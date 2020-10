RECENZE: Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G

Ohledně GeForce RTX 3000 toho bylo napsáno hodně a tak nebudu velmi detailně rozebírat architektonické změny a prezentace. Zaměřím se primárně na testovanou kartu a srovnání výkonu s ostatními.

Případné zájemce odkážu na několik starších článků:

Pokud Vás zajímá podpora Linuxu, aktuální stav je takový, že NVIDIA vydala beta verzi ovladačů 455.23.04 pro Linux, přičemž nouveau zatím RTX 3000 řadu nepodporuje a pokud máte nouveau zapnuté, počítač vám stejně jako mně zatuhne během startu. Pokud chcete RTX 3090 provozovat v Linuxu, je to možné s beta verzí ovladače.

Za zmínku stojí fakt, že NVIDIA RTX 3090 pozicuje jako náhradu předchozích grafik značených jako Titan. Hlavně je vyzdvihováno velké množství GDDR6X paměti, celých 24GB, což je velký nárůst oproti předchozím kartám. Lze tak očekávat, že karta si dobře povede v situacích, kdy je třeba mnoho VRAM, třeba v Blenderu.

Nicméně osobně nesouhlasím s tvrzením, že GeForce RTX 3090 nahrazuje karty řady Titan. Ano, má vyšší výkon a velké množství VRAM. Nicméně ovladače spadají do GeForce řady, to znamená omezení NVENC streamů na maximální tři, není možné použít pro virtualizaci SR-IOV a také zde nejsou softwarové optimalizace pro některé CAD/CAM programy. Tyto vlastnosti měly předchozí Titan karty a Quadro. Nicméně Quadro nabízí opravdové certifikace, určení pro náročný provoz, ECC a tak podobně. Titany byly oblíbené i v univerzitách, takže si myslím, že RTX 3090 bude v tomto kontextu méně zajímavá karta a je možné, že se dočkáme časem i opravdového Ampere Titanu.

Gigabyte mi zaslal kartu v běžném prodejním balení, přičemž karta bude cestovat do dalších redakcí, takže jsem neprováděl nějakou rozborku chladiče a nezkoumal jsem tak vnitřní konstrukci a tak podobně. Krabice má překvapivě běžné rozměry a uvnitř toho jak je poslední roky zvykem nenajdeme. Víceméně je zde papírový manuál a kartička s informací o prodloužené záruce. Což je velmi zajímavé a myslím, že Gigabyte je zatím v tomto jediný. Pokud se totiž registrujete na AORUS portálu, můžete získat extra rok záruky na svou grafickou kartu, celkem tak získáme čtyři roky, což je celkem pěkné. Většina výrobců nabízí tři roky, některé modely mají občas i jen dvouletou záruku.

Karta samotná není nijak extra masivní, zabere samozřejmě tři sloty, ale to je u hi-endu víceméně standard. Chladič je tříventilátorový, jak jsme u těchto karet zvyklí, jeden ventilátor uprostřed se pak točí proti směru ostatních, což má zlepšit tok vzduchu. Za zmínku stojí, že ventilátor nejblíže výstupům na monitory je pouze 8cm v průměru, ostatní ventilátory mají 9cm průměr.

Karta má i poměrně zvláštní výkus, zde bydlí NVLink konektor, bohužel není úplně standarizováno jeho pozicování, takže karty různých výrobců včetně NVIDIA FE karet mají tento konektor na různých místech, pokud plánujete SLI, je víceméně nutné mít opravdu stejné karty. Nicméně SLI je prakticky mrtvé, takže to mnoho lidí trápit nebude. Výkus je zarovnaný s krytkou portů, to může v některých skříních usnadnit montáž, jelikož je takto dobrý přístup ke šroubkům. Zní to možná jako blbost, ale občas u některých karet a skříní narážím na problém, že se mi špatně dostávají prsty do této mezery.

Co se výstupů na monitory týče, Gigabyte zde osadil tři velké DisplayPort 1.4a a také dva HDMI 2.1 výstupy. Bohužel RTX 3090 podporuje maximálně čtyři monitory, zde je pořád konkurence napřed i u slabších karet(například dříve testovaná Gigabyte AORUS Radeon RX 5700 XT má šest výstupů a umí i šest monitorů), nicméně pro drtivou většinu uživatelů je tato konektivita zcela dostatečná.

Zadní stranu PCB kryje plech, který je perforovaný, na malém kusu se nám zde směje kus chladiče, horký vzduch tak může stoupat vzhůru, podobně jako to měly kdysi Radeony Fury a některé Vegy. Také zde můžeme vidět záslepku pro nový NVLink a přepínač BIOSů.

