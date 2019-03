RECENZE: Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti GAMING OC 6G - Turing bez RTX

Podobně jako nedávno testovaná GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti patří do generace Turing, nemá ale různé RTX vychytávky, což dává smysl, protože RTX a DLSS by na této kartě bylo spíše smutné z výkonnostního hlediska. Některé Turing vychytávky ale zůstávají, například vylepšený výkon v DirectX 12 a Vulkanu díky novým „Turing“ shaderům a také zde najdeme dražší GDDR6 paměti.

Z hlediska výkonu karta defacto nahrazuje GTX 1070, nabízí ale nižší cenu a lepší provozní vlastnosti, trochu škoda je pouhých 6GB VRAM, nicméně pokud by karta měla 8GB, byla by nejspíše o dost dražší a vyžadovalo by to 256-bit sběrnici, navíc by tak RTX 2060 nedávala smysl.

Pokud ji srovnáme s GTX 1060 6GB, je o něco dražší. Nicméně už z papírových parametrů můžeme poznat, že je GTX 1660 Ti rychlejší, má více texturovacích jednotek, více shaderů, rychlejší paměti a lehce vyšší frekvence.

Testovaný model od Gigabyte má víceméně jen zvednutý maximální boost, NVIDIA udává cca 1770MHz, testovaná karta má dosahovat alespoň 1860 MHz při boostu, nicméně v herní zátěži se GPU točí někde v rozpětí 1905-1915 MHz. Paměti pak tikají na efektivních 12GHz, jsou tedy o něco pomalejší než na RTX 2060, ale výrazně rychlejší než GDDR5 na GTX 1060, rozdíl v propustnosti je nějakých 96 GB/s, což je přesně jedna třetina.

Přidávám tedy ještě srovnávací tabulku parametrů referenčních GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1060 a GTX 1070 Ti, jelikož nemám normální GTX 1070 a na test jsem použil GTX 1070 Ti zapůjčenou ze Softcomu.

GTX 1660 Ti GTX 1060 GTX 1070 Ti GPU TU116, 12nm TSMC GP106, 16nm TSMC GP104, 16nm TSMC Frekvence GPU 1500 MHz 1506 MHz 1607 MHz GPU Boost 1770 MHz 1709 MHz 1683 MHz SPs 1536 1280 2432 TMUs 96 80 152 ROPs 48 48 64 Paměť 6GB GDDR6 12GHz 6GB GDDR5 8GHz 8GB GDDR5 8GHz Paměťová sběrnice 192-bitová 192-bitová 256-bitová Propustnost paměti 288 GB/s 192,2 GB/s 256,3 GB/s TDP 120 W 120 W 180 W

Testovaná karta od Gigabyte používá tradiční tříventilátorový Windforce chladič, vzhledově se tak moc neliší od ostatních GB karet spadajících do série Gaming. Jisté změny oproti RTX 2060 a RTX 2070 tu ale jsou. Zmizel kovový backplate a nahradil ho plastový, který překrývá PCB karty až dozadu a to je podle mě škoda, část chlazení totiž kartu přesahuje. Bez backplate by se mohlo o něco lépe odvádět odpadní teplo, ale protože se jedná o kartu, která bude mít po továrním přetaktování cca 130W TDP, není to vlastně ani moc velký problém, teplo se standardně odvádí škvírami po stranách karty.

Gigabyte se chlubí modifikovaným chladičem, kde se všechny tři ventilátory neotáčí stejným směrem a údajně to zlepšuje airflow. Oproti RTX 2060 a RTX 2070 má chladič dokonce tři heatpipes, které odvádí teplo pryč z GPU. Logo Gigabyte je pak tradičně podsvíceno RGB LEDkami, které lze softwarově ovládat.

Karta má dále celkem čtyři výstupy na monitor, najdeme zde tři DisplayPorty a jeden HDMI výstup. Přídavné napájení obstarává jeden osmipinový konektor. Karta navíc nijak nepřesahuje výšku PCIe záslepky, což může teoreticky být problém ve starých skříních a je natažena spíše do délky, i tak je poměrně lehká a PCIe slot na desce jistě neutrhne. (:

Co se týče příslušenství, v krabici najdeme pouze CD s ovladači a Quick start guide, mimo samotné karty zde není nic dalšího.

Testovací sestava

Na závěr ještě představím testovací sestavu, tentokráte se jedná hardware, se kterým se budete moci potkat v recenzích již příští týden. Protože se mi jevila GTX 1660 Ti jako vhodná karta pro FullHD rozlišení, použil jsem i platformu, která by takovou kartu neměla v FHD brzdit. Jako deska zde slouží ASUS ROG MAXIMUS XI GENE, na které sedí Intel Core i5-8600K ES přetaktovaný na 4,9GHz a to na všech šesti jádrech. Paměti pak běží s nominálním XMP profilem a jedou tak na 3200 MHz efektivně. Procesor pak chladí be quite! Pure Rock 150W vzduchový chladič a celý systém bydlí ve skříni NZXT H500i, která se od H500 liší primárně RGB kontrolérem.

Jako OS jsem použil Windows 10 Pro v1809 a to sice aktuální a opatchované. U grafických karet AMD jsem použil ovladače verze 19.2.3 a u NVIDIA GeForce karet jsem použil ovladače ve verzi 419.17.

Konfigurace tedy vypadá následovně: