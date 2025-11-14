RECENZE: MSI Vector 16 HX - aneb mobilní Intel Arrow Lake na steroidech
Kapitoly článků
Po nedávné recenzi notebooku s Intel Arrow Lake procesorem jsem měl možnost otestovat další stroj, který je postavený na podobné platformě. Hlavní změnou je ale trochu výkonnější hardware a vyšší napájecí limit CPU a GPU části. MSI Vector 16 HX AI tak může být pro případné hráče zajímavější, než ASUS ROG Zephyrus G16(toto srovnání není zcela fér, protože se jedná o trochu odlišné notebooky).
Testovaný model se prodává za 57 990Kč včetně DPH a konfigurace vypadala takto:
- Intel Core Ultra 7 255HX 20C/20T - 2,9GHz, Turbo 5,2GHz, 30MB L3 cache, 80W TDP, 3nm
- 2x16GB RAM DDR5-5600 CL46-45-45-90 2T
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12GB
- AU Optronics B160QAN02.3 16" 2560x1600, IPS, 60~240 Hz, 100% DCI-P3, 500 nitů
- Micron 2500 1TB, M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
- Intel AX211 WiFi 6E + Bluetooth
- 1080p 60 FPS webkamera
- 4 cell, 90Wh baterie
- Windows 11 Pro 24H2
Existuje i levnější konfigurace s FullHD displejem a 16GB RAM, nebo dražší model s Intel Core Ultra 9 275HX a RTX 5080.
Testovaný model tak sedí "veprostřed". Notebook dorazil ve svém standardním prodejním balení, v krabici tak najdeme samotný notebook, jednoduchý manuál a 330W napájecí adaptér, což samo o sobě značí vyšší napájecí limity některých komponent.
Rozměry notebooku jsou 357 x 284 x 22.20-28.55 milimetrů, hmotnost pak dosahuje slušných 2,7 kg.
Horní víko je kovové a najdeme na něm tradiční logo MSI s drakem.
Porty jsou rozmístěny na třech stranách notebooku, na zadní straně najdeme dva výdechy chlazení, HDMI 2.1 výstup, RJ45 poskytující 2,5GbE, napájecí konektor a zdířku pro zámek typu Kensington.
Na levé straně notebooku se nachází další výdech chlazení, LEDka stavu baterie, velká čtečka SD karet a dva USB-C porty. Oba dva porty poskytují ThunderBolt 5 konektivitu, DisplayPort a až 100W napájení pro notebook samotný.
Na pravé straně najdeme další výdech chlazení, 3,5mm audio combo jack a dva USB-A 10Gb/s porty.
Po otevření víka notebooku nás přivítá klávesnice s numerickým blokem, kde jsem celkem tradičně nepříliš nadšen z rozložení kláves. Je zde klasické zapínací tlačítko v pravém horním rohu a zúžený numerický blok, což je horší z hlediska používání. Bylo by lepší, kdyby nebyl přítomný vůbec, nebo kdyby byla klávesnice rozšířená více ke krajům notebooku, to by mohlo ergonomii zlepšit v kombinaci s normálním numerickým blokem.
Klávesnice je podsvícená za pomoci RGB LED a má dvacet čtyři zón, jejich podsvícení můžeme konfigurovat v utilitě MSI Center.
Displej je pak slušný 16" 2560x1600 panel, který má obnovovací frekvenci až 240Hz a nad ním najdeme ještě 1080p webkameru a také IR kameru, která je třeba pro Windows Hello. Pozitivní je, že webkamera má i zabudovanou krytku s přepínačem.
Spodní víko drží na místě celkem třináct šroubků, vyrobeno je z plastu a nenajdeme na něm žádný přídavný chladič pro PCIe NVMe SSD. Poněkud překvapující je zdířka pro zámek typu Kensington, na místě ho drží jeden šroubek jde velmi snadno demontovat.
Dovedu si představit, že nějaký lapka by mohl tento zámek celkem snadno vytrhnout a zachovat funkčnost notebooku. Nebo dokonce odšroubovat onen jeden šroubek za pomoci vrtačky či dremelu. Šroubek, který zámek drží na místě je navíc snadno přístupný, stačí odklopit horní plastový díl za displejem.
Po odklopení spodního krytu nás přivítají vnitřnosti notebooku. Můžeme vidět, že nemalou část zabírají měděné heatpipes a chladiče CPU+GPU. Společný napájecí limit CPU a GPU je dle MSI až 205 Wattů, pokud použijeme Overboost Ultra technologii, což standardně není zapnuté a napájecí limit je tak lehce nižší.
Notebook má dva SODIMM DDR5 sloty, údajně podporující i propustnost 6400 MT/s, osazeny byly dva 16GB DDR5-5600 CL46 moduly a pokud by bylo třeba, je celkem snadné je vyměnit.
Dále zde najdeme dva M.2 2280 PCIe Gen4 x4 sloty, v jednom z nich pak bylo osazeno Micron 2500 1TB SSD. Po nedávné recenzi ASUS ROG Zephyrusu G16 jsem si trochu povzdechl, jedná se opět o spíše levné QLC SSD a nemůžeme tak očekávat nějaký vysoký výkon. O tom ale až později.
Můžeme také vyměnit WiFi modul, MSI osadilo starší Intel AX211 WiFi 6E čipset, což je pořád pro drtivou většinu lidí dostatečné. WiFi je totiž hobby technologie a s kabelem to jde lépe, proto má notebook i RJ45 port, který obsluhuje 2,5 GbE čipset.
Neposledně je vyměnitelná i samotná baterie, servisovatelnost notebooku se tak jeví být celkem slušná, byť nevím, jak je na tom například klávesnice, zda je zanýtovaná do palmrestu, nebo jen přišroubovaná. Osobně doufám v druhou možnost.
Co se týče hardwaru, testovaný kus byl osazen procesorem Intel Core Ultra 7 255HX, jedná se o výkonnější model Arrow Lake z řady HX, takže může mít vyšší napájecí limit, větší L3 cache a jinou konfiguraci jader. Tyto procesory například zcela postrádají LP jádra, mají jen P a E jádra.
Konkrétně má tento kus k dispozici osm velkých jader, která mohou tikat až na 5,2 GHz a pro MT výkon zde máme ještě extra dvanáct E jader. Napájecí limit procesoru se dlouhodobě držel na hodnotě 80 Wattů.
Notebook má k dispozici MUX čip, který jsem využil a mimo testů výdrže na baterie jsem jako primární GPU používal přídavnou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12GB. Standardně si toto GPU může sosat až 120 Wattů. Díky MUX čipu můžeme maximalizovat výkon, což je pozitivní.
Na Vectoru byly samozřejmě předinstalovány Windows 11 Home 24H2 a také nějaký ten software navíc. Nechybí tradiční Norton 360, který jsem poslal do věčných lovišť, Ostatní software můžete vidět na screenshotu níže.
Pro některá nastavení notebooku je třeba použít utilitu MSI Center, v ní můžeme konfigurovat napájecí profily, limity, chování ventilátorů, přepínat MUX čip, aktualizovat ovladače a tak podobně.
Diskuse ke článku RECENZE: MSI Vector 16 HX - aneb mobilní Intel Arrow Lake na steroidech