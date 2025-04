RECENZE: Framework Laptop 16, je libo modulární klávesnici a vyměnitelné GPU?

Po relativně nedávné recenzi Framework Laptopu 13 jsem měl v plánu podívat se i na větší model s šestnáctipalcovou obrazovkou. Díky novým grafickým kartám ale tato recenze získala nějaké zpoždění a to i z důvodu Framework Gen2 události, kde se očekávalo představení nového hardwaru.

Trochu jsem se obával, že dojde na vydání nové desky s novými procesory pro Framework 16 a tato recenze tak bude do jisté míry obsoletní. To se nakonec nestalo, ale lze očekávat, že se ještě tento rok dočkáme nové základní desky pro Framework 16, velmi pravděpodobně s procesorem společnosti AMD, stejně jako u menšího modelu(a nebo také ne).

Větší Framework Laptop 16 je více modulární, než menší třináctipálcový model. Nabízí totiž zcela modulární klávesnici, palmrest a vyměnitelný "zadní modul", kde standardně bydlí jen ventilátory, ale můžeme tam osadit například Radeon RX 7700S nebo desku s dvěma M.2 2280 PCIe Gen4 x4 sloty. Navíc existují různé projekty, které chystají různé speciální moduly pro tento slot.

Cena notebooku se odvíjí dle konfigurace, Framework Laptop 16 můžeme zakoupit v DIY edici s Ryzenem 7 7840HS bez RAM, SSD a OS již od nějakých 39 790 Kč včetně DPH. Osobně bych vždy volil Ryzen 7 7840HS, příplatek 5700 Kč za Ryzen 9 7940HS mi moc nedává smysl, jelikož maximální napájecí limit notebooku je 54 Wattů a 7940HS nabízí pouze 100 MHz vyšší taktovací frekvenci(iGPU může také tikat na 3GHz oproti 2,9GHz).

Testovaný model byl zakoupen před několik měsíci v DIY variantě včetně numerického bloku. Framework notebooky na recenze nepůjčuje, cílem bylo FW16 otestovat, nasadit do provozu a velmi pravděpodobně se z něj stane tak trochu Théseova loď, pokud mezitím Framework nezkrachuje.

Pro jistotu znovu vypíchnu, že jednou z hlavních myšlenek Frameworku je neironická udržitelnost, tedy zakoupený notebook můžeme opravit, pořídit všechny náhradní díly i několik let po jeho vydání a také ho můžeme upgradovat. Za pár let tak můžeme původní základní desku nahradit za modernější s výkonnějším HW, ale zbytek notebooku může zůstat stejný.

Notebook zakoupený v "Slož si sám" variantě dorazí částečně rozložený, musíme si tak smontovat základový plech, modulární klávesnici a bezel kolem displeje. Samozřejmě je třeba osadit i vnitřnosti notebooku, než ho zaklopíme. K notebooku dostaneme i sadu Framework lepíků Framework šroubovák, který má vyměnitelný otočný bit. Na jedné straně je torx 5 a na druhé Philips 0.

Skvělé je, že všechny náhradní díly a komponenty notebooku si lze koupit přímo přes eshop Frameworku, zatím vše prodávají přímo sami a nejsou tak žádní přeprodejci, což může mít výhodu v nějaké kontrole kvality. Za mě je to super, protože ne u všech zařízení lze snadno nakoupit veškeré náhradní díly, je to takový opak toho co dělá Apple.

Pokud jste menší/střední firma, může být zajímavé si servisní úkony dělat po vlastní ose, veškerá dokumentace i náhradní díly jsou běžně dostupné a nemusíte čekat klidně i týdny, než <název společnosti vložit zde> naskladní náhradní díly a pošle technika. To je něco, co je mi velmi sympatické, protože mě občas nebaví opravovat drobné chyby jako špatně zacvaknuté plastové zobáčky, nedotažené šroubky a tak podobně.

