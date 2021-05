RECENZE: Gigabyte Z590I VISION D a Intel Core i9-11900K

Je to již nějaký ten pátek, co Intel vydal zbrusu novou platformu Rocket Lake, přibyly nám nové velmi rychlé procesory a nový chipset Z590, který mimo možností přetaktování nabídne extra čtyři PCIe Gen4 linky přímo z procesoru pro jeden NVMe disk. Po nedávném testu procesoru Intel Core i7-11700KF jsem se pustil do otestování pořádného Core i9 procesoru, který nabízí dokonce osm fyzických jader. Jedná se o vlajkovou loď Intelu pro socket LGA1200, Core i9-11900K koupíte v obchodech za nějakých 14-15 000 Kč s DPH, což je upřímně poněkud vysoká cena za osmijádro v roce 2021. Osmijádrový AMD Ryzen 7 3700X s lehce nižším výkonem koupíte za poloviční cenu, další alternativou je třeba Ryzen 7 5800X za nějakých 11 000 Kč s DPH a nějaké drobné. Nebo dříve testované Core i7-11700KF.

Výkon testovaného procesoru se navíc masivně odvíjí od napájecích limitů, které jsou nastavené na základní desce, většinou výrobci napájecí limit značně navýší oproti specifikacím Intelu a pokud se dodrží specifikace Intelu, procesor bude značně pomalejší. Na druhou stranu je třeba připravit si masivní chladič, pokud chcete procesor uchladit v 250W režimu. Core i9-11900K mi dorazil společně s deskou ve speciálním obalu pro recenzenty, v obří krabici bydlí víceméně jen samotný procesor.

Menší zajímavostí Core i9-11900K je integrované grafické jádro Intel Graphics UHD 750, nejedná se tedy o iGPU ála Intel Xe, ale spíše o vylepšené UHD 620/630. iGPU jsem otestoval také, ale měl jsem potíže s ovladači, Intel měl na svých stránkách nefunkční ovladač, resp. nebyla zde podpora pro UHD 750. Naštěstí někdo z Intelu o tomto problému napsal na Twitteru a díky tomu jsem si po testovacím víkendu mohl stáhnout ovladač, který byl označený stejnou verzí na stejné stránce, ale fungoval.

Nyní k samotné základní desce, jedná se o hi-endový model společnosti Gigabyte a prodává se i za relativně hi-endovou částku, připravte si necelých osm tisíc Kč s DPH. V kompaktní krabičce najdeme i tradiční hromádku příslušenství, dva SATA 6Gb/s kabely, prodlužováky RGB pinovišť, tři speciální 4pin redukce pro ventilátory(na desce je velmi málo prostoru a tak Gigabyte zmenšil čtyřpinové PWM konektory pro ventilátory, namísto dvou velkých čtyřpinů zde najdeme tři menší čtyřpiny), WiFi 6 antény, manuál a CD s ovladači.

Základní desky miniITX formátu typicky nemají mnoho prostoru i pro zadní panel, jelikož zde často bydlí chlazení napájecí kaskády, nebo přídavný osmipin pro napájení procesoru. Gigabyte zde osadil vstup DisplayPortu(slouží k propojení s grafickou kartou v kombinaci s Thunderbolt 4 rozhraním), dva USB-C porty, které nabízí Thunderbolt 4 a 10Gb/s USB konektivitu, tyto USB-C porty mají v sobě i DisplayPort 1.4 a slouží tak jako primární výstup pro připojení monitoru, pokud se rozhodneme použít iGPU. Dále zde najdeme tlačítko pro funkci Q-Flash Plus, dva RSMA konektory připojené do Intel AX200 WiFi 6 chipsetu, RJ45 připojený do Intel I225-V 2,5GbE chipsetu. Výbavu zakončuje šest USB-A portů, čtyři 5Gb/s a dva 10Gb/s, nechybí i dva 3,5mm audio jacky připojené do Realtek ALC4080 kodeku, poněkud překvapující je, že jsou zde pouze dva jacky.

Nyní se podíváme na desku shora, Gigabyte u své Vision řady využívá líbívé bílé barevné schéma. Všechny chladiče a krytka LGA socketu mají bílý potisk. Deska má podobné rozložení komponent jako Gigabyte AORUS I X570, nicméně první M.2 slot a chipset nemá na tomto modelu aktivní ventilátor, chlazení je plně pasivní. Bohužel někdo přede mnou zcela rozbil hlavu šroubu, který drží chladič VRM a prvního M.2 slotu, z tohoto důvodu jsem neprovedl rozborku celé desky.

Na desce najdeme jeden PCIe x16 slot, který podporuje i PCIe čtvrté generace, ale pouze za předpokladu, že osadíme procesor Intel jedenácté generace. Nad PCIe x16 slotem bydlí první M.2 2280 PCIe Gen4/3 x4 slot připojený přímo do procesoru. Druhý M.2 slot bydlí na zadní straně desky a nabídne čtyři linky třetí generace, jelikož je připojen do Intel Z590 chipsetu.

V horní části desky najdeme osmipinový konektor pro napájení procesoru společně s čtyřpinem pro připojení ventilátoru. Dále zde najdeme tři zmenšené čtyřpiny pro ventilátory, které připojíme za pomoci redukcí.

Zbytek konektorů bydlí na pravé straně podél DIMM slotů, najdeme zde 24pin ATX konektor, čtyři SATA 6Gb/s porty připojené do Intel Z590 chipsetu, 19pin konektor pro připojení dvou USB 5Gb/s portů v předním panelu skříně, přední USB-C 10Gb/s konektor, dva USB2.0 porty, RGB header a pinoviště pro zapnutí desky, reset a LEDky.

Na zadní straně desky najdeme kovový kryt, který slouží jako chladič napájecí kaskády. Také zde najdeme druhý M.2 2280 slot, který nabízí čtyři PCIe Gen3 linky a je připojený do Intel Z590 chipsetu.

Od minulé recenze Core i7-11700KF jsem se poučil a tak jsem vytáhl z regálu chladič SilentiumPC NAVIS RGB 280 AIO, zde jsem narazil na menší problém, deska má chladiče VRM a RAM sloty velmi blízko LGA1200 socketu. Problém byl tedy v tom, že část vodního chladiče tlačí na paměti, naštěstí nedošlo k jejich poškození, ale jen prohnutí chladiče. I tak bych doporučil AIO, které ma hadice vyvedeny asi nějak uprostřed, protože tento konkrétní kus koliduje víceméně na všech stranách. Jako teplovodivá pasta posloužila Arctic MX-4.

Dále jsem do desky osadil paměti HyperX Fury RGB 2x8GB DDR4-3600 CL7, jelikož jsem zovna po ruce lepší kit neměl. Jako grafická karta posloužila Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11GB. Na testovací Samsung 970 EVO 1TB jsem nainstaloval aktuální Windows 10 Pro v20H2 s nejnovějšími aktualizacemi a ovladači. Na desku jsem naflashoval v době testování nejaktuálnější BIOS F5a, pro testy iGPU jsem se snažil integrované grafice alokovat maximální množství paměti, více jak 256MB přidělit nešlo, cokoliv nad 256MB se přiděluje dynamicky.

BIOS

BIOS má rozhraní jako jiné Gigabyte desky, přičemž design následuje svým bílým pozadím design desky.