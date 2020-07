RECENZE: HP OMEN X 2S 15-dg003nc – aneb dva displeje, NVMe RAID a RTX 2080 Max-Q

HP OMEN X 2S je tento rok již druhým testovaným notebookem s dvěma displeji, primárně se ale jedná o herní notebook s hi-endovými komponentami a není tak mířený na "tvůrce obsahu" jako nedávno testovaný ASUS ZenBook Pro Duo. Notebooky OMEN X 2S začínají cenově na nějakých 74 990 Kč s DPH a tyto základní konfigurace nabídnou šestijádrové Core i7-9750H s 16GB RAM a RTX 2070 Max-Q. Testovaná konfigurace je krapet vyšší model, který se aktuálně prodává za Baťovských 99 990 Kč s DPH. Můžeme si připlatit ještě dalších cca 15 000 Kč za 4K 60Hz matné LCD. Testovaná konfigurace tedy vypadá následovně:





Intel Core i9-9880H – 2,3GHz, Turbo až 4,8GHz, 16MB L3, 45W TDP, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-21-21-21-44 2T

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB GDDR6 – 80W TDP

2x Western Digital PC SN720 1TB PCIe x4 Gen3 NVMe SSD (RAID0 – 2TB)

15,6“ 1920x1080 240Hz G-Sync IPS LCD

Intel 9560D2W WiFi (802.11ac + Bluetooth 5.0)

6cell 72Wh baterie

230W napájecí adaptér

Windows 10 Home v2004

Notebook mi od HP dorazil v běžném balení, jedná se o demo jednotku, která putuje mezi různými redakcemi a tak podobně, takže není po vybalení jako nový, jelikož nejsem první, kdo notebook vybalil a používal. Z velké kartonové krabice vybalíme menší krabici s logem OMEN. Uvnitř pak najdeme v látkovém obalu samotný notebook. Pod látkovým obalem najdeme HP 230W napájecí adaptér, ke kterému se připojuje napájecí kabel s C13 koncovkou. Vedle adaptéru je pak ještě papírový obal s brožurami.

Protože má notebook klávesnici vepředu, dostaneme i gumovou předložku, která slouží jako opěrka pro dlaně.

Nyní k samotnému notebooku, jeho rozměry jsou 360x260x20 milimetrů, hmotnost činí 2,45 kg. Tělo je celkem tenké, dokonce tenčí než nedávno testovaný dvoudisplejový ASUS ZenBook Pro Duo. Notebook má kovové zadní víko, ve kterém sedí logo OMEN podsvícené RGB LEDkami, barvy a efekty můžeme konfigurovat v HP OMEN Command Center. Displej je poněkud atypicky uchycený dvěma panty spíše veprostřed notebooku. V zadní části notebooku nenajdeme žádné porty, pouze dva výfuky chlazení.

Na levé straně notebooku najdeme hlavní sadu konektorů, napájecí DC jack s LEDkou, HDMI 2.0(údajně jen 2.0, ne 2.0b), dva USB-A 5Gb/s porty, RJ45 poskytující gigabitový ethernet a audio 3,5mm combo jack.

Na pravé straně notebooku najdeme třetí výduch chlazení, třetí USB-A 5Gb/s port a také jeden USB-C konektor, který poskytuje ThunderBolt, DisplayPort 1.4 a 10Gb/s USB, PD bohužel nepodporuje.

Po otevření notebooku nás přivítá jakási pěnová ochrana klávesnice a displeje, můžeme ji používat častěji, pokud notebook často přesouváme a nechceme otisky klávesnice na displeji. Notebook má klávesnici posunutou dopředu jako jiný nedávno testovaný notebook. Rozložení kláves je poměrně standardní, nad touchpadem umístěným vpravo najdeme speciální sadu kláves pro ovládání sekundárního displeje.

Klávesnice má RGB LED podsvícení a barvy můžeme konfigurovat, přičemž při stiknustí klávesy Fn se rozsvítí všechny použitelné funkční klávesy.

