klávesa, která umožňuje ovládání speciálních funkcí na pravé straně. Cením si také dedikovaných audio kláves pro změnu hlasitosti a utlumení zvuku.

Klávesnice je podsvícená bílou barvou a má celkem tři úrovně podsvícení. TouchPad je klasicky celoklikací clickpad s podporou gest. Osobně bych ocenil fyzická tlačítka myši a TrackPoint, ale mohu alespoň ocenit vycentrovanou klávesnici bez numerického bloku.

Testovaná konfigurace používá LCD panel Sharp SHP14F4-LQ156M1JW16, který nabízí 1920x1080 rozlišení a obnovovací frekvenci 240 nebo 60Hz fixně. Jedná se o IPS panel, který má údajně poskytovat až 99% sRGB pokrytí, 70% Adobe RGB. Jas má dosahovat až na 300 nitů. Model s 144Hz LCD používá horší panel, který snad mají i některé TUF A15 modely a nabídne tak sRGB pokrytí až 60%.

Následuje menší rozborka notebooku, jejím cílem je zjistit vnitřní uspořádání, možnosti servisu a případného upgrade notebooku. Jako mnoho jiných notebooků, Zephyrus G15 má odnímatelné spodní víko, které na místě drží celkem patnáct šroubků různých délek, dejte si pozor jaký šroubek kam vracíte, abyste si notebook nepoškodili.

Spodní víko pak drží kolem dokola mnoho plastových zobáčků, doporučím tedy použít nějaký plastový nástroj na odcvakání. Spodní víko přináší první překvapení, otvory pro sání vzduchu přímo pod ventilátory jsou již od výrobce zakryty páskou. Vzduch se tedy nasává z otvoru uprostřed a skrze klávesnici. ASUS tvrdí, že tím dochází k ochlazení klávesnice pro příjemnější práci/hraní a také proud vzduchu chladí další komponenty. Problém je v tom, že toto řešení zvyšuje poměrně dost hlučnost notebooku, ventilátory se musí točit rychleji, aby se protáhlo více vzduchu. Navíc napájecí kaskáda pro CPU i GPU má samostatnou heatpipe připojenou na jeden z pasivních chladičů, takže by k přehřívání kaskády nemělo dojít. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby mohl notebook nasávat přímo zespodu, vzduch skrze klávesnici mohou částečně ventilátory tahat i tak.

Dále se můžeme podívat na vnitřek notebooku, rozložení komponent se hodně podobá čtrnáctipalcové verzi, spodní část notebooku zabírá čtyřčlánková 76Wh baterie a reproduktory. Nad baterií najdeme celkem tři M.2 sloty. V zcela levém M.2 2230 slotu najdeme WiFi chipset Intel AX200NGW, antény jsou pro lepší zisk vyvedené do víka displeje.

Vedle WiFi karty se nachází primární M.2 2280 slot, který poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky a také zde bydlí Micron 2200V 1TB SSD, pod SSD je pak teplovodivá podložka, která odvádí teplo z řadiče do základní desky notebooku. V prodejních kusech bude velmi pravděpodobně použito Intel 660p SSD, podobně jako u menšího G14 modelu. V pravé části notebooku je druhý M.2 2280 slot, který poskytuje dvě PCIe Gen3 linky. Zde můžeme osadit sekundární SSD, nicméně pouze NVMe, oba dva sloty bohužel nemají přivedený SATA port. Do slotu jsem na chvíli zkusil osadit Samsung SSD 970 EVO 1TB, to fungovalo bez potíží, ale ve větší zátěži se přehřívá řadič, jelikož druhý slot neodvádí nijak teplo z řadiče. Možná by bylo dobré, kdyby ASUS začal montovat nějaké hliníkové nebo měděné chladící plechy pro M.2 disky a to i za cenu navýšení hmotnosti notebooku třeba i o dvacet gramů.

Přibližně veprostřed notebooku najdeme jeden SODIMM slot, ve kterém bydlí Micron MTA16ATF2G64HZ-3G2J1 16GB DDR4-3200 CL22 modul. Druhý modul je bohužel připájený přímo na základní desce, což se mi moc nelíbí, můžeme tak upgradovat poměrně omezeně a v ČR navíc bude pouze model s připájenou 8GB RAM a 8GB pamětí ve slotu. Můžeme samozřejmě jeden modul vyměnit za 16GB, nebo možná i za 32GB modul, ale přijdeme tak o výkon díky částečnému dual channelu.

