RECENZE: ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV - speciál s dvěma 4K displeji

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně speciální a atypický notebook, který svým způsobem nemá na trhu konkurenci. Jedná se o ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV, který se aktuálně prodává za nějakých 89 990 Kč s DPH, takže se nejedná o nějaký běžný levný notebook. Konfigurace vypadá následovně:

Intel Core i9-9980HK – 2,4GHz, Turbo až 5GHz, 16MB L3, 45W TDP, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-2667 CL-19-19-19-43 2T (oba moduly připájeny)

NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 – 80W TDP

Samsung PM981 1TB PCIe x4 NVMe SSD

15,6“ 3840x2160 60Hz OLED dotykový

14“ 3840x1100 ScreenPad Plus IPS dotykový

Intel AX200NGW WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.0)

8cell 71Wh baterie

230W napájecí adaptér

Windows 10 Pro v2004

ASUS mi zaslal kus z běžné distribuce, nejedná se tak o nějaký speciální testovací sample, ale normální prodejní kus. Krabice je poměrně velká, ale cílem je notebook ochránit při přepravě. Uvnitř kartonové krabice najdeme dvě menší krabičky. V té menší se nachází napájecí adaptér a propojovací kabel do 230V sítě s koncovkou C13. Jedná se o ASUSí adaptér, který dodá až 230 Wattů energie skrze DC jack, je to zároveň jediný způsob nabíjení, přes USB-C to podobně jako u Zephyrusu G14 nejde.

Druhá krabice je o něco větší, jelikož se v ní schovává samotný notebook. Mimo notebooku se zde schovává ještě podložka na dlaně, kterou si můžeme dát před notebook pro větší pohodlí a také kreslící pero ASUS Pen, které údajně podporuje až 1000 úrovní přítlaku(tlak je možno vyvíjet v rozpětí 10 až 300 gramů) a napájí ho jedna AAA baterie. Nicméně pero nelze nějak do notebooku schovat, je to čistě extra příslušenství, užitečné pro kreslíře. Podložka pod dlaně je zde z důvodu lokace klávesnice na notebooku, ta je totiž posunutá zcela dopředu, takže taková podložka přijde vhod, jelikož notebook efektivně vzato nemá palmrest.

Podložka má v sobě světlovod na LEDky v těle notebooku, které signalizují zapnutí notebooku a stav nabíjení baterie.

Notebook samotný je poměrně masivní, celé tělo je kovové, ale vše je precizně zpracované, evidentně si dal ASUS záležet, notebook působí i na omak velmi prémiově. Hmotnost činí slušných 2,5 kilogramu, přičemž rozměry jsou 35,9 x 24,6 x 2,4 centimetrů (šířka x hloubka x výška).

Horní víko je kovové s nenápadným logem ASUS, navíc je zde kruhová povrchová úprava, což působí poměrně zajímavě. Než notebook otevřu, podíváme se na strany, všechny porty jsou totiž po stranách a mnoho jich bohužel není.

Na levé straně najdeme DC jack pro nabíjení, HDMI 2.0, USB-A 10Gb/s a výfuk chlazení. Na druhé straně notebooku není situace o moc lepší, najdeme zde druhý USB-A 10Gb/s port, výfuk chlazení, 3,5mm audio combo jack, dvě LEDky a USB-C 10Gb/s s podporou DisplayPortu a ThunderBoltu 3.

Portová výbava je tedy velmi slabá, osobně bych uvítal alespoň jeden USB port navíc(klidně i typ C) a RJ45, možná i čtečku karet. Nicméně přes USB-C s TB3 je možné připojit poměrně dobře vybavené dokovací stanice, takže tento problém částečně řešitelný je. Je škoda, že přes USB-C nelze notebook nabíjet podobně jako Zephyrus G14, ale je možné, že by odběr procesoru byl moc vysoký pro nějaký rozumný provoz.

Po otevření notebooku se nám naskytne pohled na vskutku atypický přenosný počítač. Klávesnice vpředu nejsou až tak neznámé, ale druhý displej zaujme snad každého. Nejprve se podíváme na klávesnici, ta má poměrně standardní rozložení, ale chybí ji numerický blok, na jeho místě sedí touchpad orientovaný na výšku, což je také lehce atypické. Na touchpadu najdeme magické tlačítko s logem NumPadu, které nám z touchpadu vyrobí virtuální dotykový NumPad, což je poměrně elegantní řešení. Klávesnice je podsvícená bílou barvou a čitelnost je velmi dobrá. Nad NumPadem najdeme ještě čtyři speciální klávesy, můžeme přepínat ventilátor mezi automatikou a maximální rychlostí, přehazovat programy mezi dvě displeji, vypnout sekundární ScreenPad Plus a také je zde zapínací tlačítko s power LEDkou.

Pokud se podíváme na rozevřený notebook, zjistíme, že nad klávesnicí bydlí sekundární displej pojmenovaný ScreenPad Plus. Tento displej má rozlišení 3840x1100 a je plně dotykový, jedná se o matný IPS panel BOE BOE085F. Tento panel je připojený přes DisplayPort a můžeme si i snížit rozlišení na 1920x550 pixelů, pokud nechceme měnit nastavení škálování.

Hlavním lákadlem ScreenPadu Plus je další plocha, kam si můžeme odložit nějaké další programy, já jsem ho primárně používal na monitoring za pomoci HWiNFO, ale dovedu si představit i jiná využití, jen by displej mohl být vyklápěcí, sice má velmi dobré úhly pohledu, ale přijdeme o nějaký jas i při maximálním nastavení. Na druhou stranu má tento panel matnou povrchovou úpravu a neleskne se tak jako zrcadlo. Předem upozorním, že oba displeje jsou připojeny přes eDisplayPort do Intel UHD 630 grafiky v Intel procesoru, při provozu na baterii může být vhodné vypnout ScreenPad Plus, jelikož tím ušetříte pár Wattů energie a získáte pár hodin výdrže na baterii navíc.

