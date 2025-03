RECENZE: GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G - RDNA4 je konečně tady!

O Radeonech RX 9070 XT a non-XT se psalo hezkých pár měsíců a karty tak trochu žily v jakémsi "limbu", s tím, že se snad někdy vydají. Existovaly i názory, že došlo na nějaké hardwarové potíže a proto bylo vydání značně odloženo. Naštěstí jsem na nic takového během testování nenarazil.

Nebudeme se příliš podrobně zabývat novinkami, jelikož na to téma vyšlo mnoho jiných článků. Stávající situace nových grafických karet NVIDIA GeForce RTX 5000 je poněkud tristní a karty trápí velká hromada problémů, vysoké ceny a špatnou dostupnost nevyjímaje. Radeon RX 9070 XT má primárně konkurovat GeForce RTX 5070 Ti, ta se mi nedostala do rukou včas, takže takto přímé srovnání nemám, ale výkon by měl být téměř identický, údajně s 2% výkonu navrch ve prospěch RTX 5070 Ti.

Důležitá je ale cena, GeForce RTX 5070 Ti je v ČR k mání typicky od nějakých 31 000 Kč včetně DPH, což je poměrně daleko od $749 MSRP. Bohužel nové Radeony čeká také určité zdražení. Radeon RX 9070 XT má mít typicky MSRP $599, v případně dnes testované karty GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G jsem získal informaci, že cena včetně DPH by měla být asi 20 690 Kč. Pokud tato situace opravdu zítra nastane, karta si zachová i nějaké ocenění. Slabší non-XT verze také od GIGABYTE má stát 18 690 Kč včetně DPH.

V grafech můžete pozorovat ve srovnání hlavně Radeon RX 7900 GRE a GeForce RTX 4070 Ti SUPER, což jsou karty, které byly v podobné cenové relaci, byť RTX 4070 Ti SUPER stála klidně 25k Kč s DPH a aktuálně je samostatně nedostupná, nebo za 30k Kč.

GIGABYTE mi zaslal kartu ve svém prodejním balení, nejedná se o nejvyšší model AORUS, ale "nižší" GAMING OC, přičemž napájecí limit je zde navýšený z referenčních 304W na 330W. To umožňuje grafickému jádru tikat na vyšších frekvencích, v hrách tak toto GPU běží klidně na 3050-3200 MHz, což je něco, co měly zvládat starší RDNA3 karty.

Radeony RX 9070 XT využívají starší paměti typu GDDR6, tím se připravují o propustnost VRAM oproti GeForce s GDDR6X či GDDR7, propustnost VRAM je tak pouhých 644 GB/s, což je méně, než co má k dispozici třeba RTX 4070 Ti SUPER a některé další karty. Alespoň máme rozumné množství VRAM.

Karta samotná nemá nijak obří rozměry, efektivně zabere tři sloty v počítači a má k dispozici tři ventilátory, které samozřejmě zastavuje v idle. Rozměry jsou 288 x 132 x 56 milimetrů.

Aby byla i nějaká sranda pro nejmenší, GIGABYTE na bok karty přidělal nějaké RGB LEDky a posuvný kus plastu, můžeme si tak vybrat, zda chceme podsvícené logo GIGABYTE, nebo prostě svítící proužky.

GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G nevyužívá nový 12V-2x6 napájecí standard, ale došlo na osazení rovnou tří starých dobrých osmipinů, což papírově dává smysl vzhledem k 330W napájecímu limitu. Karta by podle mě mohla fungovat i s dvěma osmipiny a nějaké napájení přes PCIe, ale asi je to takto bezpečnější.

Karta má k dispozici dva BIOSy, Performance a Silent. Oba dva BIOSy nastaví napájecí limit na 330 Wattů, liší se jen křivka otáček ventilátorů, od výrobce je zvolen režim Performance a s tím jsem také testoval.

Zadní backplate je kovový a má i průduch, aby vzduch z chladiče mohl proudit hezky skrz, jedná se o standardní design posledních deseti let.

Co se výstupů týče, v GIGABYTE osadili dva DisplayPorty 2.1a a dva HDMI 2.1b výstupy, což je vesměs standard, osobně jsem větší nadšenec do DisplayPortu, ale rozhodnutí chápu.

GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G je tak trochu příjemná změna po kartách, které zaberou pět slotů, váží tři kilogramy a mají spotřebu menší varné konvice.

Ovladače ke kartě dodalo AMD, jedná se o neveřejnou beta verzi, která se hlásí jako 24.30.31.03. AMD se notně chlubilo s FSR4, nicméně v tento moment jsem FSR4 nijak neřešil, hry ho nepodporují a podpora má teprve přijít s vydáním, případně jsou tituly, kde je možné FSR4 aktivovat, pokud podporují FSR 3.1, starší verze FSR mají smůlu a budou vyžadovat nějakou práci navíc.

Testovací sestava je založena na AM5 platformě, využívám základní desku ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI s chladičem ASUS ROG RYUJIN II 360 ARGB a paměťovým kitem Kingston něco, odladěný na 6400 MT/s, podobně jako v recenzi desky a Ryzenu 7 9800X3D. Jako procesor slouží samozřejmě AMD Ryzen 7 9800X3D, PBO posunuté na +200 MHz a CO -22. Procesor je tak ochotný boostovat až na 5425 MHz zcela stabilně, byť za cenu vyšší spotřeby, ale nejedná se o nic hrozného.

Testoval jsem samozřejmě ve Windows 11 Pro 24H2, které jsem nainstaloval na GIGABYTE 7000s 2TB PCIe Gen4 x4 SSD.

Menší změna se odehrála na straně napájecího zdroje, někteří čtenáři si možná pamatují, že GIGABYTE UD1000GM zdroj dopadl v kombinaci s RTX 4090 nešťastně a 16pin konektor se mi roztekl. Na recenzi RTX 5090 jsem tak využíval 1200W zdroj společnosti ASUS, přičemž ten ale putoval dále společně s RTX 5090.

GIGABYTE mi mezitím zaslal nový zdroj, trochu novější GIGABYTE UD1300GM, učinil jsem rozhodnutí, že nativní 12V-2x6 kabel používat nebudu a vystačím si s osmipiny a redukcemi. Zajímavé je, že GIGABYTE na tento 1300W zdroj umísil C19 napájecí konektor, což mi přijde jako lehce zvláštní, protože C13 je v kombinaci 230V 10A zcela dostatečné.

Co se ovladačů týče, NVIDIA karty jsem testoval s verzí 572.16 a Radeony s verzí 25.1.1.