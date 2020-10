RECENZE: ASUS TUF GeForce RTX 3080 O10G GAMING - aneb zabiják RTX 2080 Ti

GeForce RTX 3080 je víceméně nástupcem GeForce RTX 2080 nebo RTX 2080 SUPER, slibuje však vyšší výkon, než jaký poskytne GeForce RTX 2080 Ti. Hlavním problémem RTX 3000 karet je aktuálně špatná dostupnost, ale to se nejspíše vyřeší časem.

ASUS mi kartu zaslal ve standardním prodejním balení a jelikož bude putovat do dalších redakcí(pokud tento článek čtete, vězte, že karta je několik dní pryč) neprováděl jsem demontáž chladiče, jelikož bych tak ovlivnil provozní vlastnosti karty dalším redakcím. Testovaná karta má oficiální cenu 21 499 Kč včetně DPH, existuje ještě model s téměř shodným názvem, nicméně namísto O10G má v názvu pouze 10G, tento model má lehce nižší boost, ale jinak se jedná o identickou kartu, cenově je o 500Kč s DPH níže.

Řada TUF bude nejspíše zajímavá pro většinu uživatelů, kteří koukají po nějaké RTX 3080 a neplánují kartu taktovat výše, na to je zde vyšší řada STRIX, nicméně trochu výkonu navíc můžeme získat i na TUF kartách. V samotné krabici toho tradičně mnoho nenajdeme, víceméně je zde samotná grafická karta, manuál, certifikát spolehlivosti, děkovná karta a také malá tvrdá kartička, která vypadá jako kdyby patřila do nějaké karetní hry. Jedná se o novinku a ASUS tyto kartičky bude přikládat i k jiným grafikám, což může být zajímavé pro sběratele.

Karta samotná je masivní, přesahuje typickou výšku PCIe karet a na délku měří třicet centimetrů. Jen samotný chladič zabere 2,7 slotu, karta efektivně zabere tři sloty, přičemž bych doporučil nechat čtvrtý slot volný, aby mohla volně dýchat.

ASUS zde použil tři ventilátory, přičemž prostřední se otáčí v opačném směru, než krajní ventilátory, podobně to dělá u některých karet Gigabyte. Karta podporuje pasivní režim, ventilátory se roztáčí až poté, co GPU dosáhne teploty 55°C. V idle nebo velmi nízké zátěži se karta dokáže uchladit pasivně, občas si na chvíli "odfoukne" krátkým roztočením asi na 1000 RPM a poté ventilátory zastaví. Potěší také fakt, že kryt chladiče, který upravuje tok ventilátorů je kovový stejně jako backplate, více takových!

Horký vzduch odvádí chladič do stran a také malým oknem na zadní straně karty, podobně jako to mívaly Radeony Fury a některé Vegy 56/64, byť ty měly okno větší, jelikož bylo možné významně zkrátit PCB díky HBM a HBM2 pamětem. Kovový backplate zde mimo chlazení pomáhá držet přesahující chladič na místě.

Na zadní části PCB najdeme přepínač BIOSů, je zde k dispozici Silent a Performance BIOS, oba dva mají nastavený napájecí limit 340 Wattů (standardní napájecí limit RTX 3080 je 320 Wattů), liší se hlavně řízení otáček ventilátorů, Performance BIOS je agresivnější, takže ventilátory se točí na vyšší otáčky a teplota GPU je typicky nižší, Quiet BIOS zajistí tichý chod za cenu lehce vyšších teplot, ale nejedná se o nic drastického, chladič na kartě je velmi dobrý a s hromadou tepla si poradí velmi dobře, nicméně je třeba mít skříň s dobrým odvodem tepla.