Nad klávesnicí najdeme dlohý lesklý pás, pokud je notebook nebo druhý displej vypnutý, může se zdát, že zde máme velké LCD přes celou plochu, opak je však pravdou. V prostřední části se nachází šestipalcový FullHD IPS displej Analogix ANX7530, který je i dotykový. Standardně na displeji bydlí OMEN Command Center, které ukazuje teploty a vytížení některých komponent. Můžeme si zde zobrazit i numerický blok stisknutím klávesy s ikonou kalkulačky na klávesnici. V levé části nad displejem najdeme i zapínací tlačítko notebooku. Software vypne dotykovou vrstvu displeje, pokud je detekován program ve fullscreenu na hlavním displeji, takže si uživatel omylem neminimalizuje hru, při renderingu v okně se nic takového samozřejmě nestane.

Hlavní displej v testovacím modelu nabídne 1920x1080 rozlišení, 240Hz obnovovací frekvenci a podporu NVIDIA G-Sync, není to tedy fixně 240Hz panel, nicméně G-Sync rozsah uveden není a zapomněl jsem se podívat, jaký vlastně je. Misson failed, we get them next time! Použitý panel HWiNFO detekuje jako SHP14C19, podporuje i 100Hz obnovovací frekvenci. Panel používá IPS technologii a je matný, resp. má AntiGlare vrstvu, dle HP dosahuje svítivosti 300 nitů a zvládne zobrazit 100% sRGB. Pokud FullHD rozlišení nestačí, je možné připlatit si za verzi s 4K 60Hz LCD. Nad displejem sedí tradičně 720p webkamera se stavovou LEDkou a stereo mikrofony.

Nastal čas podívat se do útrob notebooku, spodní víko je celokovové a můžeme zde vidět ventilátory a část chlazení notebooku. Také zde bydlí reproduktory, které počítají s odrazem od pevné podložky. Demontáž spodního víka je jednoduchá, stačí odšroubovat celkem šest torxů a kovový kryt snadno odklopíme. Spodní kryt slouží zároveň jako chladič obou M.2 disků, můžeme zde vidět měděný plech a teplovodivou podložku.

Většinu spodní části notebooku zabere šestičlánková 72Wh baterie, což nezní špatně do momentu, ve kterém zjistíme absenci technologie Optimus, notebook tak neustále využívá RTX 2080 Max-Q a odběr z baterie je poměrně výrazný. Vedle baterie najdeme dva NVMe disky, HP zde osadilo dva WDC SN720 1TB a vytvořilo z nich RAID0, osobně mi přijde lepší z hlediska výkonu jedno 2TB SSD + volný slot. Navíc pokud jedno SSD umře, přijdeme prakticky o všechna data.

Nad baterií sedí dva SODIMM sloty, HP se rozhodlo osadit poněkud překvapivě standardní ADATA AO1P32MCST2-BN9S 16GB DDR4-3200 CL21 1,35V SODIMM moduly, notebook plně podporuje XMP, ale musíme ho aktivovat ve Windows, notebook jinak běží se standardní propustností pamětí 2667 MT/s a s CL19 časováním.

Nad baterií najdeme také WiFi modul, ten je bohužel připájený, takže ho nemůžeme vyměnit v případě poruchy nebo pokud bychom chtěli upgradovat na WiFi 6 modul. Použitý chipset je Intel 9560D2W, obě dvě antény naštěstí bydlí v displeji a zisk je tak dobrý.