Framework Laptop 16 využívá stejné moduly jako ostatní Frameworky. Oproti menšímu FW13 má k dispozici celkem šest slotů, přičemž nemá integrovaný 3,5mm audio jack, ten existuje ve formě přídavného modulu. Moduly pak mohou mít třeba USB-C konektor s podporou USB4, USB-A 10Gb/s, HDMI, DisplayPort, microSD, SD slot, 2,5 GbE síť a to je vlastně vše v základní nabídce Frameworku.

Kolem Frameworku existuje celkem velká komunita a vznikají tak různé neoficiální moduly, třeba dva USB-A porty vedle sebe, nebo USB-A modul s interním USB2.0 portem, kam lze připájet rozebraný Logitech Unifying dongle a nesežere nám pak USB-A port. Framework vypustil na veřejnost všechna potřebná data a tak si modul může ukuchtit skoro každý. Vše je zdokumentováno, což je úžasný přístup.

Z tohoto důvodu nemohu moc popisovat, na které straně notebooku jsou jaké porty, protože každý uživatel si může připojit různé moduly dle chuti. Můžete si osadit klidně šest 2,5 GbE ethernetových portů, protože proč ne. Já jsem primárně využíval konfiguraci dvou USB-C portů, dvou USB-A, jeden ethernet a HDMI/DisplayPort výstup.

Podobně jako Framework Laptop 13, i větší šestnácka má určité omezené, co kam můžeme osadit. Týká se to hlavně obrazových výstupů a napájecích portů. Pouze dva porty podporují plné USB4, zbylé podporují USB 10Gb/s, některé umí i 240W nabíjení a mají DisplayPort výstup. I v tomto případě nabízí Framework užitečnou infografiku.

Všechny moduly je možné vyměňovat za chodu notebooku, vesměs se jedná o USB zařízení a jsou Plug&Play, Framework 16 přežije vyndání všech modulů a jejich opětovné připojení. Pokud si omylem fyzicky nějaký port poškodíme, je snadné ho vyměnit.

Framework Laptop 16 má trochu jinak řešený zámek modulů, na spodní straně notebooku jsou dva jednoduché zámky, každý pro jednu stranu modulárních portů. Oproti menšímu FW13 tak nemusíme držet kus plastu zamáčknutý pro vyndání modulu.

Rozměry Frameworku 16 jsou 356 x 270 x 17,95 milimetrů a hmotnost se pohybuje okolo 2,1 kilogramu, nicméně hmotnost se odvíjí primárně od osazených komponent a modulů, ty mohou v rámci desítek gramů s hmotností zahýbat. Ještě více může s rozměry a hmotností zahýbat grafický modul s Radeonem RX 7700S, pokud ho osadíme, tak hmotnost stoupá na 2,4 kilogramu a rozměry se mění na 356 x 290 x 20,95 milimetrů.

Horní víko Frameworku 16 je hliníkové, přičemž po jeho otevření nás přivítá hlavní vychytávka ve formě modulární klávesnice. Framework 16 nemá klasickou fixní klávesnici, ale nad základní deskou má tenký základový plech, který má několik konektorů, přes které můžeme připojit různé moduly. Tedy klávesnice, numerické bloky, e-ink displeje, RGB LED spacery a jistě se objeví i něco dalšího. Hlavní výhodou je zde vysoká konfigurovatelnost, klávesnici můžeme mít vycentrovanou, nebo si ji můžeme posunout vlevo, vpravo a přidat i numerický blok. Majitelé Microsoft Sidewinder X6 klávesnic jistě ocení možnost mít numerický blok vlevo.

Pro lepší představu jak to celé funguje jsem nahrál krátké video za pomoci business-class Logitech webkamery.

Klávesnice má bílé podsvícení a tři úrovně jasu. Numerický blok se ovládá separátně, protože není spojen s primární klávesnicí. Změna jasu se provádí tak, že vypnete NumLock a podsvícení se pak cykluje za pomoci klávesy Enter.

