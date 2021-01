RECENZE: Gigabyte AORUS A520 ELITE a AMD Ryzen 5 3500X - aneb výhodný základ

Koncem roku 2020 jsem tradičně řešil stavbu několika počítačů pro různé známé, několik sestav bylo spíše levnějších, cenově pod 20 000 Kč včetně DPH. Dostupnost komponent všeobecně byla a zatím je taková všelijaká, původní plány tak byly lehce pozměměny. Některé sestavy byly naplánovany s Ryzeny 3 3300X, ale jedná se o dlouhodobě nedostupné procesory a Ryzen 5 3600 by navýšil cenu sestavy příliš mnoho. Oko mi tak padlo na AMD 锐龙 5 3500X 处理器 (China Only), tento procesor je oficiálně určen jen pro Čínu, ale mnoho českých eshopů ho nabízí za nějakých 3800 Kč s DPH. V podstatě se jedná o levnější Ryzen 5 3600 bez podpory SMT, napájecí limit je asi 65 Wattů, AMD tuto hodnotu oficiálně neuvádí a při testování jsem v různých programech viděl různé hodnoty z hlediska odběru, většinou v rozpětí 45-55 Wattů.

Procesor má šest jader taktovaných na frekvenci 3,6GHz, maximální boost při využití jednoho nebo dvou jader pak činí 4,1GHz, při využití všech jader frekvence klesá na 3942 MHz.

Procesor přímo nerecenzuji, oficiálně se zde neprodává, ale může být zajímavý, primární konkurence Intelu je šestijádrové Core i5-9400F, přičemž procesor šel na trh někdy v půlce roku 2019 a stav trhu se od té doby změnil, dnes tedy Ryzen 5 3500X není tak výhodný, hlavně díky vyšším cenám v eshopech.

Do levných sestav jsem většinou umisťoval nějaké levnější desky s AMD B450 chipsetem, ale opět mé oko zahlédlo na pohled zajímavou desku, Gigabyte A520 AORUS ELITE, tato deska se většinou prodává za nějakých 2500 Kč s DPH a má hned několik výhod oproti starším deskám s B450 chipsetem. V této cenové relaci je snad jediná s lepším audio kodekem Realtek ALC 1200, nabízí také PCIe Gen3 ve všech slotech a dá se očekávat delší podpora z hlediska nových mikrokódů. Gigbayte nešetřil ani na USB portech, mají u mne velké plus za segment čtyř USB 2.0 portů, které jsou velmi vhodné pro pomalé periferie jako myši a klávesnice. Deska nabídne i funkci Q Flash Plus, což na levnějších deskách není úplně běžné.

Nevýhodou levnější AMD A520 chipsetu je horší konektivita oproti B450/B350 chipsetům, hlavně z hlediska počtu portů, ale nejedná se o nic strašného. Pro naprosto drtivou většinu uživatelů je konektivita dostatečná a navíc všechny PCIe porty z chipsetu jsou nyní rychlejší Gen3.

Testovaná základní deska byla zakoupena v Softcomu a nejedná se tak o nějaký testovací kousek. Jelikož má deska funkci Q Flash Plus a umí flashnout BIOS z USB zařízení bez nutnosti osazeného procesoru, RAM, GPU a tak podobně, využil jsem toho a flashnul jsem na nejnovější BIOS F11i. To se obešlo bez potíží a za tuto funkci u takto levnější desky má u mne Gigabyte malé plus.

Přáslušenství k desce je velmi základní, najdeme zde AORUS logo, DVD s ovladači, manuál a dva SATA 6Gb/s kabely, nechybí i samotná základní deska. V balení není kryt zadního panelu, ten je podobně jako u dražších desek integrovaný, což se poslední dobou objevuje na stále větším množství desek.

Zadní panel poskytuje celkem slušnou portovou výbavu vzhledem k cenové skupině. Najdeme zde PS/2 konektor s podporou Y kabelů, tři USB-A 5Gb/s a jeden USB-A 10Gb/s, dále nechybí čtyři USB-A 2.0, které jsou vhodné pro klávesnice a myši. Deska podporuje i AMD Renoir APU, jako výstupy zde slouží DVI-D(pouze single link) a HDMI 2.1, což je pěkné, osobně bych uvítal ještě DisplayPort, ale většině uživatelů bude tato sada výstupů stačit. Nechybí samozřejmě RJ45 s gigabitovým ethernetem, který poskytuje čip Realtek 8118. Audio pak zařizuje kodek Realtek ALC1200 a najdeme zde pět 3,5mm jacků a optický výstup, toto je opět spíše méně obvyklé na levnějších deskách.

Deska samotná pak působí dost hi-endově a některé komponenty(například chladič chipsetu, který má normálně podsvětlené AORUS logo, ale zde podsvícení loga chybí) sdílí s deskami vyšších řad. V podstatě se jedná o A520 hi-end. Co se PCIe slotů týče, najdeme zde jeden M.2 22110 port, který poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky z procesoru.

Dále je zde primární PCIe x16 Gen3 vyveden přímo z procesoru. Ostatní PCIe sloty jsou pak vyvedeny z AMD A520 chipsetu, což situaci komplikuje, jelikož A520 je ořezaný chipset. Jsou zde ještě čtyři PCIe sloty, tři jsou x1 Gen1 a čtvrtý je x16 fyzicky, nicméně elektricky je zapojen jako x2 Gen3. Trolling je v tom, že efektivně můžeme použít pouze tři přídavné sloty. Poslední dva x1 sdílí konektivitu s x2 slotem, takže po připojení nějaké přídavné karty do dvou spodních x1 přijdeme o větší x2. Můžeme tak zapojit vždy jeden NVMe x4 disk, jednu x16 grafiku a k tomu třeba tři x1 karty, nebo x2 a x1 karty namísto tří x1.

Nyní se podíváme na napájecí kaskádu, ta je spíše slabším článkem, jelikož testovaná deska není nějaký super hi-end pro taktovače, nehledě na to, že A520 platforma přetaktování procesoru nepodporuje(pouze skrze BLCK, ale to nemá smysl). V levém horním rohu desky najdeme stadnardní EPS12V osmipin a dva chladiče, které částečně překrývá plastový designový kryt AORUS. Ten si podle mě v Gigabyte mohli odpustit, může totiž zadržovat nějaké teplo.

Gigabyte napájecí kaskádu popisuje jako 5+3, ale součástkami se explicitně nechlubí. Nakouknul jsem tedy pod chladiče a na PWM kontrolér. Gigabyte zde použil PWM kontrolér Renesas RAA 229004, který umí řídit až osm fází a najdeme ho i na některých dalších Gigabyte deskách s B550 chipsety.

Každá z pěti fází pro VCORE je složena z tří MOSFETů výrobce ON Semiconductor, najdeme zde dva MOSFETy 4C06N a jeden 4C10N, přičemž 4C06N umí protlačit až 69A a každý 4C10N až 46A, nicméně nejsem si jist jak přesně jsou zapojené a jaké jsou případné limity. Výrobce uvádí i překvapivě vysoké pracovní a skladovací teploty, -55°C až +150°C. Tři fáze pro VSOC jsou pak složeny z dvojic 4C06N a 4C10N. Gigabyte na desce podporuje i nové Zen3 procesory, nicméně při použití Ryzenů 9 5900X/5950X bych určitě ofukoval chladiče napájecí kaskády.

Co se konektorové výbavy desky týče, najdeme zde toho celkem mnoho. V pravém horním rohu sedí dva RGB headery, tlačítko pro Q Flash Plus, napájecí ATX 24pin konektor a čtyřpin pro ventilátor skříně. Vedle RAM slotů jsou pak ještě dva čtyřpiny pro ventilátory CPU, na fotce však moc dobře vidět nejsou.

Hlavní M.2 22110 slot bydlí přímo pod procesorem a v balení nenajdeme žádný chladič. V sestavě finálně bydlelo SSD Kingston A2000 1TB bez chladiče, což v tomto případě mnoho nevadí, jelikož se nejedná o nějaké hodně topící SSD.

Ve spodním pravém rohu najdeme čtyři SATA 6Gb/s porty, což drtivé většině uživatelů zcela jistě vystačí. Dále zde bydlí velký chladič chipsetu AMD A520, který vyrábí společnost Asmedia. Chladič je připraven pro podsvícení loga AORUS za pomoci RGB LED, ale na desce tyto LEDky nenajdeme. Podsvícené je pouze logo AORUS přímo v PCB hned vedle chladič. V tomto rohu bydlí pinoviště pro přední panel skříně, 19pin pinoviště s dvěma USB 5Gb/s porty a dvě pinoviště s celkem čtyřmi USB 2.0 porty.

Zbytek pinů je rozprostřen tradičně ve spodní části desky. Nadjeme zde další čtyřpin pro ventilátor(poslední sedí nad hlavním PCIe x16 slotem) header pro sériový port, TPM header(dle mého názoru zbytečný, všechny Ryzeny mají PSP a fTPM integrované), dva RGB LED headery, LED_DEMO header(po připojení externího zdroje svítí všechny RGB LEDky a RGB LED headery na desce) a přední audio header.

Celkově tak deska působí velmi slibně vzhledem k výbavě. Nevýhodou A520 chipsetu je nemožnost přetaktování, můžeme zkusit měnit BLCK, ale daleko se nedostaneme. AMD Ryzen 5 3500X boostuje všemi šesti jádry v zátěži na nějakých 3942 MHz. BLCK jsem stabilně dostal až na 103 MHz a procesor pak boostoval všemi jádry na 4017 MHz, nicméně toto nastavení jsem zrušil, jelikož jsem chtěl otestovat systém ve standardním nastavení a koncovým uživatelům jsem chtěl dodat funkční a stabilní sestavy. Možná pro vlastní LAN party PC bych to nechal, pokud by to bylo stabilní.

Zbytek sestavy vypadal tak, že jsem osadil k sestavě zakoupené paměti 2x HyperX KHX3200C16D4/8GX, tedy 2x8GB DDR4-3200 CL16-18-18-36 1T, XMP naštěstí na A520 normálně funguje. Jako chladič posloužil superherní CoolerMaster Hyper 411R, který má velmi zvláštní uchycení do AM4 patice, musíte použít jejich plastový backplate, mnohem lepší by bylo, kdyby se chladič rovnou šrouboval do kovového backplate, který je rovnou na desce. Jako SSD posloužilo Kingston A2000 1TB, grafická karta Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME a zdroj Corsahir HX1200. Na počítač jsem nainstaloval Windows 10 Pro v2004.

BIOS

BIOS má tradiční Gigabyte rozhraní, Gigabyte se neobtěžoval odstranit některé volby pro přetaktování procesoru, což může být matoucí, jelikož na A520 platformě není možné standardně taktovat, jedině přes BLCK a to velmi omezeně.