Vedle přepínačů BIOSů sedí dva osmipinové konektory pro přídavné napájení, je doporučeno použít dva různé kabely ze zdroje, ale dostatečně kvalitní zdroj nebude mít problém i s jedním kabelem, který má dvě koncovky. Většina zdrojů vyšší třídy s tím potíže mít nebude, pokud máte starší zdroj s více 12V větvemi, určitě bych doporučil použít jednu větev na jeden osmipin. Co se zdroje týče, zde hodně záleží na zbytku sestavy, masivně přetaktované procesory Intel Core či AMD Ryzen spotřebují více energie, než nepřetaktované, je tak možné bez přetaktování tuto kartu provozovat s kvalitním 550-650W zdrojem, ale je to prakticky bez rezervy. Pro klid v duši je lepší použít kvalitní 750-850W zdroje(osobně jsem si oblíbil Seasonic Focus Plus Gold řadu), extrémní overclockeři použijí spíše 1000-1200W zdroj, nebo rovnou dva. Oba dva osmipiny jsou vybavené informační LEDkou, která svítí červeně, dokud nepřipojíme přídavné napájení.

Karta má k dispozici celkem pět výstupů na monitor, najdeme zde tři DisplayPorty 1.4a a dva HDMI 2.1 výstupy. Bohužel RTX 3080 podporuje maximálně čtyři monitory.

Na boku karty najdeme podsvícené logo ASUS TUF, RGB LED lze řídit za pomoci ASUS Aura software. Karta také hrdě vystavuje šest segmentů s MLCC SMD kondenzátory. Na tuto tématiku toho bylo napsáno hodně, takže nebudu zabíhat do nějakých extrémních detailů. MLCC kondenzátory jsou velmi rychlé a mají nízký odpor, nevýhodou je pak nižší maximální kapacita, která se může v některých situacích hodit, proto někteří výrobci kombinují MLCC segmenty kondenzátorů a polymerové(existuje mnoho typů) kondenzátory různých výrobců. Co se napájecí kaskády týče, ta je překvapivě dobrá vzhledem k ceně karty. Velmi detailní průzkum VRM můžete shlédnout na videu níže.

Jelikož má karta dva BIOSy, rozhodl jsem se otestovat standardní 340W Silent BIOS, což využije nejspíše drtivá většina uživatelů. Dále jsem zkusil i nějaké přetaktování s Performance BIOSem. Napájecí limit nelze navýšit nijak vysoko, pouze o deset procent, takže maximálních 375 Wattů, na maximum jsem navýšil i teplotní limit. Stabilitu jsem testoval různě v několika hrách, dokud jsem nenarazil na nastavení, které prošlo všemi testy. Nakonec jsem získal +100 MHz na GPU a +200 MHz na GDDR6X VRAM, propustnost pamětí se tak zvedla z 19 Gbps na 19,4 Gbps. Přidáním limitu a frekvence došlo k navýšení boostu v hrách, GPU konzistentně boostovalo okolo 2055 MHz v zátěži, v některých hrách šla frekvence lehce dolů, cca 1980 MHz, jelikož jsem narážel na fixní napájecí limit. Ventilátory často běžely na 2166 RPM po přetaktování a karta už není tichá jako v Silent režimu.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L a posunuté jsou pouze paměti na 3666 MT/s s časováním CL16-17-17-17-36 1T. FCLK a rychlost RAM je v poměru 1:1, FCLK běží na 1833 MHz a paměti takto jedou na 3666 MT/s. Původně to mělo být 1867MHz pro FCLK a 3733 MT/s pro paměti, jenže jsem měl potíže se stabilitou a neměl jsem čas to ladit.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 3900X

ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL17 RAM

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v2004

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible, tedy FreeSync.

Co se grafických ovladačů týče, nainstaloval jsem nejnovější dostupnou verzi v době testování. Výsledky dříve testovaných karet budu nějakou dobu využívat a ovladače budu vždy využívat v nových verzích, uvedu tedy pro jistotu seznam testovaných karet a verzi použitého ovladače. ASUS TUF GeForce RTX 3080 O10G GAMING byla otestována s novějšími ovladači verze 456.71