Já jsem většinu testů prováděl s centrálně namontovanou klávesnicí bez numerického bloku. V rámci nějakého experimentování jsem zjistil, že klávesnice z ThinkPadů T580/T480 mají ideální rozměr. Perfektní. Nyní stačí vyrobit malé PCB, které zkonvertuje konektor Frameworku na Lenovácký a máme téměř dokonalý FramePad. Celé by to pak šlo zakončit palmrestem bez touchpadu. Třeba se k tomu někdy dostanu, ale nejsem v tom sám, jsou lidé, kteří na takovém projektu skutečně pracují.

Po demontáži všech touchpadů, spacerů a klávesnic můžeme demontovat základový plech a odpojit ho ze základní desky. Pod tímto plechem najdeme vnitřnosti notebooku, dostat se dovnitř je tak lehce zdlouhavější, než u menšího Frameworku 13.

Spodní část zabírá velká baterie s kapacitou 85Wh, vedle pak najdeme dva 2W reproduktory, každý z nich má více membrán. V levé části kousek nad baterií najdeme dva M.2 sloty, oba dva poskytují čtyři PCIe Gen4 linky přímo z procesoru. Jeden pojme pouze krátké M.2 2230 SSD a druhý podporuje klasická M.2 2280 SSD. Do krátkého M.2 2230 lze aktuálně osadit SSD s maximální kapacitou 2TB. Menší SSD má k dispozici teplovodivý polštářek, hlavní SSD má pak k dispozici podlouhlý proužek, který teplo odvede do základového plechu pod klávesnicí. Pro testy jsem použil stále slušné Samsung SSD 980 Pro 1TB SSD.

V pravé části desky najdeme dva DDR5 SODIMM sloty, kam můžeme osadit až 96GB RAM celkem, pozitivní je, že deska podporuje i XMP profily. Zakoupil jsem totiž dva Kingston KF556S40IBK2-64 32GB DDR5-5600 CL40 moduly a opravdu běží s profilem nastavující CL-40-40-40-80 1T časování, což je hezké. Většina běžných 5600 MT/s modulů má typicky CL46 časování.

Prostřední části notebooku vévodí chladič, který odvádí teplo do dvou stran. Také zde najdeme třetí M.2 2232 slot, ve kterém je osazena AMD RZ616 WiFi 6E karta, kterou je případně možné vyměnit za jinou.

Nad chladičem najdeme zvláštní plastovou krytku, která schovává dva konektory. Každý konektor poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace a podporují i nějaké extra napájení. Konektory slouží pro hlavní vyměnitelný modul, ten má několik podob.

Ta základní nabízí dva ventilátory. Další varianta tohoto modulu má v sobě dva M.2 2280 sloty, čímž můžeme do notebooku osadit celkem čtyři SSD. Třetí modul je grafická karta AMD Radeon RX 7700S 8GB se 100W napájecím limitem. Zde je prakticky nutnost k notebooku pořídit 180W napájecí adaptér. Grafický modul stojí 11 500 Kč s DPH navíc, což není úplně málo. Mnoho lidí očekává RDNA4 dGPU, snad se tedy dočkáme.

Testovaný model si tak musí vystačit s integrovaným Radeonem 780M, což je v tento moment už starý známý. Oproti Frameworku 13 může benefitovat z vyššího napájecího limitu, ale neočekávám prakticky žádný nárůst výkonu, jelikož další brzdou budou 5600 MT/s paměti.

Procesor není taktéž nějaký nejnovější produkt, ale Zen4 osmijádro AMD Ryzen 7 7840HS. Napájecí limit procesoru je proměnlivý a odvíjí se od napájecího zdroje, který k notebooku použijeme. Procesor má konfigurovatelný napájecí limit efektivně vzato v rozpětí 12~54 Wattů. Pokud do Frameworku 16 připojíme třeba 140W USB-C adaptér, bude ochotný držet 54W, za předpokladu, že se nebude přehřívat a throttlovat.