Zbytek vnitřností vyplňuje chlazení, CPU i GPU sdílí výfuky vzad, boční výfuk obsluhuje pouze GPU. HP se navíc chlubí použitím technologií chlazení "OMEN Tempest Cooling", navíc prý používají místo pasty tekutý kov Thermal Grizzly Conductonaut a tak prý nedojde k přehřívání. Na to jsem bohužel během testování narazil, některá jádra byla dokonce až o 20°C teplejší. Zvažoval jsem tedy opatrně chladič demontovat, jenže někdo mě zjevně několikrát předběhl, hlavy šroubků držící chladič byly totálně okosousané. O to více pikantní je to, že je zde i nálepka, která uvádí maximální utažení šroubků, evidentně se to někdo rozhodl ignorovat. Je tedy možné, že zcela nový kus bude mít o něco lepší teploty, jelikož absolutně netuším, zda je pod chladičem původní směs s galiem nebo, tam někdo nacpal pastu.

HP použilo osmijádrový Intel Core i9-9880H, bude tak zajímavé pozorovat, jak si povede proti i9-9980HK v nedávno testovaném ASUS ZenBook Pro Duo a také proti osmijádrovým Ryzenům 7 4800H/HS. V továrním nastavení může procesor využít napájecí limit až 107 Wattů po dobu několika sekund, maximální jednovláknový boost dosahuje až 4800 MHz. V delší zátěži překvapivě klesá power limit na 30 Wattů a 45 Wattů se neudrží. Díky nižšímu napájecímu limitu se všechna jádra podtaktují až na 2,2GHz. Tedy 2,2GHz jen v AVX2 zátěži, bez AVX2 je frekvence trochu vyšší. Pokud však využijeme velmi malé množství jader, procesor udrží i boost přes 4GHz.

Co se grafické karty týče, RTX 2080 Max-Q je poměrně masivní GPU s 2944 shadery, nicméně je omezeno napájecím limitem 80 Wattů, využívá navíc pomalejší 12GHz GDDR6 paměti, takže bude opět zajímavé sledovat, jak si povede proti RTX 2070 SUPER se 115W napájecím limitem.

Software a BIOS

Na notebooku je předinstalováno poměrně málo programů, tradičně jsem poslal pryč McAfee LiveSafe, dále jsem upgradoval Windows 10 Home na nejnovější build 2004, což proběhlo bez problémů. Poté jsem ještě aktualizoval ovladače grafiky NVIDIA na verzi 446.14, což se obešlo také bez potíží.

OMEN Command Center

OMEN Command Center primárně bydlí na sekundárním displeji, kde zobrazuje různé stavové informace. Můžeme zde konfigurovat RGB LED na zadním víku displeje, podsvícení klávesnice a také můžeme konfigurovat ventilátory, nicméně volba Comfort ventilátory zrychlí oproti továrnímu nastavení a Performance ještě více. Ventilátory můžeme zaseknout na maximálních možných otáčkách, což bych spíše nedoporučil. Pokud program přesuneme na primární displej, jeho vzhled se změní a objeví se některé speciální možnosti. Můžeme zde například zapnout XMP profil pro paměti, běží pak s 3200 MT/s propustností a CL21 časováním, což je řekl bych lepší, než tovární 2667 MT/s s CL19.

OMEN Audio Control

V přeskinovaném Control Center od Realteku můžeme konfigurovat audio podobně jako na mnoho jiných noteboocích.

HP Support Assist

Tento program zná zcela jistě téměř každý uživatel HP produktů, v tomto programu můžeme zjistit stav záruky, diagnostiku či aktualizovat ovladače a BIOS počítače.

Intel Optane Memory and Storage Management

V tomto programu můžeme zjistit stav RAID0 našich dvou NVMe disků, Write cache je od výrobce vypnutá, ze zvědavosti jsem ji zapnul, protože rád přicházím o data, nicméně pozitivní vliv na výkon jsem nezaznamenal. Přiznám se, že RAID0 bych suše rozpojil a používal dva 1TB disky separátně.

BIOS

U BIOSu se zastavím pouze krátce, dostaneme se do něj tradičně klávesou F10, jako u jiných HP notebooků. V BIOSu toho mnoho k nastavení není, ale některé možnosti měnit můžeme. Bohužel, volba "Fan Always On" je tradičně zapnutá, ventilátory se tak točí, i když notebook idlí a mohl by se chladit místy pasivně.