Karta má dva BIOSy, OC a Silent. OC BIOS nastavuje napájecí limit na 370 Wattů a oficiální boost je až 1755 MHz(karta může boostovat výše, pokud to umožní okolnosti), ventilátory se v tomto režimu točí rychleji. Silent BIOS bude dle mého názoru pro většinu uživatelů zajímavější, jelikož ventilátory se točí pomaleji, nápajecí limit je snížený na 350 Wattů, ale propad výkonu je prakticky v rámci jednotek procent. Prostor pro nějaké extra přetaktování zde také není, teplotní limit lze navýšit z továrních 91°C na 95°C, napájecí limit lze pak navýšit ze 100% na 105%. Takto mi šlo na frekvenci GPU přidat asi 40MHz a na GDDR6X pamětech jsem přidal nějakých 500MHz efektivně, efektivní takt pak bych namísto 19,5GHz nějakých 20GHz a nějaké drobné. Nicméně tato úprava kromě zvýšení spotřeby nepřidá prakticky žádný výkon.

Co se GPU boostu v hrách týče, s OC BIOSem se takt GPU držel většinou v rozmezí 1695-1795 MHz, se Silent BIOSem pak spíše okolo 1620-1650 MHz.

Hodně se řešily kondenzátory na zadní straně jádra. Gigabyte zde používá šest kvalitních PS-CAPů a také snad jako jediný výrobce osadil VŠECHNY doplňující SMD kondenzátory okolo těchto hlavních. Chlubí se, že celková kapacita k dispozici je větší, než na FE kartách. Zajímavé je, že někteří výrobci osadili několik MLCC segmentů, ale doplňující kondenzátory okolo na těchto kartách nenajdeme. Některé karty tak paradoxně může narazit na trable díky nedostatečné kapacitě, jelikož MLCC kondenzátory mají velmi malé kapacity.

Rovnou uvedu, že během testování jsem nenarazil na žádné trable se stabilitou, pouze iniciálně, ale ty jsem si způsobil přetaktováním FCLK u procesoru, po snížení z 1867MHz na 1833MHz a zpomalení RAM na 3666 MT/s se potíže vyřešily. Také jsem nenarazil na trable z hlediska zdroje, v testu používám Seasonic SSP-750RT 80Plus Gold OEM zdroj, který má navíc postaru dvě 12V větve. Toto bych doporučil jako rozumné minimum, pokud nemáte hromadu dalších PCIe karet nebo přetaktovaný procesor. Hlavně některé Intel procesory deváté a desáté generace jsou ochotné po přetaktování odebírat klidně přes 200+ Wattů, což může způsobit společně s 370W TDP grafikou jisté potíže. Pokud máte masivně přetaktované CPU, určitě bych pro jistotu využil alespoň 850W zdroj, možná pro jistotu 1kW, aby byla rezerva.

Grafická karta má na boku RGB LEDkama podsvícené logo Gigabyte, které můžeme konfigurovat za pomoci Gigabyte RGB Fusion, žádné další svítící prvky karta nemá. Co se napájení týče, jsou zde dva osmpiny. Ty jsou poněkud zvláštně umístěné, jedná se v podstatě o prodlužky, které vedou do hlavního PCB, což může teoreticky způsobit vyšší odpor na těchto propojkách. Pro normální použití to problém nebude. Co se odběru týče, GPU-Z reportuje odběr okolo 149-153 Wattů na každém osmipinu, z PCIe slotu si karta bere dalších 60 Wattů, tedy toto platí v 370W TDP režimu.

Pro zajímavost přidávám menší velikostní srovnání s Gigabyte AORUS Radeonem RX 5700 XT (na fotografii zcela nahoře), uprostřed pak sedí nová RTX 3090 a vespod najdeme Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11GB. RTX 3090 tedy není nijak zvlášť masivní, víceméně je jen o něco delší, než RX 5700 XT a je podobně tlustá jako RTX 2080 Ti.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L a posunuté jsou pouze paměti na 3666 MT/s s časováním CL16-17-17-17-36 1T. FCLK a rychlost RAM je v poměru 1:1, FCLK běží na 1833 MHz a paměti takto jedou na 3666 MT/s. Původně to mělo být 1867MHz pro FCLK a 3733 MT/s pro paměti, jenže jsem měl potíže se stabilitou a neměl jsem čas to ladit.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 3900X

ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3733 CL17 RAM

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v2004

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible, tedy FreeSync.

Co se grafických ovladačů týče, nainstaloval jsem nejnovější dostupnou verzi v době testování, pro GeForce jsem použil ovladač verze 456.38 a pro Radeony verzi 20.8.3.