Nad paměťovým slotem můžeme vidět chlazení, Ryzen 7 4800HS a GeForce GTX 1660 Ti chladí celkem čtyři měděné trubice a tři pasivní chladiče. Jedna heatpipe je použita pouze na odvod tepla z GDDR6 pamětí a napájecí kaskády CPU i GPU. Druhá je pak společná pro CPU i GPU a je přivedena do chladičů, které vyfukují vzduch zadní částí notebooku. Poslední heatpipe pak slouží pouze pro grafické jádro a teplo odvádí do strany notebooku. Možná by se hodila ještě jedna heatpipe společná pro CPU i GPU, která by odváděla teplo na druhou stranu a také by pomohlo, kdyby ventilátory mohly nasávat čerstvý vzduch napřímo.

Notebook je možné snadno otevřít a vyměnit baterii, WiFi kartu, SSD, RAM a vyčistit chlazení. Případné rozebírače chladičů musím ještě upozornit, že na demontáž chladičů je potřeba sundat i ventilátory, které drží šroubky a páska. Ventilátor na levé straně s dvěma pasivy má navíc jeden šroubek pod pantem displeje a také zde vedou WiFi antény, takže je třeba trocha práce navíc.

Osmijádrový AMD Ryzen 7 4800H pracuje většinu času s napájecím limitem 35 Wattů, krátkodobě může využívat limit až 45 Wattů, který pomalu klesá na 35W. V tomto režimu je všech osm jader ochotno boostovat až na 3GHz. Notebook můžeme přepnout i do tichého režimu, při kterém se dlouhodobý napájecí limit procesoru snižuje na 25 Wattů. Tento režim je tak trochu simulátor Intel procesorů, všechna jádra se podtaktují přibližně na 2,7GHz, propad výkonu je překvapivě malý a notebook je příjemně tichý. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl výkon otestovat ve standardním Performance režimu a také v Silent režimu, kdy má procesor i GPU nižší power limit. Rovnou prozradím, že GeForce GTX 1660 Ti trpí více, při použití Silent režimu se napájecí limit pro GPU snižuje ze šedesáti Wattů na třicet. To nezní tak zle, problém je v tom, že se provede masivní podtaktování GDDR6 pamětí, namísto efektivních 12GHz získáme něco okolo 810MHz.

Pokud se rozhodneme použít USB-C adaptér, napájecí limit procesoru se dynamicky pohybuje v rozpětí 27-32 Wattů, což znamená, že vícejádrový boost bude různě skákat okolo 2,8-2,9GHz. Samozřejmě záleží i na tom, kolik energie spotřebovává dobíjení baterie.

Software a BIOS

Na notebooku je předinstalovaná menší hromádka software, včetně mnoha verzí MS Office 365 a několika ASUS nástrojů. Původně byly nainstalovány Windows 10 Pro v1909, provedl jsem tedy upgrade na nejnovější verzi 2004, což proběhlo bez potíží.

ASUS Armoury Crate

ASUS Armoury Crate je poměrně obvyklý program, který ASUS bundluje s notebooky a také lze použít na jejich základních deskách. Nabízí základní monitoring otáček ventilátorů, teploty CPU/GPU, využití systémových prostředků a další nastavení. V Armoury Crate můžeme konfigurovat i napájecí profily, standardně se při provozu s adaptérem použije Performance profil. Můžeme použít i několik dalších profilů, Silent se použije standardně při provozu na baterie, nebo ho můžeme použít, pokud chceme tichý provoz notebooku. Turbo profil bych spíše nedoporučil, jelikož notebook pak roztočí oba ventilátory na maximální otáčky, tedy něco přes 5000 RPM. Mnohé uživatele jistě potěší možnost manuálního řízení obou ventilátorů, zde si můžeme nakonfigurovat křivky řízení ventilátorů dle chuti a můžeme i přetaktovat GPU.

MyASUS

V programu MyASUS můžeme zjistit stav záruky, stáhnout ovladače, BIOS či spustit základní diagnostiku. Také zde můžeme konfigurovat chování baterie.

ASUS Aura Creator

V tomto programu můžeme konfigurovat RGB LEDky rozličných Aura kompatibilních zařízení, tento notebook žádné nemá zabudované v sobě, je tedy zapotřebí připojit kompatibilní zařízení.

Sonic Studio III

V tomto programu můžeme konfigurovat audio, konkrétně můžeme přiřadit různé profily ekvalizéru pro specifické programy a tak podobně.