Hlavním lákadlem bude dost možná pro některé uživatele primární displej, tím je Samsung SDCA029, což je 3840x2160 OLED panel, který podporuje 133% sRGB pokrytí a také 100% DCI-P3. Panel podporuje 10-bit barvy a také HDR, řekl bych, že pro grafiky velmi slušný panel takto na notebooku. Notebook má navíc jen 5mm tlusté rámečky na bocích. Povrchová úprava je bohužel lesklá, ale díky vysokému jasu až 400 nitů je bez problémů na OLED vidět i při nějakém vnitřním osvětlení.

Nad displejem bydlí také webkamera a IR kamera, kterou můžeme použít společně s Windows Hello na přihlašování do systému.

Nastal čas podívat se do útrob notebooku, ASUS z nějakého důvodu použil Torxy, dva jsou navíc schované pod gumovými krytkami, ale dají se bez problémů vrátit. Po odšroubování celkem desíti torxů můžeme opatrně odklopit spodní kovové víko, které má mimochodem masivní gumovou podložku, aby počítač neklouzal pod stolem.

Naskytne se nám pohled do útrob notebooku, spodní část zabírá hlavně baterie, reproduktory Harman & Kardon a také dvě WiFi antény. Jejich poloha vysvětluje poněkud horší zisk 5GHz WiFi, což mě moc nepotěšilo, kovový kryt může totiž zhoršovat příjem signálu. Umístění ve víku displeje by bylo zcela jistě lepší.

Nad baterií sedí SSD, ASUS zde použil Samsung PM981 1TB, připojené je do Intel HM370 chipsetu přes čtyři PCIe Gen3 linky. SSD se chladí přes teplovodivou podložku směrem do spodního víka notebooku. SSD je ale omezeno z hlediska napájení a bohužel nedosáhne výkonu jako kdyby bylo v desktopu. Řadič disků je v BIOSu nastaven na hodnotu „Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration“. Notebook se údajně dodává s „1TB PCIe® Gen3 x4 Intel® Optane™ Memory H10“, nicméně testovací kus měl Samsung PM981. Zkusil jsem řadič přepnout do režimu AHCI, přeinstalovat Windows 10 a získal jsem trochu vyšší výkon při práci s malými soubory, ale rozdíl nebyl moc velký a tak jsem obnovil image s originální instalací a testoval v Optane režimu, přestože notebook nemá toto SSD od Intelu osazené.

Veprostřed notebooku najdeme černý lepík, který kryje několik komponent. Najdeme zde Intel HM370 chipset, CMOS baterii, Intel AX200 WiFi kartu a hromadu konektorů s flex kabely. Trochu výše najdeme kovový lepík, pod kterým se schovávají připájené paměti, konkrétně zde najdeme Samsung K4ABG16 4GB DDR4-2667 čipy, celkem jich je osm a dohromady poskytují kapacitu 32GB. Zde se na chvíli zastavím, nejsem moc nadšenec do pájené RAM, ale 32GB lze označit jako rozumné množství, nicméně ASUS má i konfiguraci s pájenou 16GB RAM a to se mi jeví pro náročné grafické použití jako velmi málo a vůbec by taková konfigurace neměla existovat. Stačí se zeptat jakéhokoliv grafika pracujícího třeba s Photoshopem(nejen Photoshop, nástrojů je více, klidně Gimp, Krita, atd.) nebo jiným SW podobného typu, vrstvy v obrázcích ve větším rozlišení sají hodně paměti a 16GB se povede vyčerpat poměrně rychle. Dokonce si myslím, že by někteří ocenili konfiguraci s 64GB RAM, mobilní CPU podporují i čtyři SODIMMy, takže by šlo připájet šestnáct těchto modulů od Samsungu. Vzhledem k ceně a nemožnosti upgrade RAM bych navrhoval nabízet pouze 32GB a 64GB verze, 16GB působí příliš WTF.

Dále se můžeme podívat na chladič, CPU i GPU sdílí chlazení a dva 50mm ventilátory, ty se bohužel točí i v idle a nelze je nějak rozumně regulovat, můžeme si zapnout pouze režim maximálních otáček. Chladič si musí poradit s 45W Core i9-9980HK a 80W RTX 2060 a překvapivě to zvládá poměrně dobře, přestože ventilátory musí tahat vzduch skrze prostřední část spodního krytu, přímo nad nimi perforace nejsou.

Notebook měl iniciálně nainstalované Windows 10 Pro v1903, provedl jsem tedy upgrade na Windows 10 Pro v2004, což se obešlo bez potíží, také jsem aktualizoval grafické NVIDIA Studio ovladače na verzi 442.92. Zároveň se jedná o první osmijádrový Intel v testu, dokonce je odemčený, ale přetaktování bych v tomto notebooku spíše nedoporučoval. Krátkodobě CPU udrží 95W napájecí limit, poté klesá na 45 Wattů. GeForce RTX 2060 drží typicky konstantně 80W napájecí limit.

Software

Na notebooku není od výrobce nainstalován skoro žádný software, což je spíše pozitivní, méně bloatware je vždy lépe.

MyASUS

V nástroji MyASUS můžeme aktualizovat ovladače, zjistit stav záruky, provést nějakou diagnostiku, nastavit specialitky okolo displejů a tak podobně.

Realtek Audio Console





V tomto programu můžeme konfigurovat ekvalizér a další audio nastavení, nástroj není tentokrát nějak ASUSem brandovaný, což mě překvapilo.