Což se bohužel v CPU zátěži typu Blender děje. V kombinované CPU+GPU zátěži to ale problém není, protože iGPU ukousne kus napájecího limitu. Pokud použijeme 100W USB-C adaptér, procesor může dlouhodobě držet 45 Wattů. Jakmile použijeme adaptér v rozpětí 85~95W, napájecí limit spadne na úroveň Frameworku 13, tedy 30W dlouhodobě a 35W krátkodobě.

Toto je trochu trolling z hlediska dokování, protože jsem na trhu nenašel žádnou dokovací stanici, která je ochotná posílat více jak 95W. Dokovací stanice ála ASUS SimPro Dock2, DELL WD22TB4 prostě dodají max 95 Wattů, přestože podporují více. Více ale umí dodat za specifických okolností, třeba pokud máte podporovaný model značky DELL, kde pak funguje 130W přes USB-C. Naštěstí Framework 16 podporuje detekci silnějšího adaptéru a není tak problém připojit libovolnou dokovací stanici k notebooku a nějaký 140/180/240W USB-C adaptér, pro napájení se pak použije silnější adaptér. Nebo se musíme smířit s nižším výkonem procesoru, pokud napájíme pouze dokem. Na druhou stranu pro běžnou práci to nevadí a notebook je takto velmi tichý i v zátěži.

Pro zajímavost dodám, že novější Frameworky 16 využívají Honeywell PTM7958 pro přenos tepla z APU do chladiče, původní FW16 používal tekutý kov, ale PTM7958 je asi o něco příjemnější v rámci výroby a pozdější údržby.

Konfigurace testovaného Frameworku 13 vypadala takto:

AMD Ryzen 7 7840HS 8C/16T - 3,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3 cache, 54W TDP, 4nm

2x32GB RAM DDR5-5600 CL-40-40-40-80 1T

AMD Radeon 780M

16,1" 2560x1600, IPS, 60~165 Hz FreeSync, 100% DCI-P3, 500 nitů

Samsung SSD 980 Pro 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

AMD RZ616E WiFi 6E + Bluetooth

1080p 60 FPS webkamera

4 cell, 85Wh baterie

Windows 11 Pro 24H2

Framework oficiálně podporuje Windows 11 a několik Linuxových distribucí, nicméně je možné provozovat i nepodporované distribuce Linuxu a také Windows 10, ale je to samozřejmě na vlastní riziko. Já jsem primárně testoval ve Windows 11, ale Linux Mint 22 s Cinnamonem fungoval skvěle taktéž.

Stejně jako ostatní modely, i zde můžeme nainstalovat ovladače ve Windows skrze jeden balík, který nainstaluje ovladače čipsetu, grafické karty, WiFi, Bluetooth, audio, čtečky otisků prstů, 2,5GbE ethernetu, čtečky SD karet a displeje. Ovladače čipsetu jsem vzal přímo od AMD a upgradoval jsem i ovladače Radeonu 780M přímo od AMD, nicméně během jejich instalace mi notebook zcela zamrznul a musel jsem ho natvrdo vypnout. Po zapnutí jsem zjistil, že se ovladače úspěšně nainstalovaly i přes zamrznutí a vše fungovalo jak má.

Vyzkoušel jsem i hromádku dokovacích stanic a se všemi fungoval Framework 16 perfektně. To samozřejmě neznamená, že bude fungovat úplně s čímkoliv, ale skoro bych tomu i věřil. Konkrétně jsem otestoval Lenovo ThinkVision T27hv-20, Lenovo ThinkPad USB-C Universal Dock 90W 40AY0090EU, ASUS SimPro Dock 2, i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W, i-Tec USB-C Metal nano Dock 2x DP HDMI with LAN 100W PD, DELL WD19S USB-C Docking Station 130W, DELL WD22TB4 USB-C dock.

Je třeba mít na paměti, že s většinou těchto doků se sníží výkon, jelikož notebooku pošlou něco mezi 65 až 95 Watty.

A nyní hurá na testy!